ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Три случая стрельбы в США и смерть Вилли Токарева



Побывавшие восемь лет назад в заложниках эстонские велосипедисты признаются, что случившееся заставило их переоценить свою жизнь.

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С 1 сентября школы получат право досматривать личные вещи учеников: что следует знать школьникам и их родителям



С 1 сентября вступают в силу изменения Закона об основной школе и гимназии, по которым школы получат право досматривать личные вещи учеников и изымать у них запрещенные предметы или вещества. Также в законе добавлен и обозначен перечень опасных веществ и предметов, запрещённых к проносу в школу.

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Умер Вилли Токарев. Ему было 84 года

Вилли Токарев Фото: Youtube



Скончался музыкант, поэт и певец Вилли Токарев.

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Прогноз на начало недели: вернется ли жара?

Suvi rannas Foto: Anni Õnneleid



Читайте прогноз погоды от pogoda.ee.

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ФОТО | В центре Таллинна велосипедист наехал на 6-летнего мальчика: полиция ищет свидетелей



3 августа примерно в 19.45 в Таллинне на Нарвском шоссе на остановке "Хобуяама" произошло ДТП, в котором пострадал 6-летний мальчик.

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ПОДКАСТ | Пересказ яркой карьеры Андрея Титова. Поговорили о Радио 4, предложениях уйти в политику и деньгах

ТОП Погодные качели августа: вскоре похолодает до +5, а затем придет жара "Мы видели советские времена, нас не сломать". Что стало с семерыми эстонскими заложниками восемь лет спустя? Победитель "Битвы экстрасенсов" Александр Литвин: почему некоторым супругам нужно 8 лет чтобы стать родителями



Журналист Андрей Титов — герой свежего выпуска подкаста "Халтура".

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Мадисон удалил провокационный пост об "окончательном решении". Вместо него появился новый комментарий

Madison, Endgültige Lösund Foto: Facebook



Яак Мадисон удалил со своей страницы в Facebook противоречивый пост, в котором требовал найти для проблемы иммиграции в Европе "окончательное решение" (антисемитское "Endgültige Lösung").

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Глава МИД Украины предсказал отъезд из страны половины населения. Пятая часть трудоспособных граждан уже на заработках за рубежом



Глава МИД Украины Павел Климкин предупредил, что его страна может потерять до половины населения. По словам дипломата, через несколько лет еще несколько миллионов украинцев уедет за рубеж, и половина населения страны будет находиться за границей. Ранее министерство финансов Украины рассказало о том, что только по официальным данным пятая часть трудоспособных граждан находится на заработках за рубежом.

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Задержанный в Калининграде эстонский капитан: меня пытаются обвинить в умышленном нарушении границы