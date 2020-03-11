ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трагедия в Нарве и растущая тревога
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за среду, 11 марта.
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за среду, 11 марта.
В среду в 16.09 полиция получила сообщение о том, что в Нарве со смотровой вышки торгового центра Astri упала 12-летняя девушка.
Loe edasi...
Министр образования Майлис Репс заявила, что утром 12 марта правительство взвесит возможность объявления чрезвычайной ситуации, пишет rus.err.
Loe edasi...
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас сообщил, что правительство в свете распространения коронавируса предпримет шаги, которые касаются общественных мероприятий, а также работы выставок и музеев.
Loe edasi...
Лаборатория Департамента здоровья выявила у двух взрослых жителей Сааремаа и у одного таллиннца новый коронавирус. Общее число заболевших в Эстонии достигло 16.
Loe edasi...
Коронавирус распространяется по всему миру. Смотрите карту, на которой видно, сколько человек заразилось вирусом в каждой стране. Эпицентр заболеваний — Китай. В Европе самое "опасное" место — Север Италии. В Эстонии уже выявлено 13 случаев.
Loe edasi...
Малайзийская авиакомпания AirAsia настолько обеспокоена снижением продаж из-за паники вокруг коронавируса, что начала продавать билеты по невероятно низким ценам.
Loe edasi...
В группе "Ищу совета" в Facebook распространяется информация о том, что Maxima якобы под угрозой увольнения запретила своим работникам выезжать из Эстонии в связи с коронавирусом. Однако представитель торговой сети опровергает это утверждение.
Loe edasi...
В свете распространения коронавируса средство для дезинфекции рук стало поистине дефицитным товаром, спрос превышает предложение, и цены на него местами просто взлетели до небес.
Loe edasi...
Эстония уже вошла в фазу нового экономического кризиса и вопрос теперь заключается в том, в какой мере нам удастся свести к минимуму его последствия и пережить его, считает министр финансов Эстонии Мартин Хельме.
Loe edasi...
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Константин Генич: Мне кажется, ЦСКА будет очень тяжело
Признак нищеты: вещи, которые нельзя держать дома
Почему не стоит хранить яйца в дверце холодильника
Toyota и Lexus в России нанесли по угонщикам точечный удар