ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Тайна гибели "Эстонии", интервью Кальюлайд и новый игрок на рынке гамбургеров
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за пятницу, 27 сентября.
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за пятницу, 27 сентября.
После гибели парома "Эстония" умерли несколько человек, которые могли бы дать ответы на некоторые вопросы. Для кого-то стала роковой тяжелая болезнь, но были и убийства, пишет Eesti Päevaleht.
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Завтра годовщина катастрофы парома "Эстония". Этот день вспоминают как в Эстонии, так и в Швеции, куда направлялось судно. Смотрите видео, как осуществлялись спасательный действия в 1994 году.
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28 сентября 2019 года исполняется 25 лет со дня одной из крупнейших катастроф ХХ столетия — гибели парома ”Эстония”. В катастрофе погиб Прийт Лиги — брат депутата Рийгикогу, экс-министра Юргена Лиги.
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Президент Керсти Кальюлайд в интервью американскому изданию The Atlantic выразила поддержку строгому требованию президента США, чтобы страны НАТО выполняли цель тратить на государственную оборону не менее 2% от ВВП.
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Вы правильно прочитали — известная сеть ресторанов быстрого питания Burger King появится и в Эстонии. Tallink Grupp сообщила бирже, что приобрела прав на франшизу Burger King в Эстонии, Латвии и Литве.
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Российская актриса Оксана Акиньшина поделилась с подписчиками в Instagram видеозаписью представления с эротическими элементами. В комментариях к посту артистка отметила, что постановка проходила в Мадриде, передает Lenta.ru
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