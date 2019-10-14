ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трагедия в Какумяэ, мужчина с гранатой в Мустамяэ и таран жилого дома в Нымме

Трагедия в Какумяэ: смерть трех детей наступила из-за газовой трубы. Ее по глупости повредил отец

Foto: Madis Veltman

Во время расследования причин трагедии в Какумяэ, унесшей жизни трех детей, было обнаружено, что утечку угарного газа в жилые помещения спровоцировала поврежденная газовая труба, выводящая воздух наружу, пишет Eesti Päevaleht.

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ВИДЕО: Полицейский "закатывается" в машину и бросается в погоню за сбежавшим водителем

В конце сентября в ходе полицейского рейда по проверке водителей на трезвость произошел инцидент. Один водитель развернулся и решил уехать, так и не дунув в алкометр. Полицейский поспешил в свою машину, чтобы последовать за ним, но споткнулся и упал.

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ФОТО | В Мустамяэ задержан мужчина с взрывным устройством. КаПо считает, что теракт он не готовил

28-aastane mees vedas roostes granaate Foto: Andres Putting

Сегодня около 16 часов поблизости от торгового центра Mustamäe задержали 28-летнего мужчину, у которого в сумке было взрывное устройство. Людей сразу эвакуировали из опасной зоны.

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