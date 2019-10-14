14.10.2019, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трагедия в Какумяэ, мужчина с гранатой в Мустамяэ и таран жилого дома в Нымме


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Lõhkeaine kahtlus Mustamäe keskuse ees 14.10.2019
Lõhkeaine kahtlus Mustamäe keskuse ees 14.10.2019Foto: Andres Putting

Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за понедельник, 14 октября.

Трагедия в Какумяэ: смерть трех детей наступила из-за газовой трубы. Ее по глупости повредил отец

Foto: Madis Veltman

Во время расследования причин трагедии в Какумяэ, унесшей жизни трех детей, было обнаружено, что утечку угарного газа в жилые помещения спровоцировала поврежденная газовая труба, выводящая воздух наружу, пишет Eesti Päevaleht.
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ВИДЕО: Полицейский "закатывается" в машину и бросается в погоню за сбежавшим водителем

В конце сентября в ходе полицейского рейда по проверке водителей на трезвость произошел инцидент. Один водитель развернулся и решил уехать, так и не дунув в алкометр. Полицейский поспешил в свою машину, чтобы последовать за ним, но споткнулся и упал.
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ФОТО | В Мустамяэ задержан мужчина с взрывным устройством. КаПо считает, что теракт он не готовил

28-aastane mees vedas roostes granaate Foto: Andres Putting

Сегодня около 16 часов поблизости от торгового центра Mustamäe задержали 28-летнего мужчину, у которого в сумке было взрывное устройство. Людей сразу эвакуировали из опасной зоны.
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ФОТО и ВИДЕО: В Нымме внедорожник врезался в жилой дом. Пострадал ребенок, водитель сбежал

Сегодня в 06:45 утра в столичном районе Нымме легковой автомобиль врезался в жилой дом. В это время в доме спал ребенок, который в результате случившегося пострадал. Водитель с места происшествия скрылся.
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"Положение тяжелое". Врач-онколог комментирует последние новости о состоянии Анастасии Заворотнюк

instagram / @ a_zavorotnyuk

На днях в СМИ появилась информация о том, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" впала в сопор – состояние, когда пациент не реагирует на окружающую обстановку, не может отвечать на вопросы и выполнять задания. При ухудшении самочувствия у пациента может развиться кома.
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ФОТО | На границе задержали жительницу Нарвы, пытавшуюся провезти в Россию 24 кг бюстгальтеров

Северо-Западное таможенное управление

Жительница эстонского города Нарвы направлялась из Эстонии в Россию. Прибыв на таможенный пост МАПП Ивангород для прохождения таможенного контроля, во время устного опроса, проводимого инспектором таможенного поста, она заявила, что не имеет товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию в письменной форме. Однако когда был произведен осмотр ее транспортного средства, выяснилось обратное, сообщает Северо-Западное таможенное управление РФ.
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