ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трагическая гибель водителя в ДТП и внезапная смерть депутата Рийгикогу

Сегодня утром на 58-м году жизни скоропостижно скончался эстонский политик, историк, доктор философии, офицер резерва, депутат Рийгикогу с самым большим стажем, член партии Isamaa Март Нутть.

Савченко рассказала, как Украина снова "проиграла бой" за Донбасс

Foto: Andrei Ivolgin/TASS/Scanpix



Депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала решение Москвы о выдаче российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР еще одним "проигранным боем" Украины. Такое мнение она высказала в эфире телеканала NewsOne, передают "РИА Новости".

Мария Юферева-Скуратовски: станет ли Лаагна теэ визитной карточкой Эстонии?

Eesti keele maja avamine Foto: Jaanus Lensment



В Таллинне разгораются голливудские страсти в связи с новостью о возможном закрытии Лаагна теэ для съемок боевика ”Догма” Кристофера Нолана. В то время, как одна часть таллинцев громко протестует, другая уже оформила заявку на кастинг и ждет приглашения на съемочную площадку. Пока власти города ломают голову над создавшейся дилеммой, давайте порассуждаем, какие плюсы и минусы могут быть в этой ситуации и что можно сделать.

ФОТО читателя: В День защиты детей в Таллинне наблюдали удивительное явление

Delfi lugeja

“Сегодня, в праздник Дня защиты детей, ровно в полдень наблюдали такую удивительную картину в нашем Таллиннском зоопарке, такое редкое явление как радуга вокруг солнца под названием гало”, — написала приславшая фотографии читательница.

ФОТО и ВИДЕО: Последние приготовления к таллиннскому концерту Bon Jovi. Что можно будет увидеть на сцене?

Jon Bon Jovi kontserdi lavashow testimine Foto: Jaanus Lensment



Уже сегодня вечером на Таллиннском Певческом поле выступит легендарный Bon Jovi. Вчера вечером еще шли последние приготовления.

Присылай фото с концерта Bon Jovi и получи приз от Rus.Delfi

Конкурс Bon Jovi



Сегодня на Певческое поле на концерт Bon Jovi придут десятки тысяч фанатов. Среди них будут и читатели Rus.Delfi, которым мы предлагаем выиграть приз.

ГАЛЕРЕЯ: Первый концерт Bon Jovi в Эстонии — ожидается более 40 000 зрителей!

Foto: Tiit Blaat



Сегодня на Таллиннском певческом поле выступит одна из величайших в мире рок-групп BON JOVI. Долгожданный и единственный в странах Балтии концерт пройдет в рамках мирового турне "This House Is Not For Sale".

