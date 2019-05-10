ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Угроза распада семьи Репинских, закрытие завода в Вяо и предотвращение масштабной контрабанды фентанила

Сегодня стало известно, что браку Репинских пришел конец: Мартин уже живет вместе с ”Мисс бикини Нарва-Йыэсуу”. Также сегодня поступили новости о том, что асфальтовый завод прекратит работу в карьере Вяо, и о том, что США обвиняют пятерых жителей Эстонии в крупном наркопреступлении. Об этих и других событиях читайте в нашей подборке!
Браку Репинских пришел конец: Мартин уже живет вместе с “Мисс бикини Нарва-Йыэсуу”
ФОТО и ВИДЕО: Напавшие на Индрека Таранда принесли ему извинения в суде
Сегодня состоялся суд над Меэлисом Оса и Мартом Риебергом, которых прокуратура обвиняет в тяжком нарушении общественного порядка с применением насилия в отношении Индрека Таранда. Мужчины начали судебное заседание с извинений. Loe edasi...
57-летнему эстонцу дали в Финляндии срок за то, что он напоил и изнасиловал 14-летнюю девочку
В Финляндии суд первой инстанции Канта-Хяме приговорил 57-летнего гражданина Эстонии Хиллара Кальюранда к четырем годам тюремного заключения за изнасилование 14-летней девочки, когда та была почти в бессознательном состоянии. Loe edasi...
Стала известна причина смерти Доренко
По предварительным данным, известный журналист Сергей Доренко умер из-за сердечно-сосудистой недостаточности, передает ”ФАН”. Loe edasi...
На сайте Налогового департамента во время подачи деклараций произошло несколько сбоев. Что делать?
Еще в четверг несколько читателей Delfi сообщили, что в онлайн среду Налогового департамента e-maksuamet невозможно зайти — как с ID-картой, так и с Mobiil-ID. Выглядит, будто серверы перегружены. Loe edasi...
Вот такая "тропическая погода" ожидает нас на этих выходных! Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: Сбор урожая отменяется. Высадивший в Старом городе картошку собственник нарушает закон
Согласно Закону об охране памятников старины для ведения вскрышных работ и проведения иных работ, связанных с перемещением или досыпкой грунта, необходимо иметь разрешение. Собственник участка по улице Харью, 30, который высадил там картофель, такого разрешения не имеет и ходатайства о нем не представлял, сообщает горуправа Таллинна. Loe edasi...
СРАВНЕНИЕ ЦЕН: В каком магазине самая большая скидка на выпечку в вечерние часы?
Многие торговые сети предлагают скидку на свежую выпечку и готовую еду перед закрытием магазина. Куда выгоднее всего пойти в вечерние часы за скидкой? Loe edasi...
ФОТОКОНКУРС | Пришлите свою лучшую фотографию Таллинна и выиграйте роскошный приз!
15 мая празднуется День Таллинна, и по такому случаю порталы Dekor.ee, Moodnekodu.ee и компания-застройщик Estmak Capital проводят розыгрыш, 5 победителей которого вместе со спутниками будут приглашены на эксклюзивную фотосессию во время заката на крыше Дома на променаде, откуда открываются уникальные виды на Старый город, порт и море. Loe edasi...
Подготовка убийства, бегство с места ДТП, драка с судьей. Планировавшие масштабную поставку фентанила в США жители Эстонии и раньше имели проблемы с законом
Трое из пяти жителей Эстонии, обвиняемых в США в подготовке крупного наркопреступления, - Евгений Быков, Виталий Воронюк и Амид Магеррамов — ранее уже наказывались в уголовном порядке. В порядке производства о проступке наказывался один человек из пяти. Loe edasi...
Ласнамяэсцы смогут вздохнуть с облегчением: асфальтовый завод прекратит работу в карьере Вяо
Вызывавший недовольство среди жителей Ласнамяэ асфальтово-бетонный завод паевого товарищества Verston Ehitus прекращает свою деятельность в карьере Вяо 17 июня. Loe edasi...
По мнению вице-президента Европейской комиссии Андруса Ансипа, международная репутация Эстонии в последнее время сильно пострадала из-за вхождения Консервативной народной партии (EKRE) в правительство и ему приходится вести в связи с этим большую разъяснительную работу, пишет rus.err.ee. Loe edasi...
Тянак захватил лидерство на чилийском этапе чемпионата мира
На дорогах Чили стартовал шестой этап чемпионата мира по авторалли. После двух заездов лидерство захватил эстонский гонщик Отт Тянак ("Тойота"). Loe edasi...
Россия побеждает Норвегию на чемпионате мира
В Кошице и Братиславе начинается чемпионат мира по хоккею. В матче открытия мирового первенства сборная России играет с Норвегией. Завершился первый период. Со счетом 2:0 впереди россияне - отличились Дадонов (в большинстве) и Анисимов. Loe edasi...