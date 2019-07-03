03.07.2019, 21:32

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Таксоизвоз по-нарвски, "воскрешение” фарцовщика и компенсация жителям Ласнамяэ


rus.delfi.ee
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Nolani filmivõtte rahvas
Nolani filmivõtte rahvasFoto: Margus Pahv

Читайте самые важные новости этой среды, 3 июля, в нашей ежедневной подборке.

ПОРАЗИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ | Пропавший 25 лет назад и объявленный умершим бывший вируский фарцовщик "воскрес"

Illustratsioon Ats Nukki

Молодой отец 25 лет назад пропал без вести. Несколько лет спустя суд по заявлению супруги объявил его умершим. В конце прошлого года выяснилось, что мужчина годами жил в доме по соседству с женой, пишет Eesti Ekspress.
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ФОТО: Полиция завела уголовное дело из-за ужасной находки в карьере Айду

Erakogu. Eesti Jahimeeste Selts

В карьере Айду в Ида-Вирумаа в Яанов день обнаружили ужасную находку — собаку с цепью и камнем на шее. Точные детали выясняются, а полиция иницировала уголовное производство.
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Житель Нарвы возмущен: местное такси взяло с гостя из Петербурга аж 20 евро!

Taxi Foto: FABRIZIO BENSCH, REUTERS

В редакцию Delfi обратился читатель Георгий Маркаров, который пожаловался на услуги нарвской таксофирмы Sõbra Takso. По его словам, в такси за поездку взяли больше денег, чем ожидалось. В такси говорят, что в словах Маркарова нет всей правды. К тому же он якобы нарушает Закон о защите личных данных, придавая гласности имена и данные перевозчика.
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Warner Bros пообещала частично компенсировать жителям Ласнамяэ вызванные съемками фильма неудобства

Laagna tee Tallinnas Lasnamäel Foto: Ilmar Saabas

Американская кинокомпания Warner Bros, по инициативе которой в июле из-за съемок фильма режиссера Кристофа Нолана будет существенно ограничено движение по Лаагна теэ в Таллинне, обещает частично компенсировать жителям крупнейшего района столицы неудобства, предложив им взамен культурную программу.
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Местные группировки привлекают к грабежам и разбою "рабочую силу" из Литвы, Латвии и Украины

Politsei

С целью снижения риска задержания занимающиеся товарами класса люкс преступные сети привлекают воров и грабителей со всей Европы. Эстонских преступников можно встретить преимущественно в Северных странах, Италии и Центральной Европе, а вот в Эстонии набеги на магазины и лавки совершают преимущественно выходцы из Латвии, Литвы, Молдовы и Украины, пишет Õhtuleht.
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ТОП

Клиент приобрел ”более или менее” нормальный автомобиль: в ходе техосмотра вскрылась ужасная правда о пробеге и других недостатках

Luksusautod Tallinna lennujaamas Foto: Eero Vabamägi

В марте этого года потребитель приобрел в фирме OÜ Lux легковой автомобиль Mercedes Benz E320 CDI T 2006 года. Цена составила 5250 евро. По заверению продавца, пробег авто составлял 248 000 км, а само транспортное средство было «более или менее» в порядке.
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