ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Трагедия банкира, эксперимент полиции и вновь о мошенниках

Трудоголик, оставшийся не у дел. Пропавшего Айвара Рехе нашли мертвым в собственном саду, где он пролежал три дня

Ilmar Saabas

Экс-главу эстонского филиала Danske Bank когда-то называли трудоголиком, но последний год он нигде не работал. Спустя три дня после исчезновения Рехе его тело нашли в саду собственного дома — там, где поисковая группа даже не смотрела. Тело Рехе пролежало там три дня.

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Delfi

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