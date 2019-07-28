28.07.2019, 21:18

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Температурный рекорд, призыв Рейнсалу и откровения украинского строителя о работе в Эстонии


rus.delfi.ee
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Oleksandr Pankov
Oleksandr PankovFoto: Ilmar Saabas

Самые важные новости этого воскресенья, 28 июля, читайте в нашей ежедневной подборке.

Семья принесла на пляж Харку двухметрового удава и купала его в воде

Pilt on antud loole illustreeriv! Foto: Tiit Blaat

Сегодня таллиннская семья пришла отдыхать на пляж Харку с домашним питомцем — двухметровым удавом. Береговая охрана была вынуждена вмешаться и семья ушла.
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"14 часов в сутки и до 4 утра". Строитель из Украины рассказал, в каких условиях работают его земляки в Эстонии

Oleksandr Pankov Foto: Ilmar Saabas

Александр Паньков приехал в Таллинн из Украины. Изначально ничего не предвещало проблем с работодателем. Обсуждение рабочих вопросов, связанных с разрешением на работу и получением визы D, началось еще в Украине. С Александра и других рабочих сразу взяли по 48 евро за пошлину, которую должен платить работодатель при оформлении человека на краткосрочную работу. Этим грешит большая часть эстонских работодателей.
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Сегодня в Муствеэ был установлен температурный рекорд лета

Foto: Lena Tsõganova

Синоптик эстонской метеослужбы рассказал Delfi, что сегодня был самый теплый день этого лета. Самая высокая температура была зафиксирована в Муствеэ, где столбик термометра показал ровно 33 градуса.
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В Москве в чемодане нашли тело зарезанной блогерши

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В Москве обнаружили чемодан, в котором спрятали тело убитой девушки. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
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ФОТО DELFI | Яблоку негде упасть, машину не припарковать. Смотрите, что происходит на столичных пляжах

Stroomi rand Foto: Jaanus Lensment

По данным эстонских синоптиков, в воскресенье днем воздух прогреется до 33 градусов. На столичных пляжах яблоку некуда упасть, много отдыхающих.
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Рейнсалу призвал Россию соблюдать конституцию страны

Foto: Ilmar Saabas

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу выразил беспокойство в связи с задержаниями, которые прошли накануне в Москве.
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ФОТО | Тяжелое ДТП в Йыгевамаа: погиб 47-летний мотоциклист

Kuvatõmmis Facebookist

Сегодня с 12:45 в Йыгевамаа произошло тяжелое ДТП в результате которого погиб 47-летний мотоциклист.
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АЭРОФОТО | Окрестности около "Русалки" не узнать! Смотрите, как застроили улицу Рейди и прибрежную зону

Reidi tee ehitus 28.07.2019 droonifotod Foto: Jaanus Lensment

В связи со строительством Рейди теэ, около памятника "Русалка" сейчас ограничено движение. Строительство Рейди теэ идет полным ходом. Смотрите, на каком этапе строительство дороги сейчас.
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФОТО: Паттинсон и Вашингтон в субботу отдыхали в Теллискиви

Foto: TAAVI SEPP, Scanpix

В связи с проходящими в Таллинне съемками фильма "Tenet" в столице Эстонии уже месяц проживают звезды Голливуда Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон.
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В субботу в Эстонии утонули трое мужчин

Anne kanal Foto: Argo Ingver

В субботу вечером в 19:28 в Тарту из канала Анне вынесли из воды 62-летнего мужчину. Медики пытались спасти жизнь мужчины, но, к сожалению, не удалось.
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