ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трагическая авария автобуса, стрельба в Москве и жалоба эстонского "Спутника" Путину
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за четверг, 19 декабря.
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за четверг, 19 декабря.
Вчера поздно вечером следовавший из Санкт-Петербурга в Таллинн автобус Lux Express попал в аварию, в результате которой погиб человек.
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В центре Москвы у здания ФСБ произошла стрельба, в результате которой погибли от одного до четырех человек. Официально подтверждена смерть одного нападавшего и одного сотрудника ФСБ. Неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова, сообщает РБК. На месте перестрелки обнаружены граната и рюкзак, которым занялись саперы.
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Издание Eesti Ekspress отыскало на секс-порталах объявления о продаже девственности. Объявление о покупке при этом удалось найти только одно: мужчина предлагал за невинность ”20 тонн наличными”.
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На ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос главреда Sputnik Эстония Елены Черышевой.
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На ежегодной пресс-конференции президента России присутствует и эстонский журналист — корреспондент ERR в Москве Антон Алексеев.
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Ежедневно с 1 января 2020 года на участке Санкт-Петербург – Ивангород будут курсировать поезда № 6661 и 6662.
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К четвергу стоимость бензина марки 95 достигла 1,429 евро за литр, это повторение рекордного значения, которое было весной.
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