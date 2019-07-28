ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Температурный рекорд, призыв Рейнсалу и откровения украинского строителя о работе в Эстонии
Самые важные новости этого воскресенья, 28 июля, читайте в нашей ежедневной подборке.
Самые важные новости этого воскресенья, 28 июля, читайте в нашей ежедневной подборке.
Сегодня таллиннская семья пришла отдыхать на пляж Харку с домашним питомцем — двухметровым удавом. Береговая охрана была вынуждена вмешаться и семья ушла.
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Александр Паньков приехал в Таллинн из Украины. Изначально ничего не предвещало проблем с работодателем. Обсуждение рабочих вопросов, связанных с разрешением на работу и получением визы D, началось еще в Украине. С Александра и других рабочих сразу взяли по 48 евро за пошлину, которую должен платить работодатель при оформлении человека на краткосрочную работу. Этим грешит большая часть эстонских работодателей.
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Синоптик эстонской метеослужбы рассказал Delfi, что сегодня был самый теплый день этого лета. Самая высокая температура была зафиксирована в Муствеэ, где столбик термометра показал ровно 33 градуса.
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В Москве обнаружили чемодан, в котором спрятали тело убитой девушки. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
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По данным эстонских синоптиков, в воскресенье днем воздух прогреется до 33 градусов. На столичных пляжах яблоку некуда упасть, много отдыхающих.
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Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу выразил беспокойство в связи с задержаниями, которые прошли накануне в Москве.
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Сегодня с 12:45 в Йыгевамаа произошло тяжелое ДТП в результате которого погиб 47-летний мотоциклист.
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В связи со строительством Рейди теэ, около памятника "Русалка" сейчас ограничено движение. Строительство Рейди теэ идет полным ходом. Смотрите, на каком этапе строительство дороги сейчас.
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В связи с проходящими в Таллинне съемками фильма "Tenet" в столице Эстонии уже месяц проживают звезды Голливуда Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон.
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В субботу вечером в 19:28 в Тарту из канала Анне вынесли из воды 62-летнего мужчину. Медики пытались спасти жизнь мужчины, но, к сожалению, не удалось.
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