ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трамвайный расизм, ответ послу РФ и зарплата гражданина
Предлагаем вашему вниманию обзор основных новостей за среду, 18 сентября.
Предлагаем вашему вниманию обзор основных новостей за среду, 18 сентября.
В начале недели в социальной сети начало распространяться видео, где видно мужчину, который ругает полицейских, политиков, премьер-министра Юри Ратаса, иностранных студентов и народы другой расы.
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Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по социальным делам обсудила коллективное обращение по вопросу зарплаты гражданина и пришла к выводу, что введение в Эстонии подобной системы на данный момент невозможно. Комиссия решила отклонить обращение.
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В Таллинне следует ввести более серьезные ограничения на продажу алкоголя, чтобы обеспечить лучший общественный порядок и позаботиться о здоровье горожан, сказал на сегодняшней пресс-конференции мэр Таллинна Михаил Кылварт.
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Историк Март Лаар, комментируя вчерашнее заявление посла России в Эстонии Александра Петрова, сказал, что он не понимает, почему население Эстонии должно особенно чтить советских солдат.
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Белоруссия и Украина расцветут, когда станут единым с Россией государством, заявил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Владимир Жириновский.
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В тяжелом недуге, который поразил Анастасию Заворотнюк, некоторые винят омоложение стволовыми клетками, к которому она, по словам знакомых, прибегала. И действительно, такого рода инъекции, которые активно продвигаются в нашей стране как революционный способ возвращения молодости, небезопасны — это подтверждают ученые. “Газета.Ru” — о том, в чем заключается эта процедура и почему она нелегальна в США.
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Подозреваемый в убийстве 35-летней Юлле Райдо Пилв с пятницы прошлой недели находится под арестом. По данным TV3, "в принципе" Пилв признал свое деяние. Прокуратура сообщила Delfi лишь то, что Пилв сотрудничает со следствием.
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