ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Учитель года в Эстонии, снег и изменения в экзамене на категорию В

С 1 февраля следующего года вступит в силу постановление, которое изменит порядок получения водительских прав. Сейчас проект постановления еще на согласовании, что означает, что в нем еще могут произойти изменения. Eesti Päevaleht все-таки делает обзор главных изменений. который касаются получения прав категории В.

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"Учителей нужно мотивировать и вдохновлять, они же тоже люди!" Наши читатели рассказывают истории о своих любимых учителях

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5 октября — День учителя. Мы от души поздравляем всех, кто имеет отношение к этой замечательной профессии и публикуем несколько историй о любимых учителях наших читательниц.

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Глава Facebook Цукерберг: в мире не должно быть миллиардеров, никто не заслуживает столько денег

CHARLES PLATIAU/Scanpix

Глава Facebook Марк Цукерберг считает, что в мире, вероятно, не должно быть миллиардеров, сообщает Bloomberg. "Никто не заслуживает столько денег", — сказал предприниматель и долларовый миллиардер. Об этом пишет Вести.Экономика.

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ФОТО: ночью в центре Таллинна демонтировали последнюю символику Danske bank

Danske panga siltide eemaldamine Foto: Andres Putting

Сегодня ночью на Нарвском шоссе движение было частично перекрыто. Причина — рабочие снимали таблички Danske bank со здания в центре города.

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В Финляндии удвоился срок рассмотрения визовых заявлений для рабочих

Soome parlamendi valimised. Foto: Jaanus Lensment

Затягивается рассмотрение запросов на ВНЖ, которые подают стремящиеся в Финляндию иностранные специалисты. Специалисты отмечают, что срок рассмотрения визовых заявлений удвоился, по сравнению с 2018 годом.

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Виктор Сухоруков в интервью "Бублику":"А где тут у вас про задницу, а про наркотики?"

1 октября в Концертном доме Alexela состоялся спектакль „Старший сын“ по пьесе Александра Вампилова в постановке Павла Сафонова. Исполнивший главную роль Виктор Сухоруков признался Алине Захаровой, что интервью для него, как исповедь и обидно когда редактор все вырезает, оставляя всего одну минуту.

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