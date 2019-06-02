02.06.2019, 21:32

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трагическая гибель водителя в ДТП и внезапная смерть депутата Рийгикогу


rus.delfi.ee
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Leinaküünal
LeinaküünalFoto: Anna Aurelia Minev

Сегодня утром в 6:22 произошла тяжелая авария на 3 километре дороги Вильянди-Пыльтсамаа, в результате которой погиб 23-летний мужчина. Сегодня же утром на 58-м году жизни скоропостижно скончался эстонский политик, историк, доктор философии, офицер резерва, депутат Рийгикогу с самым большим стажем, член партии Isamaa Март Нутть. Эти и другие, более позитивные новости этого воскресенья, читайте в нашей ежедневной подборке.

ФОТО: В тяжелой аварии в Вильяндимаа погиб 23-летний мужчина

Viljandimaal hukkus raskes liiklusõnnetuses inimene Foto: Kenno Soo


Сегодня утром в 6:22 произошла тяжелая авария на 3 километре дороги Вильянди-Пыльтсамаа. В результате ДТП погиб 23-летний мужчина.
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ГРАФИК: В центре Таллинна с завтрашнего дня меняется организация движения

Tallinn Foto: Eero Vabamägi


С понедельника, 3 июня, закрываются для движения участки улиц Йыэ и Лоотси, прилегающие к перекрестку с улицей Ахтри.
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Ушел из жизни политик и историк Март Нутть

Mart Nutt Foto: Vallo Kruuser


Сегодня утром на 58-м году жизни скоропостижно скончался эстонский политик, историк, доктор философии, офицер резерва, депутат Рийгикогу с самым большим стажем, член партии Isamaa Март Нутть.
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Савченко рассказала, как Украина снова "проиграла бой" за Донбасс

Foto: Andrei Ivolgin/TASS/Scanpix


Депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала решение Москвы о выдаче российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР еще одним "проигранным боем" Украины. Такое мнение она высказала в эфире телеканала NewsOne, передают "РИА Новости".
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Мария Юферева-Скуратовски: станет ли Лаагна теэ визитной карточкой Эстонии?

Eesti keele maja avamine Foto: Jaanus Lensment


В Таллинне разгораются голливудские страсти в связи с новостью о возможном закрытии Лаагна теэ для съемок боевика ”Догма” Кристофера Нолана. В то время, как одна часть таллинцев громко протестует, другая уже оформила заявку на кастинг и ждет приглашения на съемочную площадку. Пока власти города ломают голову над создавшейся дилеммой, давайте порассуждаем, какие плюсы и минусы могут быть в этой ситуации и что можно сделать.
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ФОТО читателя: В День защиты детей в Таллинне наблюдали удивительное явление

Delfi lugeja

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“Сегодня, в праздник Дня защиты детей, ровно в полдень наблюдали такую удивительную картину в нашем Таллиннском зоопарке, такое редкое явление как радуга вокруг солнца под названием гало”, — написала приславшая фотографии читательница.
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ФОТО и ВИДЕО: Последние приготовления к таллиннскому концерту Bon Jovi. Что можно будет увидеть на сцене?

Jon Bon Jovi kontserdi lavashow testimine Foto: Jaanus Lensment


Уже сегодня вечером на Таллиннском Певческом поле выступит легендарный Bon Jovi. Вчера вечером еще шли последние приготовления.
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Присылай фото с концерта Bon Jovi и получи приз от Rus.Delfi

Конкурс Bon Jovi


Сегодня на Певческое поле на концерт Bon Jovi придут десятки тысяч фанатов. Среди них будут и читатели Rus.Delfi, которым мы предлагаем выиграть приз.
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ГАЛЕРЕЯ: Первый концерт Bon Jovi в Эстонии — ожидается более 40 000 зрителей!

Foto: Tiit Blaat


Сегодня на Таллиннском певческом поле выступит одна из величайших в мире рок-групп BON JOVI. Долгожданный и единственный в странах Балтии концерт пройдет в рамках мирового турне "This House Is Not For Sale".
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Впервые опубликован советский оригинал пакта Молотова — Риббентропа

Фото: фонд "Историческая память"


Фонд ”Историческая память” впервые опубликовал советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией от 1939 года, известного как пакт Молотова — Риббентропа.
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ГРАФИК | Иногородние депутаты Рийгикогу тратят на жилье до 800 евро. Кому и сколько компенсируют?

Heljo Pikhof, Kalvi Kõva, Dmitri Dmitrijev, Jaak Madison ja Anneli Ott Foto: Fotokollaaž


Среди принесших должностную присягу в начале апреля депутатов Рийгикогу 24 живущих за пределами Таллинна, которые попросили компенсировать расходы на снятую в столице квартиру.
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Эдгар Сависаар уже несколько лет должен Раймонду Кальюлайду 35 000 евро

Foto: Kiur Kaasik


Из декларации об экономических интересах баллотировавшегося на выборах в Европарламент в качестве независимого кандидата бывшего центриста Раймонда Кальюлайда выясняется, что экс-председатель Центристской партии Эдгар Сависаар по-прежнему должен ему 35 000 евро.
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Внутренний аудит Тартуского университета раскрыл множество коррупционных и некомпетентных сделок

Tartu Ülikooli peahoone. Foto on illustratiivne. Foto: Anni Õnneleid


Из внутреннего аудита Тартуского университета выяснилось, что в течение предшествовавших аудиту 14 месяцев работники совершили коррупционные сделки на сумму более 50 000 евро. Но часть попавшихся с конфликтными сделками работников до сегодняшнего дня могут распоряжаться деньгами, пишет Eesti Päevaleht.
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Самый ожесточенный бой торговцев в странах Балтии: иностранные розничные сети наступают, эстонские не сдаются

Foto: Karin Kaljuläte


Эстония превратилась в эльдорадо розничной торговли, от которого иностранные фирмы откусывают все большие куски, пишет Ärileht.
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Россию могут отстранить от Олимпиады-2020

Tokyo 2020


Поводом к отстранению может послужить допинговый скандал с участием прыгуна в высоту Данила Лысенко.
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В ожидании настоящего лета: когда придет обещанная жара?

фото иллюстративное Foto: Anni Õnneleid


Дождались! В первой половине предстоящей недели с каждым днем будет становиться все теплее, а в четверг температура воздуха поднимется аж до +30.
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