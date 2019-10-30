30.10.2019, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Телефонные мошенники, проблемы T1 и дебаты вокруг однополой любви


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T1 Kaubanduskeskus
T1 KaubanduskeskusFoto: Margus Pahv

Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за среду, 30 октября.

Телефонные мошенники "развели" на деньги больше сотни эстоноземельцев. Один житель Пярнумаа лишился аж 400 000 евро!

Foto: Vallo Kruuser

Руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры, капитан полиции Урмет Тамбре рассказывает, как преступники выманивают у жителей Эстонии крупные суммы. Надежда еще когда-нибудь увидеть свои деньги почти нулевая, пишет Eesti Ekspress.
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Убыток торгового центра T1 растет быстрее, чем оборот

T1 Kaubanduskeskus Foto: Rauno Volmar

Годовой рост оборота владельца торгового центра T1 фирмы Pro Kapital в третьем квартале никак не мог угнаться за ростом убытка.
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ВИДЕО: На рынке Паэ из-за парковки разразился скандал

Pae turg Foto: Ilmar Saabas

В Ласнамяэ место на тротуаре на подходе к бывшему Паэскому рынку бронируют с вечера, и обращения в полицию недовольных местных жителей результата не принесли.
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ДЕБАТЫ | Геи и лесбиянки в Эстонии: жертвы или боевой отряд? ЛГБТ-парады, любовь, моральные устои — спорим на RusDelfi

Тема дебатов на RusDelfi — ЛГБТ-сообщество в Эстонии. В студии спорили: медиаэксперт Максим Рогальский, считающий свои позиции консервативными, и общественный активист, представитель ЛГБТ Артем Трохачев.
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Правительство приступило к реорганизации II пенсионной ступени. Она коснется 740 000 человек

Martin Helme Foto: Madis Veltman

Проект Закона о реформе пенсионной системы, подготовленный правительственной коалицией, готов. Он направляется на согласование в министерства, но замечаний и предложений ждут от всех заинтересованных, сообщило Министерство финансов Эстонии.
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Дания одобрила "Северный поток — 2"

Nord Stream 2 Foto: Ilmar Saabas

Министерство по проблемам климата и энергетики Дании утвердило строительство второго газопровода по дну Балтийского моря для поставок российского газа в Европу.
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Меняйте пароли! В интернете появились данные почтовых ящиков hot.ee

Telia Foto: Madis Veltman

Сегодня выяснилось, что в интернет утекли адреса и пароли 10 000 пользователей, имеющих электронные почтовые ящики в системе online.ee (бывшие hot.ee). Обслуживающее данную среду предприятие Telia заявляет, что утечка произошла не у них.
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