ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трагедия на заводе Eesti Energia, история ставшего инвалидом топ-руководителя и планы Eesti Raudtee

В ночь на четверг в Ида-Вирумаа на принадлежащем Eesti Energia масляном заводе Enefit280 получил ожоги 47-летний работник, который позже скончался в больнице. Высокий руководитель стал неизлечимо больным инвалидом и хочет вывести свои пенсионные накопления. А Eesti Raudtee строит грандиозные планы: скоростной поезд в Санкт-Петербург, а также новые линии в Псков и Москву. Читайте подборку самых важных новостей дня!
Получивший ожоги на масляном заводе Eesti Energia рабочий скончался в больнице
В ночь на четверг в Ида-Вирумаа произошел тяжелый несчастный случай на рабочем месте — на принадлежащем Eesti Energia масляном заводе Enefit280 получил ожоги 47-летний работник. Позже стало известно, что он скончался в больнице. Loe edasi...
Грандиозные планы Eesti Raudtee: скоростной поезд в Санкт-Петербург, а также новые линии в Псков и Москву
Объем пассажирских перевозок по железной дороге между Эстонией и Россией увеличится, если совместная комиссия придет к единому соглашению, пишет Ärileht. Loe edasi...
”Мне даже не на что купить дочерям подарки!” Высокий руководитель стал неизлечимо больным инвалидом и хочет вывести свои пенсионные накопления
Калле Тариену (57) очень не помешали бы те 30 000 евро, которые находятся сейчас ”под замком” в его второй пенсионной ступени. Он, некогда высокооплачиваемый руководитель высшего звена, на данный момент является неизлечимо больным пенсионером по нетрудоспособности, пишет Eesti Ekspress. Loe edasi...
Слово против слова. Читатель спрашивает: стоит ли спорить с полицией по поводу непристегнутого ремня?
Полицейский утверждает, что пассажир на заднем сиденье автомобиля не был пристегнут ремнем безопасности. Мужчина с полицией не согласен, но тем не менее ему был выписан штраф в размере 60 евро. Оштрафованный спрашивает, если ли основания обжаловать штраф, который основывается лишь на утверждениях полицейского? Отвечает Тайво Роси, старший следователь Департамента полиции и погранохраны. Loe edasi...
ФОТО: Напавший в Ыйсмяэ на пакистанца расист любит Гитлера, фотографирует чернокожих и печет дочке печенье со свастикой
В среду в Таллинне на Ыйсмяэ теэ мужчина в футболке с логотипом EKRE напал на пакистанца. На данный момент стало ясно, что нападавшим был беспартийный Тауно, который в социальных сетях совсем не скрывает свои радикальные взгляды. Loe edasi...
"К сожалению, в данных условиях это лучшее, что мы можем сделать": старинную виллу в Таллинне все-таки снесут
От построенной в 1930-е годы виллы, в которой располагался популярный таллиннский ресторан Umami, останутся лишь некоторые элементы. Loe edasi...
Шпионский боевик в Таллинне будет снимать Кристофер Нолан, к массовкам привлекли 1000 человек
Режиссером новой кинокартины компании Warner Brothers, съемки которой пройдут в том числе в Эстонии, станет Кристофер Нолан, а названием для фильма выбрали "Tenet" (возможные варианты перевода — "Догма", "Принцип", "Постулат"), сообщает rus.err.ee со ссылкой на The Wrap. Loe edasi...
Cмотрите, сколько зарабатывают советники главы правительства и министров
В вопросе назначения зарплат своим советникам у министров руки не связаны, они могут платить своим помощникам столько, сколько пожелают. Главное — оставаться в пределах бюджета, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
Почему никогда нельзя лгать в суде: дорожный хулиган пытался облегчить себе наказание, но сделал все в разы хуже
Один мужчина надеялся избежать лишения водительских прав и отделаться денежным штрафом. ￼ Для этого он решил использовать подделанные бумаги и попался на этом, только усилив свое наказание. ￼А между тем данный случай показывает, что в Эстонии все еще процветают зарпалаты в конверте, пишет Eesti Ekspress. Loe edasi...
Эстония следит за российским энергетическим экспериментом. Выдержит ли Калининград?
В пятницу в Калининградской области Российской Федерации начнутся испытания работы местной энергосистемы в изолированном режиме "острова". Во время тестовых мероприятий линии электропередачи Литвы, Латвии и Эстонии полностью отключат от Калининграда, пишет Helsingin Sanomat. Эстония следит за российскими испытаниями. Loe edasi...
ФОТО │ Роскошная дача: на продажу выставлена настоящая жемчужина скандинавского стиля
В Лахемаа ждет нового владельца красивый загородный дом, полностью реновированный в соответствии с современными требованиями, но в то же время с сохраненной аутентичностью обстановки. Loe edasi...
ФОТО И ВИДЕО | Рейнсалу на пресс-конференции правительства о работе почты: люди стоят, как в военное время за хлебом
На сегодняшней пресс-конференции правительства ее участники рассказали о вопросах, которые обсуждались на заседании кабинета. Loe edasi...
Американское издание: белые националисты Эстонии научились у Трампа чему-то большому и страшному
Американский портал новостей и мнений Daily Beast называет EKRE ненормальной, расистской и мизогинной и отмечает, что, несмотря на утверждения членов партии о том, что они ненавидят русских, они сами являются частью общеевропейского движения поклонников Путина. Loe edasi...
В Риге задержали двух эстонцев, которые прямо в машине варили в ложке героин
В воскресенье Рижская муниципальная полиция получила сообщение, что на Московской улице в Renault сидят два мужчины, употребляющие наркотики. Прибывший на место патруль обнаружил двух граждан Эстонии, которые варили в ложке героин. Loe edasi...
Дело о нападении на пакистанца в Ыйсмяэ расследуется по статье о нарушении общественного порядка
В среду в Таллинне на Ыйсмяэ теэ мужчина в футболке с логотипом EKRE напал на пакистанца. Полиция начала расследование. Loe edasi...
ПОДКАСТ | "Продавец любви" и даритель надежды. Почему Арсен Арустамян тратит деньги на благотворительность?
Глава Rimi: должны ли вообще в продуктовом магазине продаваться сигареты и пластиковые пакеты?
По словам главы Rimi Eesti Вайдо Падумяэ, клиенты приходят в магазин не из-за наличия клиентской листовки или пластиковых пакетов, поэтому можно попробовать полностью от них отказаться. В качестве варианта продуктовые магазины могут перестать продавать и сигареты. Loe edasi...
Молодой учитель из Таллинна выиграл в лотерею более 400 000 евро
ВИДЕО: Россия вырвала победу у США и пробилась в полуфинал
Первым полуфиналистом чемпионата мира по хоккею стала сборная России. В четвертьфинальном поединке россияне в упорнейшем поединке вырвали победу у США - 4:3 - 2:0, 0:1, 2:2). Текстовую онлайн-трансляцию поединка вел портал Delfi. Loe edasi...