ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трагическое ДТП и снижение акцизов
Итак, подведем итоги дня.
Итак, подведем итоги дня.
С мая прошлого года по апрель нынешнего финны привезли из Эстонии в общей сложности 29 млн литров алкогольных напитков, что примерно на миллион литров больше, чем за тот же период до этого. Около четверти объема напитков привозится из Латвии.
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За пять дней в Таллинне на избирательных участках проголосовали 14 653 человека, в том числе вне места жительства — 10 926 и по месту жительства — 3727 избирателей.
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд дала изданию Eesti Päevaleht большое интервью, в котором помимо прочего сказала, что успех Эстонии — это заслуга не только Эстонии, но и ее союзников.
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Трудовая инспекция совместно с Налогово-таможенным департаментом проверили занимающиеся грузовыми перевозками фирмы, где водителям официально платили меньше 620 евро, предусмотренных коллективным договором.
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Сегодня утром на железной дороге возле улицы Веэренни в Таллинне произошел несчастный случай, когда пересекавший железнодорожный переезд на велосипеде мужчина попал под поезд. Как подтвердили в Пыхьяской префектуре, пострадавший погиб.
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В Киеве 20-го мая состоялась инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского. Выборы 2019 года стали для него первым политическим опытом. Он прославился благодаря участию КВН, собственному юмористическому шоу "Квартал 95" и сериалу "Слуга Народу", где он исполнил роль президента Украины, бывшего учителя истории, Василия Голобородько. Мы подобрали для вас несколько наиболее ярких номеров из шоу и эпизодов сериала, чтобы лучше оценить пройденный им путь.
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Крупная немецкая газета Süddeutsche Zeitung пишет, что в новом правительстве Эстонии звучат правые пароли EKRE, члены правительства хотят ограничить права журналистов, а у растущей ксенофобии могут быть последствия на экономическое развитие страны.
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Во вторник утром на железнодорожном переезде Веэренни в Таллинне поезд насмерть сбил велосипедиста. Как выяснилось, погибший — актер, музыкант и журналист Юри Аарма.
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Страной тайно управляет сумрачное "глубинное государство". Умная миграционная политика — это "если черный, укажи на дверь". Нацистская Германия не была полностью плохой. Такие идеи, по сообщению британской газеты Guardian, теперь среди взглядов министров правительства Эстонии.
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Государственное бюро расследований Украины возбудило дело по факту возможной государственной измены, совершенной бывшим президентом страны Петром Порошенко.
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Героем блиц-интервью стал бывший командующий Силами обороны Эстонии, член партии Isamaa Рихо Террас.
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Сегодня на железнодорожном переезде Веэренни трагически погиб журналист Юри Аарма. В прошлом году там также погиб человек.
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Обидевшись на жадность клиентов, одна крупная финская фирма начинает сама платить официантам в своих ресторанах чаевые, пишет Kauppalehti.
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Вчера и сегодня на мызе в Вихула правительство обсуждало стратегию госбюджета.
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