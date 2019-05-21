ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трагическое ДТП и снижение акцизов

Финский алкотуризм вновь начинает процветать: из Эстонии вывезено на миллион литров алкоголя больше, чем годом ранее

Foto: Andres Putting

С мая прошлого года по апрель нынешнего финны привезли из Эстонии в общей сложности 29 млн литров алкогольных напитков, что примерно на миллион литров больше, чем за тот же период до этого. Около четверти объема напитков привозится из Латвии.

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В Таллинне проголосовали 15 000 человек. Смотрите, где это можете сделать и вы!

Foto on illustratiivne Foto: Andres Putting

За пять дней в Таллинне на избирательных участках проголосовали 14 653 человека, в том числе вне места жительства — 10 926 и по месту жительства — 3727 избирателей.

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Керсти Кальюлайд: часть истории успеха Эстонии принадлежит нашим союзникам и партнерам

Kersti Kaljulaidi sõnul kuulub osa Eesti eduloost meie partneritele ja liitlastele. Madis Veltman

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд дала изданию Eesti Päevaleht большое интервью, в котором помимо прочего сказала, что успех Эстонии — это заслуга не только Эстонии, но и ее союзников.

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