ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трагедия в Какумяэ, мужчина с гранатой в Мустамяэ и таран жилого дома в Нымме
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за понедельник, 14 октября.
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за понедельник, 14 октября.
Во время расследования причин трагедии в Какумяэ, унесшей жизни трех детей, было обнаружено, что утечку угарного газа в жилые помещения спровоцировала поврежденная газовая труба, выводящая воздух наружу, пишет Eesti Päevaleht.
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В конце сентября в ходе полицейского рейда по проверке водителей на трезвость произошел инцидент. Один водитель развернулся и решил уехать, так и не дунув в алкометр. Полицейский поспешил в свою машину, чтобы последовать за ним, но споткнулся и упал.
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Сегодня около 16 часов поблизости от торгового центра Mustamäe задержали 28-летнего мужчину, у которого в сумке было взрывное устройство. Людей сразу эвакуировали из опасной зоны.
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Сегодня в 06:45 утра в столичном районе Нымме легковой автомобиль врезался в жилой дом. В это время в доме спал ребенок, который в результате случившегося пострадал. Водитель с места происшествия скрылся.
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На днях в СМИ появилась информация о том, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" впала в сопор – состояние, когда пациент не реагирует на окружающую обстановку, не может отвечать на вопросы и выполнять задания. При ухудшении самочувствия у пациента может развиться кома.
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Жительница эстонского города Нарвы направлялась из Эстонии в Россию. Прибыв на таможенный пост МАПП Ивангород для прохождения таможенного контроля, во время устного опроса, проводимого инспектором таможенного поста, она заявила, что не имеет товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию в письменной форме. Однако когда был произведен осмотр ее транспортного средства, выяснилось обратное, сообщает Северо-Западное таможенное управление РФ.
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