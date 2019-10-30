ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Телефонные мошенники, проблемы T1 и дебаты вокруг однополой любви

ДЕБАТЫ | Геи и лесбиянки в Эстонии: жертвы или боевой отряд? ЛГБТ-парады, любовь, моральные устои — спорим на RusDelfi

Тема дебатов на RusDelfi — ЛГБТ-сообщество в Эстонии. В студии спорили: медиаэксперт Максим Рогальский, считающий свои позиции консервативными, и общественный активист, представитель ЛГБТ Артем Трохачев.

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Правительство приступило к реорганизации II пенсионной ступени. Она коснется 740 000 человек

Martin Helme Foto: Madis Veltman

Проект Закона о реформе пенсионной системы, подготовленный правительственной коалицией, готов. Он направляется на согласование в министерства, но замечаний и предложений ждут от всех заинтересованных, сообщило Министерство финансов Эстонии.

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Дания одобрила "Северный поток — 2"

Министерство по проблемам климата и энергетики Дании утвердило строительство второго газопровода по дну Балтийского моря для поставок российского газа в Европу.

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Меняйте пароли! В интернете появились данные почтовых ящиков hot.ee

Telia Foto: Madis Veltman

Сегодня выяснилось, что в интернет утекли адреса и пароли 10 000 пользователей, имеющих электронные почтовые ящики в системе online.ee (бывшие hot.ee). Обслуживающее данную среду предприятие Telia заявляет, что утечка произошла не у них.

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Строители Рейди теэ откопали старинный корабль. И поставили археологов в тупик

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Во время строительства Рейди теэ к удивлению археологов был обнаружен остов старинного корабля длиной минимум семь метров, на борту которого нашли мушкетную пулю и банку консервов 1960-х годов, пишет rus.err.ee.

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ВИДЕО | "Я актриса, а вы плебеи!" Еще одна нетрезвая звезда разбуянилась на борту

screenshot - youtube

На этот раз оскандалилась звезда фильма “Следствие ведут знатоки” Лидия Вележева. В Сети появились кадры, на которых запечатлен ее дебош на борту воздушного судна “Аэрофлота”, — сообщают dni.ru.

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