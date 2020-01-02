02.01.2020, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трагедия в Нарве, переполох в торговых центрах и улыбка фортуны


EST
ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трагедия в Нарве, переполох в торговых центрах и улыбка фортуны
Foto: Priit Simson

Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за четверг, 2 января.

Anni Õnneleid

Новогодняя семейная ссора в Нарве закончилась смертью молодого мужчины (39)

В ночь на 1 января в Нарве в ходе семейного конфликта 32-летний мужчина напал на своих близких. Ссора закончилась смертью нападавшего.

RUS Delfi 34 мин
Lugeja foto

ФОТО | Торговые центры Виру и Кристийне получили угрозы взрывом (10)

Спасательный департамент подтвердил, что в Таллинне "бомбовые" угрозы примерно в 19.30 получили два крупных торговых центра - Виру и Кристийне.

RUS Delfi 34 мин
Lotopiletid
LotopiletidFoto: Margus Pahv

В розыгрыше года выиграли три автомобиля и десятки тысяч евро. Кому улыбнулась удача? (19)

Вчера выяснились выигрышные номера розыгрыша Bingo loto и Vikinglotto.

RUS Delfi 34 мин
Foto: Taavi Sepp

ФОТО | Вот так культурный отдых! Скрытая сторона празднования Нового года (80)

В последние часы уходящего года настроение поистине волшебное и все замирают в ожидании того, когда часы пробьют 12. А вот уже ночью первого января вечер перестает быть томным, как говорится.

RUS Delfi 34 мин

ВИДЕО | Необычное поздравление Зеленского: в паспорте нет строки патриот, малоросс или ватник. Мы все — украинцы (72)

Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем поздравлении призвал украинцев объединиться вокруг "национальной идеи - быть единой страной каждый день", независимо от предпочтений, идеалов или языка общения, сообщает "Украинская правда".

RUS Delfi 34 мин
Foto: Heiki Rebane

Касается каждого: теперь для выхода на остановке из столичного автобуса нужно нажимать кнопку STOP (33)

Начиная с 1 января столичное предприятие общественного транспорта Tallinna Linnatranspordi AS начинает пилотный проект, в ходе которого пассажирам предлагается для остановки автобуса или троллейбуса использовать специальную кнопку STOP. Пассажиров также будут извещать о нововведении специальным голосовым объявлением: "Tähelepanu! Väljumiseks vajuta STOP-nuppu!“ ("Внимание! Для выхода нажмите кнопку STOP!")

RUS Delfi 34 мин
Pensionisambad
PensionisambadFoto: Oliver Tsupsman

Изменение закона в части II пенсионной ступени коснулось 30 000 человек (1)

1 января вошли в силу изменения в законодательстве, которые позволяют людям 1970 — 1982 годов рождения присоединиться ко II пенсионной ступени, если они ранее этого не сделали.

RUS Delfi 34 мин
Читайте также: