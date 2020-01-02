ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трагедия в Нарве, переполох в торговых центрах и улыбка фортуны
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за четверг, 2 января.
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за четверг, 2 января.
В ночь на 1 января в Нарве в ходе семейного конфликта 32-летний мужчина напал на своих близких. Ссора закончилась смертью нападавшего.
Спасательный департамент подтвердил, что в Таллинне "бомбовые" угрозы примерно в 19.30 получили два крупных торговых центра - Виру и Кристийне.
Вчера выяснились выигрышные номера розыгрыша Bingo loto и Vikinglotto.
В последние часы уходящего года настроение поистине волшебное и все замирают в ожидании того, когда часы пробьют 12. А вот уже ночью первого января вечер перестает быть томным, как говорится.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем поздравлении призвал украинцев объединиться вокруг "национальной идеи - быть единой страной каждый день", независимо от предпочтений, идеалов или языка общения, сообщает "Украинская правда".
Начиная с 1 января столичное предприятие общественного транспорта Tallinna Linnatranspordi AS начинает пилотный проект, в ходе которого пассажирам предлагается для остановки автобуса или троллейбуса использовать специальную кнопку STOP. Пассажиров также будут извещать о нововведении специальным голосовым объявлением: "Tähelepanu! Väljumiseks vajuta STOP-nuppu!“ ("Внимание! Для выхода нажмите кнопку STOP!")
1 января вошли в силу изменения в законодательстве, которые позволяют людям 1970 — 1982 годов рождения присоединиться ко II пенсионной ступени, если они ранее этого не сделали.
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