ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Таксоизвоз по-нарвски, "воскрешение” фарцовщика и компенсация жителям Ласнамяэ
Читайте самые важные новости этой среды, 3 июля, в нашей ежедневной подборке.
Читайте самые важные новости этой среды, 3 июля, в нашей ежедневной подборке.
Молодой отец 25 лет назад пропал без вести. Несколько лет спустя суд по заявлению супруги объявил его умершим. В конце прошлого года выяснилось, что мужчина годами жил в доме по соседству с женой, пишет Eesti Ekspress.
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В карьере Айду в Ида-Вирумаа в Яанов день обнаружили ужасную находку — собаку с цепью и камнем на шее. Точные детали выясняются, а полиция иницировала уголовное производство.
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В редакцию Delfi обратился читатель Георгий Маркаров, который пожаловался на услуги нарвской таксофирмы Sõbra Takso. По его словам, в такси за поездку взяли больше денег, чем ожидалось. В такси говорят, что в словах Маркарова нет всей правды. К тому же он якобы нарушает Закон о защите личных данных, придавая гласности имена и данные перевозчика.
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Американская кинокомпания Warner Bros, по инициативе которой в июле из-за съемок фильма режиссера Кристофа Нолана будет существенно ограничено движение по Лаагна теэ в Таллинне, обещает частично компенсировать жителям крупнейшего района столицы неудобства, предложив им взамен культурную программу.
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С целью снижения риска задержания занимающиеся товарами класса люкс преступные сети привлекают воров и грабителей со всей Европы. Эстонских преступников можно встретить преимущественно в Северных странах, Италии и Центральной Европе, а вот в Эстонии набеги на магазины и лавки совершают преимущественно выходцы из Латвии, Литвы, Молдовы и Украины, пишет Õhtuleht.
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В марте этого года потребитель приобрел в фирме OÜ Lux легковой автомобиль Mercedes Benz E320 CDI T 2006 года. Цена составила 5250 евро. По заверению продавца, пробег авто составлял 248 000 км, а само транспортное средство было «более или менее» в порядке.
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