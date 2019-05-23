ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трагедия на заводе Eesti Energia, история ставшего инвалидом топ-руководителя и планы Eesti Raudtee



Калле Тариену (57) очень не помешали бы те 30 000 евро, которые находятся сейчас ”под замком” в его второй пенсионной ступени. Он, некогда высокооплачиваемый руководитель высшего звена, на данный момент является неизлечимо больным пенсионером по нетрудоспособности, пишет Eesti Ekspress.

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Слово против слова. Читатель спрашивает: стоит ли спорить с полицией по поводу непристегнутого ремня?

Turvavöö tuleb alati kinnitada ka tagaistmel Foto: Sten Ottep/Fifty Visual



Полицейский утверждает, что пассажир на заднем сиденье автомобиля не был пристегнут ремнем безопасности. Мужчина с полицией не согласен, но тем не менее ему был выписан штраф в размере 60 евро. Оштрафованный спрашивает, если ли основания обжаловать штраф, который основывается лишь на утверждениях полицейского? Отвечает Тайво Роси, старший следователь Департамента полиции и погранохраны.

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ФОТО: Напавший в Ыйсмяэ на пакистанца расист любит Гитлера, фотографирует чернокожих и печет дочке печенье со свастикой

Tauno Ilviku sotsiaalmeedia Foto: Kuvatõmmis



В среду в Таллинне на Ыйсмяэ теэ мужчина в футболке с логотипом EKRE напал на пакистанца. На данный момент стало ясно, что нападавшим был беспартийный Тауно, который в социальных сетях совсем не скрывает свои радикальные взгляды.

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"К сожалению, в данных условиях это лучшее, что мы можем сделать": старинную виллу в Таллинне все-таки снесут

Foto: Rauno Volmar



От построенной в 1930-е годы виллы, в которой располагался популярный таллиннский ресторан Umami, останутся лишь некоторые элементы.

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Шпионский боевик в Таллинне будет снимать Кристофер Нолан, к массовкам привлекли 1000 человек

ТОП ”Мне даже не на что купить дочерям подарки!” Высокий руководитель стал неизлечимо больным инвалидом и хочет вывести свои пенсионные накопления В Сеть попало видео, как Волочкова отрывается на Мальдивах ВИДЕО: Россия вырвала победу у США и пробилась в полуфинал



Режиссером новой кинокартины компании Warner Brothers, съемки которой пройдут в том числе в Эстонии, станет Кристофер Нолан, а названием для фильма выбрали "Tenet" (возможные варианты перевода — "Догма", "Принцип", "Постулат"), сообщает rus.err.ee со ссылкой на The Wrap.

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Cмотрите, сколько зарабатывают советники главы правительства и министров

Martin Helme oma tiimiga: Rain Epler, Lasse Lehis, Kristel Menning ja Kersti Kracht EP/ERR



В вопросе назначения зарплат своим советникам у министров руки не связаны, они могут платить своим помощникам столько, сколько пожелают. Главное — оставаться в пределах бюджета, пишет Eesti Päevaleht.

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Почему никогда нельзя лгать в суде: дорожный хулиган пытался облегчить себе наказание, но сделал все в разы хуже

Ilmar Saabas



Один мужчина надеялся избежать лишения водительских прав и отделаться денежным штрафом. ￼ Для этого он решил использовать подделанные бумаги и попался на этом, только усилив свое наказание. ￼А между тем данный случай показывает, что в Эстонии все еще процветают зарпалаты в конверте, пишет Eesti Ekspress.

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Эстония следит за российским энергетическим экспериментом. Выдержит ли Калининград?