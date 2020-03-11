11.03.2020, 22:02

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трагедия в Нарве и растущая тревога


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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трагедия в Нарве и растущая тревога
pixabay.com

Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за среду, 11 марта.

ФОТО | Со смотровой вышки нарвского торгового центра Astri упала девушка и скончалась на месте

Фото читателя Виру Проспект.

В среду в 16.09 полиция получила сообщение о том, что в Нарве со смотровой вышки торгового центра Astri упала 12-летняя девушка.
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Министр: возможно, в четверг в Эстонии будет объявлена чрезвычайная ситуация

ANNAB PARANDADA: Kui kodusõppe-periood läheb pikemaks, tuleb arutada, kuidas korraldada hindamist ja kuidas anda tagasisidet, ütleb haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Foto: Andres Putting

Министр образования Майлис Репс заявила, что утром 12 марта правительство взвесит возможность объявления чрезвычайной ситуации, пишет rus.err.
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Ратас: в четверг правительство может запретить все мероприятия с числом участников свыше ста. Концерт Киркорова под угрозой!

Tiit Blaat

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас сообщил, что правительство в свете распространения коронавируса предпримет шаги, которые касаются общественных мероприятий, а также работы выставок и музеев.
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Коронавирус пришел на Сааремаа. Число больных в Эстонии достигло 16

DADO RUVIC, REUTERS

Лаборатория Департамента здоровья выявила у двух взрослых жителей Сааремаа и у одного таллиннца новый коронавирус. Общее число заболевших в Эстонии достигло 16.
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КАРТА и ГРАФИК | Число зараженных коронавирусом в мире приближается к 120 000 человек

Kuvatõmmis Kuvatõmmis

Коронавирус распространяется по всему миру. Смотрите карту, на которой видно, сколько человек заразилось вирусом в каждой стране. Эпицентр заболеваний — Китай. В Европе самое "опасное" место — Север Италии. В Эстонии уже выявлено 13 случаев.
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Коронавирус и путешествия: авиакомпании уже стали предлагать бесплатные билеты

Macau Photo Agency / Unsplash (Reisijuht)

Малайзийская авиакомпания AirAsia настолько обеспокоена снижением продаж из-за паники вокруг коронавируса, что начала продавать билеты по невероятно низким ценам.
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Правда ли, что Maxima запретила своим работникам покидать Эстонию?

Ostmine. Foto on illustratiivne, Foto: Sven Arbet

В группе "Ищу совета" в Facebook распространяется информация о том, что Maxima якобы под угрозой увольнения запретила своим работникам выезжать из Эстонии в связи с коронавирусом. Однако представитель торговой сети опровергает это утверждение.
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ФОТО | Дефицит взметнул цены до небес! В аптеке за маленький флакон геля-антисептика просят почти десять евро

Фото читателя

В свете распространения коронавируса средство для дезинфекции рук стало поистине дефицитным товаром, спрос превышает предложение, и цены на него местами просто взлетели до небес.
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Мартин Хельме: экономический кризис уже наступил

Martin Helme Foto: Madis Veltman

Эстония уже вошла в фазу нового экономического кризиса и вопрос теперь заключается в том, в какой мере нам удастся свести к минимуму его последствия и пережить его, считает министр финансов Эстонии Мартин Хельме.
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