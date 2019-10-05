ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Учитель года в Эстонии, снег и изменения в экзамене на категорию В
Сегодня была достаточно спокойная на события суббота. Пожалуй, самое интересное — выпал снег. Читайте самые главные новости 5 октября в подборке RusDelfi.
Сегодня была достаточно спокойная на события суббота. Пожалуй, самое интересное — выпал снег. Читайте самые главные новости 5 октября в подборке RusDelfi.
Сегодня, 5 октября, министр образования и науки Майлис Репс вручила государственные премии педагогам Эстонии.
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Ежедневно тысячи людей по всей стране несут свои деньги в рестораны, бары, кафе, кинотеатры и другие развлекательные заведения. Казалось бы, пока клиент готов платить, он везде желанный гость. Кристина столкнулась с тем, что ее больше не пускают в бар, в котором раньше она проводила много времени. Почему заведения отказывают клиентам во входе и законно ли это — разбиралась ”МК-Эстония”.
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Экс-губернатор Москаль утверждает, что выучить венгерский язык ”почти невозможно”, а без этого гражданство соседней страны получить нельзя. Передает РБК.
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С 1 февраля следующего года вступит в силу постановление, которое изменит порядок получения водительских прав. Сейчас проект постановления еще на согласовании, что означает, что в нем еще могут произойти изменения. Eesti Päevaleht все-таки делает обзор главных изменений. который касаются получения прав категории В.
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5 октября — День учителя. Мы от души поздравляем всех, кто имеет отношение к этой замечательной профессии и публикуем несколько историй о любимых учителях наших читательниц.
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Глава Facebook Марк Цукерберг считает, что в мире, вероятно, не должно быть миллиардеров, сообщает Bloomberg. "Никто не заслуживает столько денег", — сказал предприниматель и долларовый миллиардер. Об этом пишет Вести.Экономика.
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Сегодня ночью на Нарвском шоссе движение было частично перекрыто. Причина — рабочие снимали таблички Danske bank со здания в центре города.
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Затягивается рассмотрение запросов на ВНЖ, которые подают стремящиеся в Финляндию иностранные специалисты. Специалисты отмечают, что срок рассмотрения визовых заявлений удвоился, по сравнению с 2018 годом.
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1 октября в Концертном доме Alexela состоялся спектакль „Старший сын“ по пьесе Александра Вампилова в постановке Павла Сафонова. Исполнивший главную роль Виктор Сухоруков признался Алине Захаровой, что интервью для него, как исповедь и обидно когда редактор все вырезает, оставляя всего одну минуту.
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