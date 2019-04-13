ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Тотальный диктант в Таллинне и бронза молодых эстонских хоккеистов на ЧМ

- Молодые эстонские хоккеисты завоевали бронзу чемпионата мира. - Смотрите, как в Таллинне проходила всемирная акция по проверке грамотности. - Реформисты и соцдемы опубликовали основные принципы возможного правительства.
Реформисты и соцдемы опубликовали основные принципы возможного правительства
Несколько квартир и дом в сказочно красивом месте: какой недвижимостью владеет Кая Каллас
Журнал Kroonika опубликовал обзор недвижимости, принадлежащей известным политикам Эстонии. В списке значится и одна из самых влиятельных женщин — председатель Партии реформ Кая Каллас (41), которая имеет несколько квартир и частный дом с очень лакомым месторасположением. Loe edasi...
Стало известно, сколько зарабатывает уроженец Эстонии Максим Ликсутов на посту вице-мэра Москвы
Рейтинг представителей московской мэрии с наибольшим доходом возглавил глава департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин, следует из опубликованного столичными властями документа, пишет РБК. Loe edasi...
Компания Fisher-Price отзывает почти пять млн колыбелей после гибели больше 30 младенцев
Американская компания Fisher-Price отзывает 4,7 млн электронных колыбелей после того, как за десять лет в ней погибли больше 30 младенцев. Об этом сообщает агентство AP. Loe edasi...
ВИДЕО: Пожар на колесе обозрения T1 — видеомонтаж
Вчера в редакцию Delfi прислали видео с недавно открывшегося колеса обозрения на торговом центре T1. На видео колесо полыхает открытым пламенем. Loe edasi...