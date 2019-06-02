ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трагическая гибель водителя в ДТП и внезапная смерть депутата Рийгикогу

Сегодня утром в 6:22 произошла тяжелая авария на 3 километре дороги Вильянди-Пыльтсамаа, в результате которой погиб 23-летний мужчина. Сегодня же утром на 58-м году жизни скоропостижно скончался эстонский политик, историк, доктор философии, офицер резерва, депутат Рийгикогу с самым большим стажем, член партии IsamaaМарт Нутть. Эти и другие, более позитивные новости этого воскресенья, читайте в нашей ежедневной подборке.
ФОТО: В тяжелой аварии в Вильяндимаа погиб 23-летний мужчина
Сегодня утром в 6:22 произошла тяжелая авария на 3 километре дороги Вильянди-Пыльтсамаа. В результате ДТП погиб 23-летний мужчина. Loe edasi...
ГРАФИК: В центре Таллинна с завтрашнего дня меняется организация движения
С понедельника, 3 июня, закрываются для движения участки улиц Йыэ и Лоотси, прилегающие к перекрестку с улицей Ахтри. Loe edasi...
Мария Юферева-Скуратовски: станет ли Лаагна теэ визитной карточкой Эстонии?
В Таллинне разгораются голливудские страсти в связи с новостью о возможном закрытии Лаагна теэ для съемок боевика ”Догма” Кристофера Нолана. В то время, как одна часть таллинцев громко протестует, другая уже оформила заявку на кастинг и ждет приглашения на съемочную площадку. Пока власти города ломают голову над создавшейся дилеммой, давайте порассуждаем, какие плюсы и минусы могут быть в этой ситуации и что можно сделать. Loe edasi...
ФОТО читателя: В День защиты детей в Таллинне наблюдали удивительное явление
“Сегодня, в праздник Дня защиты детей, ровно в полдень наблюдали такую удивительную картину в нашем Таллиннском зоопарке, такое редкое явление как радуга вокруг солнца под названием гало”, — написала приславшая фотографии читательница. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: Последние приготовления к таллиннскому концерту Bon Jovi. Что можно будет увидеть на сцене?
Присылай фото с концерта Bon Jovi и получи приз от Rus.Delfi
Сегодня на Певческое поле на концерт Bon Jovi придут десятки тысяч фанатов. Среди них будут и читатели Rus.Delfi, которым мы предлагаем выиграть приз. Loe edasi...
ГАЛЕРЕЯ: Первый концерт Bon Jovi в Эстонии — ожидается более 40 000 зрителей!
Сегодня на Таллиннском певческом поле выступит одна из величайших в мире рок-групп BON JOVI. Долгожданный и единственный в странах Балтии концерт пройдет в рамках мирового турне "This House Is Not For Sale". Loe edasi...
Впервые опубликован советский оригинал пакта Молотова — Риббентропа
Фонд ”Историческая память” впервые опубликовал советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией от 1939 года, известного как пакт Молотова — Риббентропа. Loe edasi...
ГРАФИК | Иногородние депутаты Рийгикогу тратят на жилье до 800 евро. Кому и сколько компенсируют?
Внутренний аудит Тартуского университета раскрыл множество коррупционных и некомпетентных сделок
Из внутреннего аудита Тартуского университета выяснилось, что в течение предшествовавших аудиту 14 месяцев работники совершили коррупционные сделки на сумму более 50 000 евро. Но часть попавшихся с конфликтными сделками работников до сегодняшнего дня могут распоряжаться деньгами, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
Самый ожесточенный бой торговцев в странах Балтии: иностранные розничные сети наступают, эстонские не сдаются