ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Таксоизвоз по-нарвски, "воскрешение” фарцовщика и компенсация жителям Ласнамяэ

ПОРАЗИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ | Пропавший 25 лет назад и объявленный умершим бывший вируский фарцовщик "воскрес"

Illustratsioon Ats Nukki

Молодой отец 25 лет назад пропал без вести. Несколько лет спустя суд по заявлению супруги объявил его умершим. В конце прошлого года выяснилось, что мужчина годами жил в доме по соседству с женой, пишет Eesti Ekspress.

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ФОТО: Полиция завела уголовное дело из-за ужасной находки в карьере Айду

Erakogu. Eesti Jahimeeste Selts

В карьере Айду в Ида-Вирумаа в Яанов день обнаружили ужасную находку — собаку с цепью и камнем на шее. Точные детали выясняются, а полиция иницировала уголовное производство.

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Житель Нарвы возмущен: местное такси взяло с гостя из Петербурга аж 20 евро!

Taxi Foto: FABRIZIO BENSCH, REUTERS

В редакцию Delfi обратился читатель Георгий Маркаров, который пожаловался на услуги нарвской таксофирмы Sõbra Takso. По его словам, в такси за поездку взяли больше денег, чем ожидалось. В такси говорят, что в словах Маркарова нет всей правды. К тому же он якобы нарушает Закон о защите личных данных, придавая гласности имена и данные перевозчика.

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