ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трагедия банкира, эксперимент полиции и вновь о мошенниках
Предлагаем вам обзор основных новостей за четверг, 26 сентября.
Предлагаем вам обзор основных новостей за четверг, 26 сентября.
Экс-главу эстонского филиала Danske Bank когда-то называли трудоголиком, но последний год он нигде не работал. Спустя три дня после исчезновения Рехе его тело нашли в саду собственного дома — там, где поисковая группа даже не смотрела. Тело Рехе пролежало там три дня.
Loe edasi...
На прошлой неделе мы писали о талантливом футболисте Карле (16), которого подозревают в том, что он вместе со своим другом Раннелем убил попавшегося им под руку 53-летнего асоциала Райво. Теперь выясняется, что данное преступление было лишь очередным шагом в длинном пути по превращению молодых людей в преступников.
Loe edasi...
Сегодня сотрудники полиции начали применять новый подход к нарушителям скоростного режима: в качестве наказания последние смогут или оплатить штраф, или сделать в своей поездке остановку на 45-60 минут.
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В течение последних двух недель в Идаской префектуре было зарегистрировано два случая мошенничества, в которых жертвы лишились в общей сложности 58 600 евро. Мошенники предложили своим жертвам возможность хорошо заработать инвестированием через интернет-биржу.
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Жители жилого района Хелдри в Хаабнеэме уже давно страдают от поведения местного предпринимателя Маргуса Валдеса, который постоянно перекрывает важную пешеходную улицу. Его фирма AS Morrison Invest решила объяснить причины такого поведения тем, что борются против "коммунистического мышления" Волостной управы Виймси.
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Источники уверяют, что присутствие "кровиночки" может поспособствовать выздоровлению, однако у пессимистов иное объяснение.
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