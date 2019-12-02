ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трагедия в Кохтла-Ярве, конфликт на языковой почве и очередная жертва мошенников

Беспредел в Таллинне: поездка на такси в пару километров обошлась финну в 30 евро

Delfi lugeja

30 ноября пожилой гражданин Финляндии проехал на такси из Таллиннского порта в центр города. Ем пришлось заплатить за это 29 евро и 20 центов. Кроме того, на квитанции налог с оборота был отмечен в 0%.

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Обзор RusDelfi: Улица Рейди — новое слово в дорожном строительстве или дорогая показуха?

Reidi tee 20.11.2019 Foto: Madis Veltman

В пятницу был дан долгожданный зеленый свет на светофорах улицы Рейди. Торжества закончились, ленты перерезаны, речи произнесены, руки пожаты, и RusDelfi в спокойной обстановке подготовил обзор новой важнейшей улицы столицы. В этой статье мы посмотрим на нее не с точки зрения чиновника или проектировщика, а с точки зрения автомобилиста, велосипедиста и пешехода.

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Доверчивая жительница Ласнамяэ перевела мошенникам 37 000 евро

Eurod. Foto: Sven Arbet

Женщина из Ласнамяэ поверила телефонным мошенникам и перевела им 37 000 евро. А на имя жителя Пыхья-Таллинна злоумышленники взяли кредит на пару тысяч евро.

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Один важный дорожный знак и принцип, которого эстонские водители часто не понимают

Центр надзора за дорожным движением на своей странице в социальной сети Facebook обращает внимание на дорожный знак, который в Эстонии часто не замечают и который указывает на проблему, которой люди не понимают.

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