ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трагедия в Тарту, скандал вокруг священника и снова об украинцах

"Я считаю, что надо пересмотреть политику государства относительно приезжих из Украины. У моей жены родственники там живут, она сама наполовину украинка, и то, что сейчас происходит в Эстонии, порочит нормальных украинцев и эту страну", — пишет читатель "МК-Эстонии" Юрий.

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Епархия запретила служение священнику из Нарвы. Его подозревают в двух поджогах и краже дорогой чаши

Храм нарвской иноны Божие матери, из которого была похищена чаша Фото: Роман Викулов

10 декабря по ходатайству Вируской окружной прокуратуры суд арестовал на два месяца 27-летнего священника Алексея Пидвысоцкого, совершившего в минувшее воскресенье поджог дома своей матери в Нарве, а 29 ноября запалившего приходской дом при храме Казанской иконы Божией Матери в Нарва-Йыэсуу. Нарвская и Причудская епархия в свою очередь вынесла решение о запрете в служении в отношении Пидвысоцкого.

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ВИДЕО | "Такого махача давно не видели". В Раде произошла драка, депутат в больнице с сотрясением

В Верховной Раде Украины произошла драка после заседания комитета ВР по вопросам аграрной политики. Об этом сообщает РБК-Украина.

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Хоккеист Марко Антила для RusDelfi: Возможно, однажды женщина возглавит не только Финляндию, но и сборную страны

Марко Антила Фото: Андрей Шумаков

Капитан сборной Финляндии Марко Антила стал одним из гостей пресс-конференции, посвященной матчам КХЛ между ”Йокеритом” и ”Северсталью”, которые пройдут в Таллинне 10-11 января 2020 года.

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