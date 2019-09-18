ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трамвайный расизм, ответ послу РФ и зарплата гражданина

ВИДЕО | Пассажир таллиннского трамвая выкрикивал расистские оскорбления. Его ищет полиция

В начале недели в социальной сети начало распространяться видео, где видно мужчину, который ругает полицейских, политиков, премьер-министра Юри Ратаса, иностранных студентов и народы другой расы.

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В Эстонии отказались от введения зарплаты гражданина

Erik Peinar

Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по социальным делам обсудила коллективное обращение по вопросу зарплаты гражданина и пришла к выводу, что введение в Эстонии подобной системы на данный момент невозможно. Комиссия решила отклонить обращение.

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Михаил Кылварт предложил ввести новые ограничения на продажу алкоголя в Таллинне

Михаил Кылварт Foto: Taavi Sepp

В Таллинне следует ввести более серьезные ограничения на продажу алкоголя, чтобы обеспечить лучший общественный порядок и позаботиться о здоровье горожан, сказал на сегодняшней пресс-конференции мэр Таллинна Михаил Кылварт.

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Март Лаар ответил послу РФ: Эстония помнит разрушенные города, сожженные деревни и убитых женщин и детей