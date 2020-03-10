ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Тревожные новости по коронавирусу и президентский срок Путина

На заседании антикризисной комиссии, состоявшемся вечером 9 марта, для предотвращения распространения коронавируса было решено на два месяца приостановить все зарубежные командировки как муниципальных, так и других подведомственных учреждений. В том числе школьные зарубежные поездки, учебные поездки и экскурсии. Вернувшиеся из регионов с высокой степенью риска работники и ученики должны оставаться дома в течение 14 дней карантинного периода.

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Мужчина закашлял в автобусе Таллинн — Санкт-Петербург. Пассажиры хотели высадить его на границе

Narva piiripunkt 3.03.2020 Foto: Dmitri Fedotkin

Пассажира рейсового автобуса, следовавшего из Таллинна в Санкт-Петербург, вывели из автобуса из-за того, что тот закашлялся. Мужчина сообщил, что страдает аллергией.

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Медсестра придумала еще один способ защиты от коронавируса

Pixabay

Медсестра из Австралии посоветовала чистить украшения каждый день, чтобы предотвратить заражение коронавирусом. Об этом пишет сайт Здоровье Mail.Ru со ссылкой на издание The Sun.

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ФОТО | Сложно поверить! Жительница Таллинна нашла в хлебе лезвие

screenshot Facebook

Вчера публикация жительницы столицы Анны Гусевой в группе "Таллиннцы" (Facebook) о том, что она обнаружила в хлебе лезвие, набрало огромное количество перерепостов в Сети. История такова, что 8 марта Анна пошла в магазин Pagari Pai на Pärnamäe и купила хлеб по скидке. Уже дома перед тем, как откусить хлеб, Анна по привычке разломала его пополам и заметила внутри что-то плоское и темное. После того, как женщина ковырнула это пальцем, стало ясно, что хлеб запекался вместе с лезвием.

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Путин согласился с предложением Терешковой и, возможно, сможет занимать пост президента России пожизненно