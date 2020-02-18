ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трагический пожар, очередной шторм и откровения бывшей эмигрантки



Согласно данным на настоящий момент, на предстоящих выходных снова ожидается сильный ветер. Завтра и послезавтра погода будет более спокойной, но в пятницу действие области низкого давления над Скандинавией усилится, что приведет к сильному ветру, а также дождю и мокрому снегу.

Loe edasi...



Вернувшаяся на родину эстонка: я долгое время притворялась, что жизнь на чужбине прекрасна. И однажды мне это надоело!

Foto: Argo Ingver



Совсем скоро Эстония будет отмечать День независимости. Одна из читательниц Naistekas рассказала свою историю, почему она больше не думает над переездом в другую страну, а любит Эстонию всей душой.

Loe edasi...



В Таллинне семейный врач отказывался выписывать противозачаточные из-за своих религиозных убеждений

Unsplash



Оказывавший в Таллинне услугу семейного врача молодой медик был вынужден покинуть свое рабочее место, так как из-за своих религиозных убеждений не продлевал рецепты на противозачаточные средства, пишет Rus ERR.

Loe edasi...



Стало известно о долгах Максима Галкина после его отъезда с семьей из России



Максим Галкин уже девять лет не оплачивает штрафы за превышение скорости. Правда, сумма, которую муж Аллы Пугачевой задолжал государству, небольшая, пишут "Дни.ру"

Loe edasi...

