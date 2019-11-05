05.11.2019, 21:54

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Три смерти и задержание группировки из Telegram


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Märtsiküüditamise mälestamine Tartu Raekoja platsil
Märtsiküüditamise mälestamine Tartu Raekoja platsilFoto: Argo Ingver

Полиция "накрыла" восьмерых главарей действовавшей через Telegram группировки. Неквалифицированные работники приезжают в Эстонию в основном из Донбасса? Пропавшего в Маарду мальчика и в Пярну мужчину нашли мертвыми. В Ласнамяэ строитель разбился насмерть.

Не платите налоги при сдаче жилья в аренду? Арендатор может сильно подпортить вам жизнь

Droonipildid Tallinna magalatest Foto: Andres Putting

Несмотря на то, что все больше арендодателей декларируют прибыль с аренды, многие по-прежнему предпочитаются рассчитываться “по-черному”. Это — не самая лучшая идея, поскольку в будущем может принести немало головной боли, пишет Kasulik.
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Каршеринг ли от CityBee — полный анализ цен и развеивание мифов

CityBee Фото: Юрий Богданов

Юрий Богданов переквалифицировался из читателя RusDelfi в корреспондента, чтобы сесть за руль Fiat 500 и исследовать все подводные камни каршеринга от CityBee.
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Из темных подворотен и парков — в соцсети. Полиция "накрыла" восьмерых главарей действовавшей через Telegram группировки

Politsei foto

В современном мире торговля наркотиками происходит не в темных подворотнях и парках, а в социальных сетях, в которых легко создать группу соответствующего содержания, пишет Eesti Päevaleht.
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Пропавшего в Маарду 15-летнего мальчика нашли мертвым

Küünal Foto: Henri-Kristian Kirsip

Сегодня утром полиция просила помощи в поисках 15-летнего Станислава, который ушел из дома вчера около 9 часов утра. После 16 часов полиция сообщила, что тело Станислава найдено сегодня днем в Маарду. Признаки насилия отсутствуют.
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Посол Украины: неквалифицированные работники приезжают в Эстонию в основном из Донбасса

Ukraina töölised Foto: Andres Putting

На территории Эстонии в настоящее время находятся около 30 тысяч граждан Украины, из которых лишь 5000 состоят на консульском учете в посольстве, заявила посол Украины в Таллинне Марьяна Беца.
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Мария Захарова назвала решение Эстонии не впускать в свои воды российское судно "недружественным демаршем"

Мария Захарова Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала решение Таллинна не пропустить в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Примаков".
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Пропавшего в Пярну 28-летнего мужчину нашли мертвым

PPA

Полиция просила помощи в установлении местонахождения 28-летнего Таави, который ушел из дома родственников и пропал. В последний раз мужчину видели в воскресенье. Во вторник вечером его нашли мертвым
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Выступавшая в Эстонии спортсменка попалась на перевозке наркотиков

Madiea Ghafoor Foto: Michael Sohn, AP/Scanpix

Голландская топ-бегунья Мадия Гафур за контрабанду наркотиков осуждена на восемь с половиной лет тюремного заключения.
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ВИДЕО | Кавалер Ордена дружбы Рейн Мюллерсон: Россия стала незаменимым полюсом многополярного мира

Вчера, в День народного единства, который отмечается в России 4 ноября, президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды 16 иностранным гражданам, в их числе Орден Дружбы получил профессор Таллиннского университета Рейн Мюллерсон.
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В Германии задержан 43-летний эстонец. Он обвиняется в нарушении закона о лекарствах и вождении без прав

Pilt on illustreeriv Foto: Argo Ingver

В воскресенье во второй половине дня полиция Германии задержала 43-летнего эстонца, приехавшего из Нидерландов.
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T1 заставляет магазины давать работникам не более двух перерывов по 15 минут. Инспекция труда не в восторге

T1 keskus Foto: Kristjan Järv

В интернете было опубликовано письмо менеджера по продажам торгового центра T1, в котором владельцев магазинов призывают избегать того, чтобы их магазины был закрыт более двух раз в течение дня.
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В Ласнамяэ строитель разбился насмерть

Во вторник утром во время строительных работ в районе Ласнамяэ строитель скончался в результате падения с с подъемника.
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