26.09.2019, 22:01

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трагедия банкира, эксперимент полиции и вновь о мошенниках


rus.delfi.ee
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Aivar Rehe
Aivar ReheFoto: Ilmar Saabas

Предлагаем вам обзор основных новостей за четверг, 26 сентября.

Трудоголик, оставшийся не у дел. Пропавшего Айвара Рехе нашли мертвым в собственном саду, где он пролежал три дня

Ilmar Saabas

Экс-главу эстонского филиала Danske Bank когда-то называли трудоголиком, но последний год он нигде не работал. Спустя три дня после исчезновения Рехе его тело нашли в саду собственного дома — там, где поисковая группа даже не смотрела. Тело Рехе пролежало там три дня.
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"Их боялись и ученики, и учителя". Путь таллиннских школьных хулиганов к убийству

Delfi

На прошлой неделе мы писали о талантливом футболисте Карле (16), которого подозревают в том, что он вместе со своим другом Раннелем убил попавшегося им под руку 53-летнего асоциала Райво. Теперь выясняется, что данное преступление было лишь очередным шагом в длинном пути по превращению молодых людей в преступников.
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ФОТО и ВИДЕО | Превысил скорость — плати 400 евро или постой-ка часок! Полиция штрафовала водителей-лихачей "успокоительной паузой"

Сегодня сотрудники полиции начали применять новый подход к нарушителям скоростного режима: в качестве наказания последние смогут или оплатить штраф, или сделать в своей поездке остановку на 45-60 минут.
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Под прицелом жители Ида-Вирумаа: мошенники вновь выманили десятки тысяч евро под предлогом инвестирования

Eurod Foto: Madis Veltman

В течение последних двух недель в Идаской префектуре было зарегистрировано два случая мошенничества, в которых жертвы лишились в общей сложности 58 600 евро. Мошенники предложили своим жертвам возможность хорошо заработать инвестированием через интернет-биржу.
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Терроризирующее жителей Виймси предприятие не скрывает шантаж и утверждает, что борется против "коммунистического мышления"

Kollaaž

Жители жилого района Хелдри в Хаабнеэме уже давно страдают от поведения местного предпринимателя Маргуса Валдеса, который постоянно перекрывает важную пешеходную улицу. Его фирма AS Morrison Invest решила объяснить причины такого поведения тем, что борются против "коммунистического мышления" Волостной управы Виймси.
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В больницу к Заворотнюк привезли её годовалую дочь

2354171 Foto: Ramil Sitdikov, RIA Novosti

Источники уверяют, что присутствие "кровиночки" может поспособствовать выздоровлению, однако у пессимистов иное объяснение.
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