18.09.2019, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трамвайный расизм, ответ послу РФ и зарплата гражданина


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Alkoholivaba õlletest
Alkoholivaba õlu. Pilt on illustratiivne.Foto: Heiki Rebane

Предлагаем вашему вниманию обзор основных новостей за среду, 18 сентября.

ВИДЕО | Пассажир таллиннского трамвая выкрикивал расистские оскорбления. Его ищет полиция

В начале недели в социальной сети начало распространяться видео, где видно мужчину, который ругает полицейских, политиков, премьер-министра Юри Ратаса, иностранных студентов и народы другой расы.
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В Эстонии отказались от введения зарплаты гражданина

Erik Peinar

Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по социальным делам обсудила коллективное обращение по вопросу зарплаты гражданина и пришла к выводу, что введение в Эстонии подобной системы на данный момент невозможно. Комиссия решила отклонить обращение.
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Михаил Кылварт предложил ввести новые ограничения на продажу алкоголя в Таллинне

Михаил Кылварт Foto: Taavi Sepp

В Таллинне следует ввести более серьезные ограничения на продажу алкоголя, чтобы обеспечить лучший общественный порядок и позаботиться о здоровье горожан, сказал на сегодняшней пресс-конференции мэр Таллинна Михаил Кылварт.
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Март Лаар ответил послу РФ: Эстония помнит разрушенные города, сожженные деревни и убитых женщин и детей

Mart Laar Foto: Madis Veltman

Историк Март Лаар, комментируя вчерашнее заявление посла России в Эстонии Александра Петрова, сказал, что он не понимает, почему население Эстонии должно особенно чтить советских солдат.
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Жириновский предложил включить в Россию две страны

Vladimir Žirinovski Foto: Maxim Grigoryev, Maxim Grigoryev/TASS

Белоруссия и Украина расцветут, когда станут единым с Россией государством, заявил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Владимир Жириновский.
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Роковая ошибка Заворотнюк? Как калечат стволовые клетки

Pexels.com

В тяжелом недуге, который поразил Анастасию Заворотнюк, некоторые винят омоложение стволовыми клетками, к которому она, по словам знакомых, прибегала. И действительно, такого рода инъекции, которые активно продвигаются в нашей стране как революционный способ возвращения молодости, небезопасны — это подтверждают ученые. “Газета.Ru” — о том, в чем заключается эта процедура и почему она нелегальна в США.
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Подозреваемый в убийстве Юлле пошел на сотрудничество со следствием

Kaspar Pokk

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Подозреваемый в убийстве 35-летней Юлле Райдо Пилв с пятницы прошлой недели находится под арестом. По данным TV3, "в принципе" Пилв признал свое деяние. Прокуратура сообщила Delfi лишь то, что Пилв сотрудничает со следствием.
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