ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трагедия в Тарту, скандал вокруг священника и снова об украинцах
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за среду, 11 декабря.
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за среду, 11 декабря.
Вчера поздно вечером в районе Ихасте в Тарту загорелся двухэтажный жилой дом, в результате чего погибли пять человек, трое из которых — дети.
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Сегодня Рийгикогу принял поправки к Закону о подоходном налоге, которые разрешат ряд возникших в процессе налогообложения разночтений. Закон в первую очередь затронет выходные пособия по сокращению и пособия по родам, пособия многодетным семьям и увеличение не облагаемого подоходным налогом дохода при рождении третьего ребенка. Также будут упразднены разногласия в вопросах налогообложения третьими государствами.
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"Я считаю, что надо пересмотреть политику государства относительно приезжих из Украины. У моей жены родственники там живут, она сама наполовину украинка, и то, что сейчас происходит в Эстонии, порочит нормальных украинцев и эту страну", — пишет читатель "МК-Эстонии" Юрий.
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10 декабря по ходатайству Вируской окружной прокуратуры суд арестовал на два месяца 27-летнего священника Алексея Пидвысоцкого, совершившего в минувшее воскресенье поджог дома своей матери в Нарве, а 29 ноября запалившего приходской дом при храме Казанской иконы Божией Матери в Нарва-Йыэсуу. Нарвская и Причудская епархия в свою очередь вынесла решение о запрете в служении в отношении Пидвысоцкого.
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В Верховной Раде Украины произошла драка после заседания комитета ВР по вопросам аграрной политики. Об этом сообщает РБК-Украина.
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Капитан сборной Финляндии Марко Антила стал одним из гостей пресс-конференции, посвященной матчам КХЛ между ”Йокеритом” и ”Северсталью”, которые пройдут в Таллинне 10-11 января 2020 года.
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