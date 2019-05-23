23.05.2019, 21:30

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трагедия на заводе Eesti Energia, история ставшего инвалидом топ-руководителя и планы Eesti Raudtee


rus.delfi.ee
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Eesti Raudtee
Eesti RaudteeFoto: Ilmar Saabas

В ночь на четверг в Ида-Вирумаа на принадлежащем Eesti Energia масляном заводе Enefit280 получил ожоги 47-летний работник, который позже скончался в больнице. Высокий руководитель стал неизлечимо больным инвалидом и хочет вывести свои пенсионные накопления. А Eesti Raudtee строит грандиозные планы: скоростной поезд в Санкт-Петербург, а также новые линии в Псков и Москву. Читайте подборку самых важных новостей дня!

Получивший ожоги на масляном заводе Eesti Energia рабочий скончался в больнице

Enefit 280. Foto: Eesti Energia


В ночь на четверг в Ида-Вирумаа произошел тяжелый несчастный случай на рабочем месте — на принадлежащем Eesti Energia масляном заводе Enefit280 получил ожоги 47-летний работник. Позже стало известно, что он скончался в больнице.
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Грандиозные планы Eesti Raudtee: скоростной поезд в Санкт-Петербург, а также новые линии в Псков и Москву

Foto: Ilmar Saabas


Объем пассажирских перевозок по железной дороге между Эстонией и Россией увеличится, если совместная комиссия придет к единому соглашению, пишет Ärileht.
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”Мне даже не на что купить дочерям подарки!” Высокий руководитель стал неизлечимо больным инвалидом и хочет вывести свои пенсионные накопления

INIMENE KUI KULUARTIKKEL: Kalle Tarien leiab, et kui Eesti riiki majanda­taks sama kulu­efektiivselt nagu meditsiini – mida tegelikult ei peaks sellisel moel majandama –, elaksime tõelises külluses. Foto: Vallo Kruuser


Калле Тариену (57) очень не помешали бы те 30 000 евро, которые находятся сейчас ”под замком” в его второй пенсионной ступени. Он, некогда высокооплачиваемый руководитель высшего звена, на данный момент является неизлечимо больным пенсионером по нетрудоспособности, пишет Eesti Ekspress.
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Слово против слова. Читатель спрашивает: стоит ли спорить с полицией по поводу непристегнутого ремня?

Turvavöö tuleb alati kinnitada ka tagaistmel Foto: Sten Ottep/Fifty Visual


Полицейский утверждает, что пассажир на заднем сиденье автомобиля не был пристегнут ремнем безопасности. Мужчина с полицией не согласен, но тем не менее ему был выписан штраф в размере 60 евро. Оштрафованный спрашивает, если ли основания обжаловать штраф, который основывается лишь на утверждениях полицейского? Отвечает Тайво Роси, старший следователь Департамента полиции и погранохраны.
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ФОТО: Напавший в Ыйсмяэ на пакистанца расист любит Гитлера, фотографирует чернокожих и печет дочке печенье со свастикой

Tauno Ilviku sotsiaalmeedia Foto: Kuvatõmmis


В среду в Таллинне на Ыйсмяэ теэ мужчина в футболке с логотипом EKRE напал на пакистанца. На данный момент стало ясно, что нападавшим был беспартийный Тауно, который в социальных сетях совсем не скрывает свои радикальные взгляды.
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"К сожалению, в данных условиях это лучшее, что мы можем сделать": старинную виллу в Таллинне все-таки снесут

Foto: Rauno Volmar


От построенной в 1930-е годы виллы, в которой располагался популярный таллиннский ресторан Umami, останутся лишь некоторые элементы.
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Шпионский боевик в Таллинне будет снимать Кристофер Нолан, к массовкам привлекли 1000 человек

Foto: Sputnik/Scanpix

ТОП


Режиссером новой кинокартины компании Warner Brothers, съемки которой пройдут в том числе в Эстонии, станет Кристофер Нолан, а названием для фильма выбрали "Tenet" (возможные варианты перевода — "Догма", "Принцип", "Постулат"), сообщает rus.err.ee со ссылкой на The Wrap.
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Cмотрите, сколько зарабатывают советники главы правительства и министров

Martin Helme oma tiimiga: Rain Epler, Lasse Lehis, Kristel Menning ja Kersti Kracht EP/ERR


В вопросе назначения зарплат своим советникам у министров руки не связаны, они могут платить своим помощникам столько, сколько пожелают. Главное — оставаться в пределах бюджета, пишет Eesti Päevaleht.
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Почему никогда нельзя лгать в суде: дорожный хулиган пытался облегчить себе наказание, но сделал все в разы хуже

Ilmar Saabas


Один мужчина надеялся избежать лишения водительских прав и отделаться денежным штрафом. ￼ Для этого он решил использовать подделанные бумаги и попался на этом, только усилив свое наказание. ￼А между тем данный случай показывает, что в Эстонии все еще процветают зарпалаты в конверте, пишет Eesti Ekspress.
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Эстония следит за российским энергетическим экспериментом. Выдержит ли Калининград?

Scanpix / RIA Novosti


В пятницу в Калининградской области Российской Федерации начнутся испытания работы местной энергосистемы в изолированном режиме "острова". Во время тестовых мероприятий линии электропередачи Литвы, Латвии и Эстонии полностью отключат от Калининграда, пишет Helsingin Sanomat. Эстония следит за российскими испытаниями.
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ФОТО │ Роскошная дача: на продажу выставлена настоящая жемчужина скандинавского стиля

Фото: Partner Kinnisvara


В Лахемаа ждет нового владельца красивый загородный дом, полностью реновированный в соответствии с современными требованиями, но в то же время с сохраненной аутентичностью обстановки.
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ФОТО И ВИДЕО | Рейнсалу на пресс-конференции правительства о работе почты: люди стоят, как в военное время за хлебом


На сегодняшней пресс-конференции правительства ее участники рассказали о вопросах, которые обсуждались на заседании кабинета.
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Американское издание: белые националисты Эстонии научились у Трампа чему-то большому и страшному

Ränderaamistiku arutelu riigikogus 2 Foto: Ilmar Saabas


Американский портал новостей и мнений Daily Beast называет EKRE ненормальной, расистской и мизогинной и отмечает, что, несмотря на утверждения членов партии о том, что они ненавидят русских, они сами являются частью общеевропейского движения поклонников Путина.
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В Риге задержали двух эстонцев, которые прямо в машине варили в ложке героин

Riia munitsipaalpolitseiamet


В воскресенье Рижская муниципальная полиция получила сообщение, что на Московской улице в Renault сидят два мужчины, употребляющие наркотики. Прибывший на место патруль обнаружил двух граждан Эстонии, которые варили в ложке героин.
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Дело о нападении на пакистанца в Ыйсмяэ расследуется по статье о нарушении общественного порядка

Pakistanlast rünnanud Tauno Foto: Kuvatõmmis videost


В среду в Таллинне на Ыйсмяэ теэ мужчина в футболке с логотипом EKRE напал на пакистанца. Полиция начала расследование.
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ПОДКАСТ | "Продавец любви" и даритель надежды. Почему Арсен Арустамян тратит деньги на благотворительность?

Haltuura, podcast Foto: Ilmar Saabas


Героем подкаста "Халтура" стал предприниматель, организатор благотворительных мероприятий Арсен Арустамян.
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Глава Rimi: должны ли вообще в продуктовом магазине продаваться сигареты и пластиковые пакеты?

Hiiu Rimi avamine Foto: Ilmar Saabas


По словам главы Rimi Eesti Вайдо Падумяэ, клиенты приходят в магазин не из-за наличия клиентской листовки или пластиковых пакетов, поэтому можно попробовать полностью от них отказаться. В качестве варианта продуктовые магазины могут перестать продавать и сигареты.
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Молодой учитель из Таллинна выиграл в лотерею более 400 000 евро

Õhtuleht


Вчера молодой учитель из Таллинна выиграл в Bingo Loto 405 230, 90 евро. Сегодня он оформил выигрыш.
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ВИДЕО: Россия вырвала победу у США и пробилась в полуфинал

Jäähoki Venemaa vs USA Foto: Alexander Demianchuk, Alexander Demianchuk/TASS


Первым полуфиналистом чемпионата мира по хоккею стала сборная России. В четвертьфинальном поединке россияне в упорнейшем поединке вырвали победу у США - 4:3 - 2:0, 0:1, 2:2). Текстовую онлайн-трансляцию поединка вел портал Delfi.
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