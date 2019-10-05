05.10.2019, 21:43

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Учитель года в Эстонии, снег и изменения в экзамене на категорию В


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Lumi 05.10.2019
Lumi 05.10.2019Foto: Delfi lugeja

Сегодня была достаточно спокойная на события суббота. Пожалуй, самое интересное — выпал снег. Читайте самые главные новости 5 октября в подборке RusDelfi.

Стали известны Учителя года! Каждый получит по 10 000 евро

Lauri Leesi Foto: Ilmar Saabas

Сегодня, 5 октября, министр образования и науки Майлис Репс вручила государственные премии педагогам Эстонии.
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Девушку перестали пускать в кафе после того, как у нее порвался сосуд в горле

МК-Эстония

Ежедневно тысячи людей по всей стране несут свои деньги в рестораны, бары, кафе, кинотеатры и другие развлекательные заведения. Казалось бы, пока клиент готов платить, он везде желанный гость. Кристина столкнулась с тем, что ее больше не пускают в бар, в котором раньше она проводила много времени. Почему заведения отказывают клиентам во входе и законно ли это — разбиралась ”МК-Эстония”.
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Украина заявила о массовом лишении жителей Закарпатья паспортов Венгрии

Eesti v Ungari. Jalgpall Foto: Priit Simson

Экс-губернатор Москаль утверждает, что выучить венгерский язык ”почти невозможно”, а без этого гражданство соседней страны получить нельзя. Передает РБК.
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БОЛЬШОЙ ОБЗОР | 10 минут на три упражнения, наехал на бордюр — не сдал. Что конкретно изменится в экзамене по вождению на категорию В?

Maanteameti teenindusbüroo 24.09.2019 Foto: Andres Putting

С 1 февраля следующего года вступит в силу постановление, которое изменит порядок получения водительских прав. Сейчас проект постановления еще на согласовании, что означает, что в нем еще могут произойти изменения. Eesti Päevaleht все-таки делает обзор главных изменений. который касаются получения прав категории В.
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"Учителей нужно мотивировать и вдохновлять, они же тоже люди!" Наши читатели рассказывают истории о своих любимых учителях

Photo by JESHOOTS.com from Pexels

5 октября — День учителя. Мы от души поздравляем всех, кто имеет отношение к этой замечательной профессии и публикуем несколько историй о любимых учителях наших читательниц.
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Глава Facebook Цукерберг: в мире не должно быть миллиардеров, никто не заслуживает столько денег

CHARLES PLATIAU/Scanpix

Глава Facebook Марк Цукерберг считает, что в мире, вероятно, не должно быть миллиардеров, сообщает Bloomberg. "Никто не заслуживает столько денег", — сказал предприниматель и долларовый миллиардер. Об этом пишет Вести.Экономика.
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ФОТО: ночью в центре Таллинна демонтировали последнюю символику Danske bank

Danske panga siltide eemaldamine Foto: Andres Putting

Сегодня ночью на Нарвском шоссе движение было частично перекрыто. Причина — рабочие снимали таблички Danske bank со здания в центре города.
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В Финляндии удвоился срок рассмотрения визовых заявлений для рабочих

Soome parlamendi valimised. Foto: Jaanus Lensment

Затягивается рассмотрение запросов на ВНЖ, которые подают стремящиеся в Финляндию иностранные специалисты. Специалисты отмечают, что срок рассмотрения визовых заявлений удвоился, по сравнению с 2018 годом.
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Виктор Сухоруков в интервью "Бублику":"А где тут у вас про задницу, а про наркотики?"

1 октября в Концертном доме Alexela состоялся спектакль „Старший сын“ по пьесе Александра Вампилова в постановке Павла Сафонова. Исполнивший главную роль Виктор Сухоруков признался Алине Захаровой, что интервью для него, как исповедь и обидно когда редактор все вырезает, оставляя всего одну минуту.
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