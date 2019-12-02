ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трагедия в Кохтла-Ярве, конфликт на языковой почве и очередная жертва мошенников
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за понедельник, 2 декабря.
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за понедельник, 2 декабря.
Сегодня в Кохтла-Ярве на территории предприятия Viru Keemia Grup (VKG) в ходе работ по сносу произошло обрушение, в результате которого погиб рабочий.
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"Хочу поделиться одной историей и спросить, правильно ли это. Я человек в возрасте, мне уже за 60, родилась в Эстонии, другой родины у меня нет. По-эстонски я говорю, но не в совершенстве. На днях пошли мы в один из магазинов в Kristiine Keskus, мне нужны были спортивные брюки. Поскольку там было много всего, копаться в этом у меня сил не было, я решила спросить у продавца, может, она мне что-то покажет", — пишет читательница "МК-Эстонии" Татьяна из Таллинна.
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30 ноября пожилой гражданин Финляндии проехал на такси из Таллиннского порта в центр города. Ем пришлось заплатить за это 29 евро и 20 центов. Кроме того, на квитанции налог с оборота был отмечен в 0%.
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В пятницу был дан долгожданный зеленый свет на светофорах улицы Рейди. Торжества закончились, ленты перерезаны, речи произнесены, руки пожаты, и RusDelfi в спокойной обстановке подготовил обзор новой важнейшей улицы столицы. В этой статье мы посмотрим на нее не с точки зрения чиновника или проектировщика, а с точки зрения автомобилиста, велосипедиста и пешехода.
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Женщина из Ласнамяэ поверила телефонным мошенникам и перевела им 37 000 евро. А на имя жителя Пыхья-Таллинна злоумышленники взяли кредит на пару тысяч евро.
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Центр надзора за дорожным движением на своей странице в социальной сети Facebook обращает внимание на дорожный знак, который в Эстонии часто не замечают и который указывает на проблему, которой люди не понимают.
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