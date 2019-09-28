ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трагическая годовщина, печальная хроника и смерть Марка Захарова

Начавший работать фотографом 25 лет назад в газете Rahva Hääl Рауно Волмар вспоминает моменты на следующее утро после крушения парома "Эстония".

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Умер режиссер Марк Захаров

Vyacheslav Prokofyev/TASS

Художественный руководитель московского театра Ленком, народный артист СССР Марк Захаров умер в субботу в Москве в возрасте 85 лет.

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Трагедия на Певческом поле: велосипедист врезался в столб и погиб на месте

Henri-Kristian Kirsip

В субботу в 15.45 в Центр тревоги поступила информация о трагическом происшествии на Таллиннском певческом поле: 35-летний мужчина разогнался на велосипеде, врезался в столб уличного освещения и погиб на месте.

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Полицейский спецназ задержал в Таллинне вооруженного грабителя

Priit Simson

Вчера вечером в Таллинне на улице Ситси группа быстрого реагирования Департамента полиции и погранохраны задержала совершившего ограбление мужчину. Ранее судимый преступник взят с санкции суда под стражу.

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ФОТО | Полиция остановила BMW для проверки. И тут случилось непредвиденное!

Kaspar Pokk

ТОП Замолчавшие свидетели гибели парома "Эстония": кто-то получил пулю в голову, кого-то нашли замотанным в колючую проволоку на железной дороге ФОТО | "Было так тихо, будто надо ходить на цыпочках". Фотограф вспоминает утро после крушения парома "Эстония" "Было непонятно, кто из мужей отец ребенка?" Фиктивный брак обернулся для эстонской девушки серьезными проблемами

В субботу в полдень на шоссе Таллинн — Тарту, на четырехполосном участке Мяо произошло ДТП. Ехавший со стороны Тарту водитель Mazda не заметил, что на обочине припаркован BMW и врезался в него сзади.

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В Силламяэ в пожаре погиб человек, из горящего здания эвакуировали почти 100 человек

Henri-Kristian Kirsip

В пятницу в 21.22 в Центр тревоги сообщили, что в Силламяэ из квартиры на шестом этаже девятиэтажного общежития на улице Каяка идет дым. На тушение пожара были направлены спасатели Силламяэ, Йыхви, Нарва-Йыэсуу и Кохтла-Ярве. К месту происшествия выехали медики и полицейские.

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"Было непонятно, кто из мужей отец ребенка?" Фиктивный брак обернулся для эстонской девушки серьезными проблемами

Reisidokument Foto: Priit Simson

Многие девушки решаются вступить в фиктивный брак с незнакомым им иностранцем, который таким образом хочет получить вид на жительство в какой-либо стране ЕС. Как правило, девушки соглашаются на это, чтобы получить легкие деньги, продав всего-навсего свой статус. Чаще всего такой брак оборачивается для фиктивной жены серьезными проблемами, а в финансовом плане она теряет в несколько раз больше, чем получила. Как действовать девушке, если рано или поздно она захочет избавиться от подобного бремени? Об этом рассказывает "МК-Эстония".

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