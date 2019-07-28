ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Температурный рекорд, призыв Рейнсалу и откровения украинского строителя о работе в Эстонии

Семья принесла на пляж Харку двухметрового удава и купала его в воде

Pilt on antud loole illustreeriv! Foto: Tiit Blaat

Сегодня таллиннская семья пришла отдыхать на пляж Харку с домашним питомцем — двухметровым удавом. Береговая охрана была вынуждена вмешаться и семья ушла.

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"14 часов в сутки и до 4 утра". Строитель из Украины рассказал, в каких условиях работают его земляки в Эстонии

Александр Паньков приехал в Таллинн из Украины. Изначально ничего не предвещало проблем с работодателем. Обсуждение рабочих вопросов, связанных с разрешением на работу и получением визы D, началось еще в Украине. С Александра и других рабочих сразу взяли по 48 евро за пошлину, которую должен платить работодатель при оформлении человека на краткосрочную работу. Этим грешит большая часть эстонских работодателей.

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Сегодня в Муствеэ был установлен температурный рекорд лета

Foto: Lena Tsõganova

Синоптик эстонской метеослужбы рассказал Delfi, что сегодня был самый теплый день этого лета. Самая высокая температура была зафиксирована в Муствеэ, где столбик термометра показал ровно 33 градуса.

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