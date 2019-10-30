ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Телефонные мошенники, проблемы T1 и дебаты вокруг однополой любви
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за среду, 30 октября.
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за среду, 30 октября.
Руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры, капитан полиции Урмет Тамбре рассказывает, как преступники выманивают у жителей Эстонии крупные суммы. Надежда еще когда-нибудь увидеть свои деньги почти нулевая, пишет Eesti Ekspress.
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Годовой рост оборота владельца торгового центра T1 фирмы Pro Kapital в третьем квартале никак не мог угнаться за ростом убытка.
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В Ласнамяэ место на тротуаре на подходе к бывшему Паэскому рынку бронируют с вечера, и обращения в полицию недовольных местных жителей результата не принесли.
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Тема дебатов на RusDelfi — ЛГБТ-сообщество в Эстонии. В студии спорили: медиаэксперт Максим Рогальский, считающий свои позиции консервативными, и общественный активист, представитель ЛГБТ Артем Трохачев.
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Проект Закона о реформе пенсионной системы, подготовленный правительственной коалицией, готов. Он направляется на согласование в министерства, но замечаний и предложений ждут от всех заинтересованных, сообщило Министерство финансов Эстонии.
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Министерство по проблемам климата и энергетики Дании утвердило строительство второго газопровода по дну Балтийского моря для поставок российского газа в Европу.
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Сегодня выяснилось, что в интернет утекли адреса и пароли 10 000 пользователей, имеющих электронные почтовые ящики в системе online.ee (бывшие hot.ee). Обслуживающее данную среду предприятие Telia заявляет, что утечка произошла не у них.
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Во время строительства Рейди теэ к удивлению археологов был обнаружен остов старинного корабля длиной минимум семь метров, на борту которого нашли мушкетную пулю и банку консервов 1960-х годов, пишет rus.err.ee.
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На этот раз оскандалилась звезда фильма “Следствие ведут знатоки” Лидия Вележева. В Сети появились кадры, на которых запечатлен ее дебош на борту воздушного судна “Аэрофлота”, — сообщают dni.ru.
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