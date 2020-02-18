ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трагический пожар, очередной шторм и откровения бывшей эмигрантки
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за вторник, 18 февраля.
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за вторник, 18 февраля.
RusDelfi превращает встречи с читателями в традицию. На этот раз с 18 по 20 февраля редакция популярного русскоязычного портала RusDelfi будет работать в Кохтла-Ярве. Во вторник вечером в Центре культуры прошла встреча сотрудников редакции с читателями.
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Утром 13 февраля на улице Пебре в столичном районе Пельгулинна загорелся двухэтажный деревянный дом. В пожаре погиб один человек, еще 12 были доставлены в больницу.
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Согласно данным на настоящий момент, на предстоящих выходных снова ожидается сильный ветер. Завтра и послезавтра погода будет более спокойной, но в пятницу действие области низкого давления над Скандинавией усилится, что приведет к сильному ветру, а также дождю и мокрому снегу.
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Совсем скоро Эстония будет отмечать День независимости. Одна из читательниц Naistekas рассказала свою историю, почему она больше не думает над переездом в другую страну, а любит Эстонию всей душой.
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Оказывавший в Таллинне услугу семейного врача молодой медик был вынужден покинуть свое рабочее место, так как из-за своих религиозных убеждений не продлевал рецепты на противозачаточные средства, пишет Rus ERR.
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Максим Галкин уже девять лет не оплачивает штрафы за превышение скорости. Правда, сумма, которую муж Аллы Пугачевой задолжал государству, небольшая, пишут "Дни.ру"
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