ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трагедия в Кохтла-Ярве, крещенские купания и таинственный лимузин
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за воскресенье, 19 января.
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за воскресенье, 19 января.
19 января православные христиане отмечают День Крещения Господня, который наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников.
Loe edasi...
19 января в православный праздник Крещения Господня по всему миру проходят крещенские купания. В Нарве в очередной раз поменялось место купания местных православных - им вновь стала заводь реки Нарова, в простонародье - Липовка, но только более глубокая ее часть.
Loe edasi...
Сегодня ночью, в 2.11, в Центр тревоги сообщили о пожаре в социальном доме в Кохтла-Ярве на улице Ярвекюла.
Loe edasi...
В регистр транспортных средств Департаменте шоссейных дорог 13 января внесен автомобиль, который очень редко можно было увидеть на дорогах Эстонии.
Loe edasi...
Редакция еженедельника "МК-Эстония" напоминает читателям, из каких компонентов состоит и как высчитывается пенсия в Эстонии.
Loe edasi...
Первая потребительская корзина 2020 года от Kasulik кажется обычной, но приход Lidl может изменить ситуацию.
Loe edasi...
Президент России Владимир Путин заявил, что создание открытого центра с архивными документами к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне поможет не допустить искажения истории. Об этом он сказал в ходе встречи в Санкт-Петербурге с ветеранами и представителями патриотических организаций, передает ”Интерфакс”.
Loe edasi...
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Школьница отказалась жить с 50-летним и покончила с собой
Слова отца зверски убитой доцентом СПбГУ Анастасии Ещенко
Вы талант, если сможете ответить на все 10 вопросов теста
Что выяснил следственный комитет по факту смерти Исаева