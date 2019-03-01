ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Тяжелые последствия допинг-скандала для эстонского лыжного спорта, гибель эстонского водителя в Финляндии

Совладелец ET Invest, администрирующей магазины Alko1000, Тано Тоомйыэ обвиняет своего партнера по бизнесу Эйнара Виснапуу в незаконных деяниях, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi…
Белый медведь Норд как инструмент российской пропаганды
8 января СМИ получают от Таллиннского зоопарка пресс-релиз, в котором говорится об эвтаназии белого медведя Норда. Только после этого директор зоопарка Тийт Маран подробно объясняет всем работникам зоопарка, почему было принято это решение, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi…
Средняя зарплата в прошлом году превысила 1300 евро, в Харьюмаа приближается к 1500 евро
Средняя брутто-зарплата на предприятиях, в учреждениях и в организациях Эстонии в 2018 году была 1310 евро, и по сравнению с 2017 годом она повысилась на 7,3%, сообщает Департамент статистики. Средняя месячная брутто-зарплата увеличилась во всех сферах деятельности. Самой высокой она была во II и IV кварталах прошлого года. Loe edasi…
ВИДЕО и ФОТО | Таммъярв признался в употреблении допинга: контакты предложил Мати Алавер, знал и Андрус Веэрпалу
В среду эстонскую общественность шокировала новость, что два наших лыжника — Карел Таммъярв и Андреас Веэрпалу — арестованы австрийской полицией в связи с подозрением в допинговом нарушении. Loe edasi…
Мы знаем, что всех уже достало, но: в воскресенье — выборы. Все, что вы должны о них знать — кратко
Если вы, дорогой читатель, в суете будней успели позабыть, что выборы — совсем уже на носу, или же по иной причине проигнорировали новости об этом несомненно важном мероприятии, мы решили кратко и по существу напомнить вам основную и имеющую принципиальное значение информацию о, быть может, главном событии наступившей сегодня весны! Loe edasi…
Информации в СМИ о компенсации за зубное лечение — миф? Больничная касса дает разъяснения
Поскольку сейчас распространяется много вводящей в заблуждение информации о компенсации за зубное лечение, то для опровержения мифов Больничная касса опубликовала заявление. Loe edasi…
КОЛОНКА РЕДАКЦИИ | "Голосуй, не голосуй, все равно получишь …!" Пора отправить подобное представление на свалку истории
Как ни крути, а влияние сильных фольклорных и анекдотичных образов (мемов) на наше сознание очень велико. Вынесенная в заголовок шутка датируется примерно серединой 1990-х годов, когда в России всеми способами спасали президента Ельцина. И похоже, что до сих пор, как и строчка "…выборы, выборы, все депутаты ****ры" из песни группировки "Ленинград", эти фразочки актуальны и формируют в русскоязычной среде уничижительный подход ко всей процедуре голосования. Пора эту парадигму менять. Loe edasi…
"Это самая большая ошибка в моей жизни". Тренер Мати Алавер признал свою вину
65-летний тренер Мати Алавер подтвердил слова лыжника Карела Таммъярва: он дал спортсмену контакт немецкого спортивного врача Марка Шмидта. Loe edasi…
Устюгов не устоял против Клэбо: Норвегия выиграла эстафету
Золотые медали чемпионата мира в мужской лыжной эстафете 4х10 км завоевала в австрийском Зеефельде Норвегия. Loe edasi…
Шмигун-Вяхи о допинг-скандале: все выглядит очень неловко
Двукратная олимпийская чемпионка Кристина Шмигун-Вяхи прокомментировала допинг-скандал с эстонскими лыжниками Карелом Таммъярве и Андреасом Веэрпалу на чемпионате мира в Зеефельде. Loe edasi…
Допинг за деньги спонсора. Merko прекращает поддерживать лыжный спорт
Лыжник Карел Таммъярв признался, что за кровяной допинг он расплачивался из спонсорских средств. Одним из крупнейших спонсоров эстонского лыжного спорта до сих пор был принадлежащий Тоомасу Аннусу строительный концерн Merko, который поддерживал "Команду Хаанья", где тренировался Таммъярв. Строительная фирма объявила о прекращении финансовой поддержки эстонских лыжников. Loe edasi…
Офицер полиции уволен за скандальное видео с лыжником
Офицер полиции, который снял на видео австрийского лыжника Макса Хауке, занимавшегося переливанием крови, освобожден с должности. Loe edasi…
В Финляндии при столкновении двух грузовиков погиб водитель из Эстонии
Вчера вечером неподалеку от расположенной в Северное Финляндии городской коммуны Тервола произошло ДТП с участием двух грузовиков. От полученных травм скончался водитель одного из автомобилей. Loe edasi…
Мати Алавер: я дал только контакт врача, принимать допинг я не заставлял
Эстонский лыжник Карел Таммъярв на пресс-конференции в Зеефельде рассказал, что контакт для использования кровяного допинга он получил через тренера Мати Алавера. Сам тренер в передаче Vikerraadio утверждал, что его роль в этом деле ограничилась только передачей данных контактного лица — принимать допинг он никого не заставлял. Loe edasi…
В интернете прикрыли портал для сравнения цен на алкоголь в Эстонии и Латвии. Почему?
В интернете существовал портал, на котором можно было сравнить цены на алкоголь в Эстонии и в Латвии. Но на этой неделе его прикрыли. Каковы причины? Loe edasi…
Лыжный союз угрожает Алаверу тюремным сроком и подал заявление в прокуратуру
Правление Лыжного союза единогласно решило направить в прокуратуру заявление на тренера Мати Алавера. Loe edasi…