ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Три смерти и задержание группировки из Telegram

Не платите налоги при сдаче жилья в аренду? Арендатор может сильно подпортить вам жизнь

Droonipildid Tallinna magalatest Foto: Andres Putting

Несмотря на то, что все больше арендодателей декларируют прибыль с аренды, многие по-прежнему предпочитаются рассчитываться “по-черному”. Это — не самая лучшая идея, поскольку в будущем может принести немало головной боли, пишет Kasulik.

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Каршеринг ли от CityBee — полный анализ цен и развеивание мифов

CityBee Фото: Юрий Богданов

Юрий Богданов переквалифицировался из читателя RusDelfi в корреспондента, чтобы сесть за руль Fiat 500 и исследовать все подводные камни каршеринга от CityBee.

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Из темных подворотен и парков — в соцсети. Полиция "накрыла" восьмерых главарей действовавшей через Telegram группировки

В современном мире торговля наркотиками происходит не в темных подворотнях и парках, а в социальных сетях, в которых легко создать группу соответствующего содержания, пишет Eesti Päevaleht.

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