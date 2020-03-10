ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Тревожные новости по коронавирусу и президентский срок Путина
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за вторник, 10 марта.
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за вторник, 10 марта.
Департамент здоровья выявил коронавирус еще у двух взрослых людей, которые прилетели в Эстонию из Северной Италии и Франции. Позже поступила информация о еще одном случае. Число инфицированных коронавирусом в Эстонии возросло до 13 человек.
Loe edasi...
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Loe edasi...
На заседании антикризисной комиссии, состоявшемся вечером 9 марта, для предотвращения распространения коронавируса было решено на два месяца приостановить все зарубежные командировки как муниципальных, так и других подведомственных учреждений. В том числе школьные зарубежные поездки, учебные поездки и экскурсии. Вернувшиеся из регионов с высокой степенью риска работники и ученики должны оставаться дома в течение 14 дней карантинного периода.
Loe edasi...
Пассажира рейсового автобуса, следовавшего из Таллинна в Санкт-Петербург, вывели из автобуса из-за того, что тот закашлялся. Мужчина сообщил, что страдает аллергией.
Loe edasi...
Медсестра из Австралии посоветовала чистить украшения каждый день, чтобы предотвратить заражение коронавирусом. Об этом пишет сайт Здоровье Mail.Ru со ссылкой на издание The Sun.
Loe edasi...
Вчера публикация жительницы столицы Анны Гусевой в группе "Таллиннцы" (Facebook) о том, что она обнаружила в хлебе лезвие, набрало огромное количество перерепостов в Сети. История такова, что 8 марта Анна пошла в магазин Pagari Pai на Pärnamäe и купила хлеб по скидке. Уже дома перед тем, как откусить хлеб, Анна по привычке разломала его пополам и заметила внутри что-то плоское и темное. После того, как женщина ковырнула это пальцем, стало ясно, что хлеб запекался вместе с лезвием.
Loe edasi...
Депутат от партии "Единая Россия" Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки после принятия поправок в Конституцию, пишет РИА Новости.
Loe edasi...
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Почему врачи отказались ехать к заболевшей дочке Пескова
Почему не стоит хранить яйца в дверце холодильника
Карьера невероятной Ирины Волк, ставшей генералом в 42 года
Что заявила вдова Листьева о заказчике убийства