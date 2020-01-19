ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трагедия в Кохтла-Ярве, крещенские купания и таинственный лимузин

ГАЛЕРЕЯ | Крещенские купания: в Таллинне в ледяную воду окунулся и мэр Михаил Кылварт

Andres Putting

19 января православные христиане отмечают День Крещения Господня, который наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников.

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ВИДЕО И ФОТО | В Нарве прошли крещенские купания. Организаторы учли пожелания верующих

19 января в православный праздник Крещения Господня по всему миру проходят крещенские купания. В Нарве в очередной раз поменялось место купания местных православных - им вновь стала заводь реки Нарова, в простонародье - Липовка, но только более глубокая ее часть.

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ВИДЕО | Ночной пожар в социальном доме Кохтла-Ярве унес жизнь человека

Mõisakülas põles kõrvalhoone Foto: Kenno Soo

Сегодня ночью, в 2.11, в Центр тревоги сообщили о пожаре в социальном доме в Кохтла-Ярве на улице Ярвекюла.

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