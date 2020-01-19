19.01.2020, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трагедия в Кохтла-Ярве, крещенские купания и таинственный лимузин


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Kristuse ristimispüha Tallinna taliujumiskeskuses
Kristuse ristimispüha Tallinna taliujumiskeskusesFoto: Andres Putting

Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за воскресенье, 19 января.

ГАЛЕРЕЯ | Крещенские купания: в Таллинне в ледяную воду окунулся и мэр Михаил Кылварт

Andres Putting

19 января православные христиане отмечают День Крещения Господня, который наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников.
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ВИДЕО И ФОТО | В Нарве прошли крещенские купания. Организаторы учли пожелания верующих

19 января в православный праздник Крещения Господня по всему миру проходят крещенские купания. В Нарве в очередной раз поменялось место купания местных православных - им вновь стала заводь реки Нарова, в простонародье - Липовка, но только более глубокая ее часть.
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ВИДЕО | Ночной пожар в социальном доме Кохтла-Ярве унес жизнь человека

Mõisakülas põles kõrvalhoone Foto: Kenno Soo

Сегодня ночью, в 2.11, в Центр тревоги сообщили о пожаре в социальном доме в Кохтла-Ярве на улице Ярвекюла.
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На дорогах Эстонии появился лимузин стоимостью 1,4 млн евро!

Mercedes-Benzi koduleht

В регистр транспортных средств Департаменте шоссейных дорог 13 января внесен автомобиль, который очень редко можно было увидеть на дорогах Эстонии.
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Должен знать каждый: из чего состоит и как высчитывается пенсия в Эстонии?

Käed Foto: Argo Ingver

Редакция еженедельника "МК-Эстония" напоминает читателям, из каких компонентов состоит и как высчитывается пенсия в Эстонии.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА | Что станет с ценами, когда в Эстонии откроется первый магазин Lidl?

Raivo Tasso

Первая потребительская корзина 2020 года от Kasulik кажется обычной, но приход Lidl может изменить ситуацию.
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Путин заявил о способе ”заткнуть поганый рот” тем, кто искажает историю Второй мировой

VIA REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что создание открытого центра с архивными документами к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне поможет не допустить искажения истории. Об этом он сказал в ходе встречи в Санкт-Петербурге с ветеранами и представителями патриотических организаций, передает ”Интерфакс”.
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