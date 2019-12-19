19.12.2019, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трагическая авария автобуса, стрельба в Москве и жалоба эстонского "Спутника" Путину


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Lux Expressi uued bussid 2019
Lux Expressi uued bussid 2019Foto: Margus Pahv

Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за четверг, 19 декабря.

ФОТО и ВИДЕО | Следовавший в Таллинн автобус Lux Express попал в России в аварию: один человек погиб

Foto: Margus Pahv

Вчера поздно вечером следовавший из Санкт-Петербурга в Таллинн автобус Lux Express попал в аварию, в результате которой погиб человек.
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ГЛАВНОЕ: В Москве у здания ФСБ на Лубянке открыли стрельбу. Убиты сотрудник ФСБ и нападавший

В центре Москвы у здания ФСБ произошла стрельба, в результате которой погибли от одного до четырех человек. Официально подтверждена смерть одного нападавшего и одного сотрудника ФСБ. Неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова, сообщает РБК. На месте перестрелки обнаружены граната и рюкзак, которым занялись саперы.
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”Нет украинцам” и ”на СМС не отвечаю”. Эстонские девушки продают в интернете свою невинность. И не только

Illustratsioon: Shutterstock

Издание Eesti Ekspress отыскало на секс-порталах объявления о продаже девственности. Объявление о покупке при этом удалось найти только одно: мужчина предлагал за невинность ”20 тонн наличными”.
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Главред эстонского "Спутника" пожаловалась Владимиру Путину — в Эстонии над ними издеваются

Kuvataõmmis

На ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос главреда Sputnik Эстония Елены Черышевой.
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ФОТОНОВОСТЬ: Эстонский журналист хочет задать вопрос Путину

Скриншот пресс-конференции

На ежегодной пресс-конференции президента России присутствует и эстонский журналист — корреспондент ERR в Москве Антон Алексеев.
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C 2020 года из Ивангорода в Санкт-Петербург будет ежедневно ходить электричка

Scanpix, REUTERS By-line:ALEXANDER DEMIANCHUK

Ежедневно с 1 января 2020 года на участке Санкт-ПетербургИвангород будут курсировать поезда № 6661 и 6662.
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ФОТО | Цены на топливо вновь сделали скачок и повторили рекорд года

Delfi

К четвергу стоимость бензина марки 95 достигла 1,429 евро за литр, это повторение рекордного значения, которое было весной.
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