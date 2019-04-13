13.04.2019, 21:06

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Тотальный диктант в Таллинне и бронза молодых эстонских хоккеистов на ЧМ


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EST 1
Eesti U18
Eesti U18Foto: HockeyLietuva

- Молодые эстонские хоккеисты завоевали бронзу чемпионата мира.
- Смотрите, как в Таллинне проходила всемирная акция по проверке грамотности.
- Реформисты и соцдемы опубликовали основные принципы возможного правительства.

Реформисты и соцдемы опубликовали основные принципы возможного правительства

Kaja Kallas ja Jevgeni Ossinovski Foto: Ilmar Saabas


Партия реформ и Социал-демократическая партия опубликовали документ, в котором сформулированы основные принципы возможного правительства.
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Молодые эстонские хоккеисты завоевали бронзу чемпионата мира

Eesti U18 Foto: HockeyLietuva


В заключительном туре юниорского чемпионата мира по хоккею сборная Эстонии (U-18) обыграла Корею - 6:2 (2:0, 2:1, 2:1). Этот результат принес нашим хоккеистам бронзовые медали.
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ФОТО | Ищите себя и своих знакомых: смотрите, как в Таллинне проходила всемирная акция по проверке грамотности

Foto: Priit Simson


Таллинн завоевал в этом году статус столицы Тотального диктанта, акция прошла с особым размахом: мы стали главной площадкой в мире.
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ФОТО И ВИДЕО: "Текст был простой". Написавшие Тотальный диктант поделились своими впечатлениями


Сегодня, в субботу, 13 апреля, состоялась всемирная акция по проверке грамотности Тотальный диктант. По окончании мероприятия мы поинтересовались мнением его участников о мероприятии.
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ФОТО читателя Delfi: В Сауэ столкнулись три машины, движение нарушено

Avarii Foto: Delfi lugeja


Сегодня примерно в 18:15 в Центр тревоги поступило сообщение об аварии в волости Сауэ. Пять человек получили незначительные травмы.
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ВИДЕО: Журналист Delfi рискнула написать ”Тотальный диктант”: боюсь, я везде нагородила тире


Сегодня, в субботу, 13 апреля, состоялась всемирная акция по проверке грамотности ”Тотальный диктант”. Проверить себя решила и журналист Delfi Ольга Привалова.
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Несколько квартир и дом в сказочно красивом месте: какой недвижимостью владеет Кая Каллас

Коллаж. Фото: Эрленд Стауб/Ардо Кальювеэ


Журнал Kroonika опубликовал обзор недвижимости, принадлежащей известным политикам Эстонии. В списке значится и одна из самых влиятельных женщин — председатель Партии реформ Кая Каллас (41), которая имеет несколько квартир и частный дом с очень лакомым месторасположением.
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Стало известно, сколько зарабатывает уроженец Эстонии Максим Ликсутов на посту вице-мэра Москвы

Maksim Liksutov Foto: Maksim Blinov, Sputnik

ТОП


Рейтинг представителей московской мэрии с наибольшим доходом возглавил глава департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин, следует из опубликованного столичными властями документа, пишет РБК.
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Компания Fisher-Price отзывает почти пять млн колыбелей после гибели больше 30 младенцев

Fisher-Price'i imikute lamamistool Rock'n'Play Foto: Tootja foto, AP/Scanpix


Американская компания Fisher-Price отзывает 4,7 млн электронных колыбелей после того, как за десять лет в ней погибли больше 30 младенцев. Об этом сообщает агентство AP.
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ВИДЕО: Пожар на колесе обозрения T1 — видеомонтаж


Вчера в редакцию Delfi прислали видео с недавно открывшегося колеса обозрения на торговом центре T1. На видео колесо полыхает открытым пламенем.
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