ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трагическая годовщина, печальная хроника и смерть Марка Захарова
Предлагаем вашему вниманию обзор основных новостей субботы, 28 сентября.
Предлагаем вашему вниманию обзор основных новостей субботы, 28 сентября.
Ныне уже опытный мореход и предприниматель, а 25 лет назад - находившийся на пароме "Эстония" на практике курсант мореходного училища Таави Раба рассказывает журналисту Eesti Päevaleht историю свого спасения.
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Крушение парома "Эстония" 28 сентября 1994 года считается одной из крупнейших морских катастроф со времен "Титаника". Из 989 человек на борту выжили 137. В сентябре 2019-го таллинский суд решает, нужно ли новое расследование этого дела. Этого требуют родственники, которые так и не понимают, что произошло, пишет русская служба Би-Би-Си.
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Начавший работать фотографом 25 лет назад в газете Rahva Hääl Рауно Волмар вспоминает моменты на следующее утро после крушения парома "Эстония".
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Художественный руководитель московского театра Ленком, народный артист СССР Марк Захаров умер в субботу в Москве в возрасте 85 лет.
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В субботу в 15.45 в Центр тревоги поступила информация о трагическом происшествии на Таллиннском певческом поле: 35-летний мужчина разогнался на велосипеде, врезался в столб уличного освещения и погиб на месте.
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Вчера вечером в Таллинне на улице Ситси группа быстрого реагирования Департамента полиции и погранохраны задержала совершившего ограбление мужчину. Ранее судимый преступник взят с санкции суда под стражу.
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В субботу в полдень на шоссе Таллинн — Тарту, на четырехполосном участке Мяо произошло ДТП. Ехавший со стороны Тарту водитель Mazda не заметил, что на обочине припаркован BMW и врезался в него сзади.
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В пятницу в 21.22 в Центр тревоги сообщили, что в Силламяэ из квартиры на шестом этаже девятиэтажного общежития на улице Каяка идет дым. На тушение пожара были направлены спасатели Силламяэ, Йыхви, Нарва-Йыэсуу и Кохтла-Ярве. К месту происшествия выехали медики и полицейские.
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Многие девушки решаются вступить в фиктивный брак с незнакомым им иностранцем, который таким образом хочет получить вид на жительство в какой-либо стране ЕС. Как правило, девушки соглашаются на это, чтобы получить легкие деньги, продав всего-навсего свой статус. Чаще всего такой брак оборачивается для фиктивной жены серьезными проблемами, а в финансовом плане она теряет в несколько раз больше, чем получила. Как действовать девушке, если рано или поздно она захочет избавиться от подобного бремени? Об этом рассказывает "МК-Эстония".
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