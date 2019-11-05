ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Три смерти и задержание группировки из Telegram

Полиция "накрыла" восьмерых главарей действовавшей через Telegram группировки. Неквалифицированные работники приезжают в Эстонию в основном из Донбасса? Пропавшего в Маарду мальчика и в Пярну мужчину нашли мертвыми. В Ласнамяэ строитель разбился насмерть.
Не платите налоги при сдаче жилья в аренду? Арендатор может сильно подпортить вам жизнь
Несмотря на то, что все больше арендодателей декларируют прибыль с аренды, многие по-прежнему предпочитаются рассчитываться “по-черному”. Это — не самая лучшая идея, поскольку в будущем может принести немало головной боли, пишет Kasulik. Loe edasi...
Каршеринг ли от CityBee — полный анализ цен и развеивание мифов
Юрий Богданов переквалифицировался из читателя RusDelfi в корреспондента, чтобы сесть за руль Fiat 500 и исследовать все подводные камни каршеринга от CityBee. Loe edasi...
Из темных подворотен и парков — в соцсети. Полиция "накрыла" восьмерых главарей действовавшей через Telegram группировки
В современном мире торговля наркотиками происходит не в темных подворотнях и парках, а в социальных сетях, в которых легко создать группу соответствующего содержания, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
Пропавшего в Маарду 15-летнего мальчика нашли мертвым
Сегодня утром полиция просила помощи в поисках 15-летнего Станислава, который ушел из дома вчера около 9 часов утра. После 16 часов полиция сообщила, что тело Станислава найдено сегодня днем в Маарду. Признаки насилия отсутствуют. Loe edasi...
Посол Украины: неквалифицированные работники приезжают в Эстонию в основном из Донбасса
На территории Эстонии в настоящее время находятся около 30 тысяч граждан Украины, из которых лишь 5000 состоят на консульском учете в посольстве, заявила посол Украины в Таллинне Марьяна Беца. Loe edasi...
Мария Захарова назвала решение Эстонии не впускать в свои воды российское судно "недружественным демаршем"
Пропавшего в Пярну 28-летнего мужчину нашли мертвым
Полиция просила помощи в установлении местонахождения 28-летнего Таави, который ушел из дома родственников и пропал. В последний раз мужчину видели в воскресенье. Во вторник вечером его нашли мертвым Loe edasi...
Выступавшая в Эстонии спортсменка попалась на перевозке наркотиков
Голландская топ-бегунья Мадия Гафур за контрабанду наркотиков осуждена на восемь с половиной лет тюремного заключения. Loe edasi...
ВИДЕО | Кавалер Ордена дружбы Рейн Мюллерсон: Россия стала незаменимым полюсом многополярного мира
Вчера, в День народного единства, который отмечается в России 4 ноября, президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды 16 иностранным гражданам, в их числе Орден Дружбы получил профессор Таллиннского университета Рейн Мюллерсон. Loe edasi...
В Германии задержан 43-летний эстонец. Он обвиняется в нарушении закона о лекарствах и вождении без прав
T1 заставляет магазины давать работникам не более двух перерывов по 15 минут. Инспекция труда не в восторге
В интернете было опубликовано письмо менеджера по продажам торгового центра T1, в котором владельцев магазинов призывают избегать того, чтобы их магазины был закрыт более двух раз в течение дня. Loe edasi...
В Ласнамяэ строитель разбился насмерть
Во вторник утром во время строительных работ в районе Ласнамяэ строитель скончался в результате падения с с подъемника. Loe edasi...
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