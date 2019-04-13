ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Тотальный диктант в Таллинне и бронза молодых эстонских хоккеистов на ЧМ



Сегодня, в субботу, 13 апреля, состоялась всемирная акция по проверке грамотности Тотальный диктант. По окончании мероприятия мы поинтересовались мнением его участников о мероприятии.

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ФОТО читателя Delfi: В Сауэ столкнулись три машины, движение нарушено

Avarii Foto: Delfi lugeja



Сегодня примерно в 18:15 в Центр тревоги поступило сообщение об аварии в волости Сауэ. Пять человек получили незначительные травмы.

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ВИДЕО: Журналист Delfi рискнула написать ”Тотальный диктант”: боюсь, я везде нагородила тире



Сегодня, в субботу, 13 апреля, состоялась всемирная акция по проверке грамотности ”Тотальный диктант”. Проверить себя решила и журналист Delfi Ольга Привалова.

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Несколько квартир и дом в сказочно красивом месте: какой недвижимостью владеет Кая Каллас

Коллаж. Фото: Эрленд Стауб/Ардо Кальювеэ



Журнал Kroonika опубликовал обзор недвижимости, принадлежащей известным политикам Эстонии. В списке значится и одна из самых влиятельных женщин — председатель Партии реформ Кая Каллас (41), которая имеет несколько квартир и частный дом с очень лакомым месторасположением.

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Стало известно, сколько зарабатывает уроженец Эстонии Максим Ликсутов на посту вице-мэра Москвы

Maksim Liksutov Foto: Maksim Blinov, Sputnik

ТОП ВИДЕО: Пожар на колесе обозрения T1 — видеомонтаж обновлено в 11:23 Бизнесмен Хейти Хяэль — о конфликте вокруг парусника "Седов": чье это было решение? Насколько осведомлены были президент и премьер? Стало известно, сколько зарабатывает уроженец Эстонии Максим Ликсутов на посту вице-мэра Москвы



Рейтинг представителей московской мэрии с наибольшим доходом возглавил глава департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин, следует из опубликованного столичными властями документа, пишет РБК.

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Компания Fisher-Price отзывает почти пять млн колыбелей после гибели больше 30 младенцев

Fisher-Price'i imikute lamamistool Rock'n'Play Foto: Tootja foto, AP/Scanpix



Американская компания Fisher-Price отзывает 4,7 млн электронных колыбелей после того, как за десять лет в ней погибли больше 30 младенцев. Об этом сообщает агентство AP.

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ВИДЕО: Пожар на колесе обозрения T1 — видеомонтаж



Вчера в редакцию Delfi прислали видео с недавно открывшегося колеса обозрения на торговом центре T1. На видео колесо полыхает открытым пламенем.

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