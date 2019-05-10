ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Угроза распада семьи Репинских, закрытие завода в Вяо и предотвращение масштабной контрабанды фентанила



В пятницу утром на шоссе Таллинн-Тарту произошло тяжелое ДТП, в результате которого погибла молодая женщина.

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ФОТО и ВИДЕО: Напавшие на Индрека Таранда принесли ему извинения в суде



Сегодня состоялся суд над Меэлисом Оса и Мартом Риебергом, которых прокуратура обвиняет в тяжком нарушении общественного порядка с применением насилия в отношении Индрека Таранда. Мужчины начали судебное заседание с извинений.

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57-летнему эстонцу дали в Финляндии срок за то, что он напоил и изнасиловал 14-летнюю девочку

Foto: Anni Õnneleid



В Финляндии суд первой инстанции Канта-Хяме приговорил 57-летнего гражданина Эстонии Хиллара Кальюранда к четырем годам тюремного заключения за изнасилование 14-летней девочки, когда та была почти в бессознательном состоянии.

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Стала известна причина смерти Доренко

Sputnik



По предварительным данным, известный журналист Сергей Доренко умер из-за сердечно-сосудистой недостаточности, передает ”ФАН”.

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На сайте Налогового департамента во время подачи деклараций произошло несколько сбоев. Что делать?

Foto: Andres Putting



Еще в четверг несколько читателей Delfi сообщили, что в онлайн среду Налогового департамента e-maksuamet невозможно зайти — как с ID-картой, так и с Mobiil-ID. Выглядит, будто серверы перегружены.

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Погода на выходных: тепло и сыро

ТОП Браку Репинских пришел конец: Мартин уже живет вместе с “Мисс бикини Нарва-Йыэсуу” Эстонская бизнесвумен оставила нефтяную кампанию без работников, машин и денег. Фирма требует с нее около 30 млн евро Кто такая Ольга Козловская? ФОТО: В Мяо при столкновении пяти автомобилей погибла молодая женщина



Вот такая "тропическая погода" ожидает нас на этих выходных!

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ФОТО и ВИДЕО: Сбор урожая отменяется. Высадивший в Старом городе картошку собственник нарушает закон



Согласно Закону об охране памятников старины для ведения вскрышных работ и проведения иных работ, связанных с перемещением или досыпкой грунта, необходимо иметь разрешение. Собственник участка по улице Харью, 30, который высадил там картофель, такого разрешения не имеет и ходатайства о нем не представлял, сообщает горуправа Таллинна.

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СРАВНЕНИЕ ЦЕН: В каком магазине самая большая скидка на выпечку в вечерние часы?

Maxima XXX avamine Lasnamäel Foto: Rauno Volmar



Многие торговые сети предлагают скидку на свежую выпечку и готовую еду перед закрытием магазина. Куда выгоднее всего пойти в вечерние часы за скидкой?

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ФОТОКОНКУРС | Пришлите свою лучшую фотографию Таллинна и выиграйте роскошный приз!

Иллюстративное фото: Estmak Capital



15 мая празднуется День Таллинна, и по такому случаю порталы Dekor.ee, Moodnekodu.ee и компания-застройщик Estmak Capital проводят розыгрыш, 5 победителей которого вместе со спутниками будут приглашены на эксклюзивную фотосессию во время заката на крыше Дома на променаде, откуда открываются уникальные виды на Старый город, порт и море.

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Подготовка убийства, бегство с места ДТП, драка с судьей. Планировавшие масштабную поставку фентанила в США жители Эстонии и раньше имели проблемы с законом

Fentanüülidoos Foto: Andres Putting



Трое из пяти жителей Эстонии, обвиняемых в США в подготовке крупного наркопреступления, - Евгений Быков, Виталий Воронюк и Амид Магеррамов — ранее уже наказывались в уголовном порядке. В порядке производства о проступке наказывался один человек из пяти.

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