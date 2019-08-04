04.08.2019, 21:15

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Три случая стрельбы в США и смерть Вилли Токарева


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Foto on illustreeriv.Foto: Vallo Kruuser

Самые важные новости этого воскресенья, 4 августа, читайте в нашей ежедневной подборке.

Число жертв стрельбы в торговом центре в Техасе выросло до 20, стрелок задержан

Foto: AP/SCANPIX


Подозреваемым оказался 21-летний мужчина, его задержали. Среди погибших трое граждан Мексики. Полиция расценила случившееся, как преступление на почве ненависти.
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В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек

Foto: AP/SCANPIX


В американском городе Дейтон (штат Огайо) девять человек погибли в результате стрельбы, сообщила местная полиция.
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Третья за выходные стрельба в США: в Чикаго ранены семь человек

Foto: Eero Vabamägi


В Чикаго неизвестный открыл стрельбу по местным жителям. Известно, что в результате пострадали семь человек, сообщает NBC Chicago со ссылкой на представителей полиции.
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"Мы видели советские времена, нас не сломать". Что стало с семерыми эстонскими заложниками восемь лет спустя?

Rauno Volmar


Побывавшие восемь лет назад в заложниках эстонские велосипедисты признаются, что случившееся заставило их переоценить свою жизнь.
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С 1 сентября школы получат право досматривать личные вещи учеников: что следует знать школьникам и их родителям

Kui raske on koolikott? Foto: Taavi Arus


С 1 сентября вступают в силу изменения Закона об основной школе и гимназии, по которым школы получат право досматривать личные вещи учеников и изымать у них запрещенные предметы или вещества. Также в законе добавлен и обозначен перечень опасных веществ и предметов, запрещённых к проносу в школу.
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Умер Вилли Токарев. Ему было 84 года

Вилли Токарев Фото: Youtube


Скончался музыкант, поэт и певец Вилли Токарев.
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Прогноз на начало недели: вернется ли жара?

Suvi rannas Foto: Anni Õnneleid


Читайте прогноз погоды от pogoda.ee.
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ФОТО | В центре Таллинна велосипедист наехал на 6-летнего мальчика: полиция ищет свидетелей

Politsei foto


3 августа примерно в 19.45 в Таллинне на Нарвском шоссе на остановке "Хобуяама" произошло ДТП, в котором пострадал 6-летний мальчик.
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ПОДКАСТ | Пересказ яркой карьеры Андрея Титова. Поговорили о Радио 4, предложениях уйти в политику и деньгах

Haltuura, podcast Foto: Ilmar Saabas

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Журналист Андрей Титов — герой свежего выпуска подкаста "Халтура".
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Мадисон удалил провокационный пост об "окончательном решении". Вместо него появился новый комментарий

Madison, Endgültige Lösund Foto: Facebook


Яак Мадисон удалил со своей страницы в Facebook противоречивый пост, в котором требовал найти для проблемы иммиграции в Европе "окончательное решение" (антисемитское "Endgültige Lösung").
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Глава МИД Украины предсказал отъезд из страны половины населения. Пятая часть трудоспособных граждан уже на заработках за рубежом

Foto: ZUMAPRESS.com/Scanpix


Глава МИД Украины Павел Климкин предупредил, что его страна может потерять до половины населения. По словам дипломата, через несколько лет еще несколько миллионов украинцев уедет за рубеж, и половина населения страны будет находиться за границей. Ранее министерство финансов Украины рассказало о том, что только по официальным данным пятая часть трудоспособных граждан находится на заработках за рубежом.
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Задержанный в Калининграде эстонский капитан: меня пытаются обвинить в умышленном нарушении границы

Herring fishing in Gulf of Kaliningrad Foto: RIA Novosti


Капитан рыболовного судна Roxen Резо Киммель, который после двух месяцев задержания в Калининграде в пятницу вернулся в Эстонию, сказал, что его судебное разбирательство еще совсем не закончено.
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Тянак выиграл Ралли Финляндия

Отт Тянак Фото: nesterallyfinland.fi


Эстонский гонщик "Тойоты" на 16 сек превзошел финский экипаж "Ситроена".
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ВИДЕО и ФОТО | По Петербургскому шоссе скакали лошади


На Петербургском шоссе в волости Куусалу водители заметили табун примерно из 15 лошадей, которые бесцельно бегали по разделяющей стороны дороги полосе газона.
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Новое приложение для заказа такси Taxilink и старый добрый Bolt: в чем разница?

Taxilink


Tallink Takso и Takso24 перешли на новое приложение Taxilink. Предприятия подчеркивают, что используя новое приложение, клиент может быть уверен в качестве услуги. Перевешивает ли одно лишь знание, что водитель не устал и бумаги у такси в порядке, более низкие цены Bolt?
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Стационарные и мобильные камеры, патрули и штрафы. Все, что вы хотели знать об измерении скорости на дорогах Эстонии

Mobiilne kiiruskaamera distsiplineerib juhte paremini. Foto: Tiit Blaat


Превышение скорости — одно из самых типичных нарушений правил дорожного движения. Чтобы дисциплинировать водителей, много лет назад в помощь патрулям дорожной полиции на наших шоссе были установлены стационарные камеры измерения скорости. А совсем недавно начали работу мобильные, то есть передвижные камеры скорости. Сегодня они стоят в одном месте, а завтра могут оказаться в другом. Причем без всяких предупреждающих знаков, в отличие от стационарных камер, пишет "МК-Эстония".
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Читательница: врач дала мне урок эстонского вместо диагноза

фото иллюстративное Foto: Karin Kaljuläte


"Последние два года мое здоровье все ухудшалось и ухудшалось, я постоянно беру больничные. Семейный врач ничего толком найти не мог. В декабре случился у меня первый серьезный приступ, но тогда все списали на вирус. Потом уже у меня появились боли в желудке, примерно с января месяца у меня постоянно рвота, болит живот, я теряю вес очень быстро. Пока я не закатила истерику своему семейному врачу, что так дальше невозможно, это просто не жизнь, она не направляла на анализы. В итоге нашли гастрит. Дело дошло до скорой, делали эндоскопию, и вот наконец я дождалась приема у гастроэнтеролога, спустя два месяца", — пишет читательница "МК-Эстонии" Наталья.
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