02.12.2019, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трагедия в Кохтла-Ярве, конфликт на языковой почве и очередная жертва мошенников


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Coop Konsum Mustvee
Coop Konsum MustveeFoto: Anni Õnneleid

Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за понедельник, 2 декабря.

В Кохтла-Ярве в ходе сноса конструкции погиб рабочий

Sven Arbet

Сегодня в Кохтла-Ярве на территории предприятия Viru Keemia Grup (VKG) в ходе работ по сносу произошло обрушение, в результате которого погиб рабочий.
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Потому что живем в Эстонии: в таллиннском магазине покупательницу не обслужили на русском языке

Foto: Vallo Kruuser

"Хочу поделиться одной историей и спросить, правильно ли это. Я человек в возрасте, мне уже за 60, родилась в Эстонии, другой родины у меня нет. По-эстонски я говорю, но не в совершенстве. На днях пошли мы в один из магазинов в Kristiine Keskus, мне нужны были спортивные брюки. Поскольку там было много всего, копаться в этом у меня сил не было, я решила спросить у продавца, может, она мне что-то покажет", — пишет читательница "МК-Эстонии" Татьяна из Таллинна.
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Беспредел в Таллинне: поездка на такси в пару километров обошлась финну в 30 евро

Delfi lugeja

30 ноября пожилой гражданин Финляндии проехал на такси из Таллиннского порта в центр города. Ем пришлось заплатить за это 29 евро и 20 центов. Кроме того, на квитанции налог с оборота был отмечен в 0%.
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Обзор RusDelfi: Улица Рейди — новое слово в дорожном строительстве или дорогая показуха?

Reidi tee 20.11.2019 Foto: Madis Veltman

В пятницу был дан долгожданный зеленый свет на светофорах улицы Рейди. Торжества закончились, ленты перерезаны, речи произнесены, руки пожаты, и RusDelfi в спокойной обстановке подготовил обзор новой важнейшей улицы столицы. В этой статье мы посмотрим на нее не с точки зрения чиновника или проектировщика, а с точки зрения автомобилиста, велосипедиста и пешехода.
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Доверчивая жительница Ласнамяэ перевела мошенникам 37 000 евро

Eurod. Foto: Sven Arbet

Женщина из Ласнамяэ поверила телефонным мошенникам и перевела им 37 000 евро. А на имя жителя Пыхья-Таллинна злоумышленники взяли кредит на пару тысяч евро.
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Один важный дорожный знак и принцип, которого эстонские водители часто не понимают

Центр надзора за дорожным движением на своей странице в социальной сети Facebook обращает внимание на дорожный знак, который в Эстонии часто не замечают и который указывает на проблему, которой люди не понимают.
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