ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трагическая авария автобуса, стрельба в Москве и жалоба эстонского "Спутника" Путину

ФОТО и ВИДЕО | Следовавший в Таллинн автобус Lux Express попал в России в аварию: один человек погиб

Foto: Margus Pahv

Вчера поздно вечером следовавший из Санкт-Петербурга в Таллинн автобус Lux Express попал в аварию, в результате которой погиб человек.

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ГЛАВНОЕ: В Москве у здания ФСБ на Лубянке открыли стрельбу. Убиты сотрудник ФСБ и нападавший

В центре Москвы у здания ФСБ произошла стрельба, в результате которой погибли от одного до четырех человек. Официально подтверждена смерть одного нападавшего и одного сотрудника ФСБ. Неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова, сообщает РБК. На месте перестрелки обнаружены граната и рюкзак, которым занялись саперы.

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