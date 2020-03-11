ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трагедия в Нарве и растущая тревога

Лаборатория Департамента здоровья выявила у двух взрослых жителей Сааремаа и у одного таллиннца новый коронавирус. Общее число заболевших в Эстонии достигло 16.

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КАРТА и ГРАФИК | Число зараженных коронавирусом в мире приближается к 120 000 человек

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Коронавирус распространяется по всему миру. Смотрите карту, на которой видно, сколько человек заразилось вирусом в каждой стране. Эпицентр заболеваний — Китай. В Европе самое "опасное" место — Север Италии. В Эстонии уже выявлено 13 случаев.

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Коронавирус и путешествия: авиакомпании уже стали предлагать бесплатные билеты

Macau Photo Agency / Unsplash (Reisijuht)

Малайзийская авиакомпания AirAsia настолько обеспокоена снижением продаж из-за паники вокруг коронавируса, что начала продавать билеты по невероятно низким ценам.

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Правда ли, что Maxima запретила своим работникам покидать Эстонию?

Ostmine. Foto on illustratiivne, Foto: Sven Arbet

В группе "Ищу совета" в Facebook распространяется информация о том, что Maxima якобы под угрозой увольнения запретила своим работникам выезжать из Эстонии в связи с коронавирусом. Однако представитель торговой сети опровергает это утверждение.

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ФОТО | Дефицит взметнул цены до небес! В аптеке за маленький флакон геля-антисептика просят почти десять евро

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В свете распространения коронавируса средство для дезинфекции рук стало поистине дефицитным товаром, спрос превышает предложение, и цены на него местами просто взлетели до небес.

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