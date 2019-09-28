28.09.2019, 22:07

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трагическая годовщина, печальная хроника и смерть Марка Захарова


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Avarii Mäo kandis
Avarii Mäo kandisFoto: Kaspar Pokk

Предлагаем вашему вниманию обзор основных новостей субботы, 28 сентября.

"Человек висел у меня на ноге, а я не мог ему помочь". История спасения с парома "Эстония"

Ilmar Saabas

Ныне уже опытный мореход и предприниматель, а 25 лет назад - находившийся на пароме "Эстония" на практике курсант мореходного училища Таави Раба рассказывает журналисту Eesti Päevaleht историю свого спасения.
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25 лет гибели парома "Эстония". Родственники жертв требуют нового расследования

Foto: Rauno Volmar

Крушение парома "Эстония" 28 сентября 1994 года считается одной из крупнейших морских катастроф со времен "Титаника". Из 989 человек на борту выжили 137. В сентябре 2019-го таллинский суд решает, нужно ли новое расследование этого дела. Этого требуют родственники, которые так и не понимают, что произошло, пишет русская служба Би-Би-Си.
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ФОТО | "Было так тихо, будто надо ходить на цыпочках". Фотограф вспоминает утро после крушения парома "Эстония"

28. septembri hommik. Sõitsime sadamasse Rahva Hääle uudistetoimetuse juhi Kalle Muuli Žiguliga. Peale tema ja minu olid autos ajakirjanikud Ain Parmas ja tema elukaaslane Victoria Näripä. Toona tehti pilti mustvalgele filmile, olin enne fotolaboris kiiresti kassetti paar rulli filmi kerinud. Kell oli umbes 11, kui sadamasse jõudsime. Inimesed olid veel täielikus teadmatuses. Terminalis valitses rusuv vaikus, ei räägitud ühtegi sõna. Oli selline tunne, et käi või kikivarvul. Rauno Volmar

Начавший работать фотографом 25 лет назад в газете Rahva Hääl Рауно Волмар вспоминает моменты на следующее утро после крушения парома "Эстония".
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Умер режиссер Марк Захаров

Vyacheslav Prokofyev/TASS

Художественный руководитель московского театра Ленком, народный артист СССР Марк Захаров умер в субботу в Москве в возрасте 85 лет.
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Трагедия на Певческом поле: велосипедист врезался в столб и погиб на месте

Henri-Kristian Kirsip

В субботу в 15.45 в Центр тревоги поступила информация о трагическом происшествии на Таллиннском певческом поле: 35-летний мужчина разогнался на велосипеде, врезался в столб уличного освещения и погиб на месте.
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Полицейский спецназ задержал в Таллинне вооруженного грабителя

Priit Simson

Вчера вечером в Таллинне на улице Ситси группа быстрого реагирования Департамента полиции и погранохраны задержала совершившего ограбление мужчину. Ранее судимый преступник взят с санкции суда под стражу.
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ФОТО | Полиция остановила BMW для проверки. И тут случилось непредвиденное!

Kaspar Pokk

ТОП

В субботу в полдень на шоссе ТаллиннТарту, на четырехполосном участке Мяо произошло ДТП. Ехавший со стороны Тарту водитель Mazda не заметил, что на обочине припаркован BMW и врезался в него сзади.
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В Силламяэ в пожаре погиб человек, из горящего здания эвакуировали почти 100 человек

Henri-Kristian Kirsip

В пятницу в 21.22 в Центр тревоги сообщили, что в Силламяэ из квартиры на шестом этаже девятиэтажного общежития на улице Каяка идет дым. На тушение пожара были направлены спасатели Силламяэ, Йыхви, Нарва-Йыэсуу и Кохтла-Ярве. К месту происшествия выехали медики и полицейские.
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"Было непонятно, кто из мужей отец ребенка?" Фиктивный брак обернулся для эстонской девушки серьезными проблемами

Reisidokument Foto: Priit Simson

Многие девушки решаются вступить в фиктивный брак с незнакомым им иностранцем, который таким образом хочет получить вид на жительство в какой-либо стране ЕС. Как правило, девушки соглашаются на это, чтобы получить легкие деньги, продав всего-навсего свой статус. Чаще всего такой брак оборачивается для фиктивной жены серьезными проблемами, а в финансовом плане она теряет в несколько раз больше, чем получила. Как действовать девушке, если рано или поздно она захочет избавиться от подобного бремени? Об этом рассказывает "МК-Эстония".
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