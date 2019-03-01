ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Тяжелые последствия допинг-скандала для эстонского лыжного спорта, гибель эстонского водителя в Финляндии

Совладелец ET Invest, администрирующей магазины Alko1000, Тано Тоомйыэ обвиняет своего партнера по бизнесу Эйнара Виснапуу в незаконных деяниях, пишет Eesti Päevaleht.

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Белый медведь Норд как инструмент российской пропаганды

HAIGE KARU: Jääkaru Nord pandi magama, kuna tema käpp oli põletikus ega paranenud. Seda on näha ka möödunud aastal tehtud fotolt. Martin Ahven

8 января СМИ получают от Таллиннского зоопарка пресс-релиз, в котором говорится об эвтаназии белого медведя Норда. Только после этого директор зоопарка Тийт Маран подробно объясняет всем работникам зоопарка, почему было принято это решение, пишет Eesti Päevaleht.

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Средняя зарплата в прошлом году превысила 1300 евро, в Харьюмаа приближается к 1500 евро

фото иллюстративное Foto: Sven Arbet

Средняя брутто-зарплата на предприятиях, в учреждениях и в организациях Эстонии в 2018 году была 1310 евро, и по сравнению с 2017 годом она повысилась на 7,3%, сообщает Департамент статистики. Средняя месячная брутто-зарплата увеличилась во всех сферах деятельности. Самой высокой она была во II и IV кварталах прошлого года.

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ВИДЕО и ФОТО | Таммъярв признался в употреблении допинга: контакты предложил Мати Алавер, знал и Андрус Веэрпалу

Foto: Andres Putting

В среду эстонскую общественность шокировала новость, что два наших лыжника — Карел Таммъярв и Андреас Веэрпалу — арестованы австрийской полицией в связи с подозрением в допинговом нарушении.

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Мы знаем, что всех уже достало, но: в воскресенье — выборы. Все, что вы должны о них знать — кратко

Плакат к комедии "День выборов" Фото: kinopoisk.ru

ТОП ФОТО: В Пыхья-Таллинне под колесами автомобиля погибла пожилая женщина дополнено в 11:00 ВИДЕО: Смотрите, как лыжник использовал кровяной допинг на чемпионате мира ФОТО: Юрген Лиги попал в аварию в Таллинне

Если вы, дорогой читатель, в суете будней успели позабыть, что выборы — совсем уже на носу, или же по иной причине проигнорировали новости об этом несомненно важном мероприятии, мы решили кратко и по существу напомнить вам основную и имеющую принципиальное значение информацию о, быть может, главном событии наступившей сегодня весны!

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Информации в СМИ о компенсации за зубное лечение — миф? Больничная касса дает разъяснения

Katrin Metstak Foto: Priit Simson

Поскольку сейчас распространяется много вводящей в заблуждение информации о компенсации за зубное лечение, то для опровержения мифов Больничная касса опубликовала заявление.

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КОЛОНКА РЕДАКЦИИ | "Голосуй, не голосуй, все равно получишь …!" Пора отправить подобное представление на свалку истории

Keila valimisjaoskond, kohalikud valimised Foto: Sven Arbet

Как ни крути, а влияние сильных фольклорных и анекдотичных образов (мемов) на наше сознание очень велико. Вынесенная в заголовок шутка датируется примерно серединой 1990-х годов, когда в России всеми способами спасали президента Ельцина. И похоже, что до сих пор, как и строчка "…выборы, выборы, все депутаты ****ры" из песни группировки "Ленинград", эти фразочки актуальны и формируют в русскоязычной среде уничижительный подход ко всей процедуре голосования. Пора эту парадигму менять.

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"Это самая большая ошибка в моей жизни". Тренер Мати Алавер признал свою вину

Olose Foto: Rauno Volmar

65-летний тренер Мати Алавер подтвердил слова лыжника Карела Таммъярва: он дал спортсмену контакт немецкого спортивного врача Марка Шмидта.

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ФОТО: Юрген Лиги попал в аварию в Таллинне