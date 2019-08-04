ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Три случая стрельбы в США и смерть Вилли Токарева
Самые важные новости этого воскресенья, 4 августа, читайте в нашей ежедневной подборке.
Самые важные новости этого воскресенья, 4 августа, читайте в нашей ежедневной подборке.
Подозреваемым оказался 21-летний мужчина, его задержали. Среди погибших трое граждан Мексики. Полиция расценила случившееся, как преступление на почве ненависти.
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В американском городе Дейтон (штат Огайо) девять человек погибли в результате стрельбы, сообщила местная полиция.
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В Чикаго неизвестный открыл стрельбу по местным жителям. Известно, что в результате пострадали семь человек, сообщает NBC Chicago со ссылкой на представителей полиции.
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Побывавшие восемь лет назад в заложниках эстонские велосипедисты признаются, что случившееся заставило их переоценить свою жизнь.
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С 1 сентября вступают в силу изменения Закона об основной школе и гимназии, по которым школы получат право досматривать личные вещи учеников и изымать у них запрещенные предметы или вещества. Также в законе добавлен и обозначен перечень опасных веществ и предметов, запрещённых к проносу в школу.
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Скончался музыкант, поэт и певец Вилли Токарев.
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3 августа примерно в 19.45 в Таллинне на Нарвском шоссе на остановке "Хобуяама" произошло ДТП, в котором пострадал 6-летний мальчик.
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Журналист Андрей Титов — герой свежего выпуска подкаста "Халтура".
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Яак Мадисон удалил со своей страницы в Facebook противоречивый пост, в котором требовал найти для проблемы иммиграции в Европе "окончательное решение" (антисемитское "Endgültige Lösung").
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Глава МИД Украины Павел Климкин предупредил, что его страна может потерять до половины населения. По словам дипломата, через несколько лет еще несколько миллионов украинцев уедет за рубеж, и половина населения страны будет находиться за границей. Ранее министерство финансов Украины рассказало о том, что только по официальным данным пятая часть трудоспособных граждан находится на заработках за рубежом.
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Капитан рыболовного судна Roxen Резо Киммель, который после двух месяцев задержания в Калининграде в пятницу вернулся в Эстонию, сказал, что его судебное разбирательство еще совсем не закончено.
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Эстонский гонщик "Тойоты" на 16 сек превзошел финский экипаж "Ситроена".
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На Петербургском шоссе в волости Куусалу водители заметили табун примерно из 15 лошадей, которые бесцельно бегали по разделяющей стороны дороги полосе газона.
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Tallink Takso и Takso24 перешли на новое приложение Taxilink. Предприятия подчеркивают, что используя новое приложение, клиент может быть уверен в качестве услуги. Перевешивает ли одно лишь знание, что водитель не устал и бумаги у такси в порядке, более низкие цены Bolt?
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Превышение скорости — одно из самых типичных нарушений правил дорожного движения. Чтобы дисциплинировать водителей, много лет назад в помощь патрулям дорожной полиции на наших шоссе были установлены стационарные камеры измерения скорости. А совсем недавно начали работу мобильные, то есть передвижные камеры скорости. Сегодня они стоят в одном месте, а завтра могут оказаться в другом. Причем без всяких предупреждающих знаков, в отличие от стационарных камер, пишет "МК-Эстония".
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"Последние два года мое здоровье все ухудшалось и ухудшалось, я постоянно беру больничные. Семейный врач ничего толком найти не мог. В декабре случился у меня первый серьезный приступ, но тогда все списали на вирус. Потом уже у меня появились боли в желудке, примерно с января месяца у меня постоянно рвота, болит живот, я теряю вес очень быстро. Пока я не закатила истерику своему семейному врачу, что так дальше невозможно, это просто не жизнь, она не направляла на анализы. В итоге нашли гастрит. Дело дошло до скорой, делали эндоскопию, и вот наконец я дождалась приема у гастроэнтеролога, спустя два месяца", — пишет читательница "МК-Эстонии" Наталья.
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