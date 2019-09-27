27.09.2019, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Тайна гибели "Эстонии", интервью Кальюлайд и новый игрок на рынке гамбургеров


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Päevalehe intervjuu Kersti Kaljulaidiga
Päevalehe intervjuu Kersti KaljulaidigaFoto: Madis Veltman

Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за пятницу, 27 сентября.

Замолчавшие свидетели гибели парома "Эстония": кто-то получил пулю в голову, кого-то нашли замотанным в колючую проволоку на железной дороге

Igor Kristapovitš Foto: Toomas Volmer

После гибели парома "Эстония" умерли несколько человек, которые могли бы дать ответы на некоторые вопросы. Для кого-то стала роковой тяжелая болезнь, но были и убийства, пишет Eesti Päevaleht.
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ВИДЕО: Как спасали людей с парома "Эстония" — архивная съемка 1994 года

Завтра годовщина катастрофы парома "Эстония". Этот день вспоминают как в Эстонии, так и в Швеции, куда направлялось судно. Смотрите видео, как осуществлялись спасательный действия в 1994 году.
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ВИДЕО DELFI | Юрген Лиги о погибшем на пароме "Эстония" брате: в молодом возрасте он был очень талантливым

28 сентября 2019 года исполняется 25 лет со дня одной из крупнейших катастроф ХХ столетия — гибели парома ”Эстония”. В катастрофе погиб Прийт Лиги — брат депутата Рийгикогу, экс-министра Юргена Лиги.
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Президент Кальюлайд — о доверии к США, встрече с Путиным и самой большой угрозе для Эстонии

Foto: Jefrem Lukatskõi, AP

Президент Керсти Кальюлайд в интервью американскому изданию The Atlantic выразила поддержку строгому требованию президента США, чтобы страны НАТО выполняли цель тратить на государственную оборону не менее 2% от ВВП.
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Burger King наконец приходит в Эстонию. Когда ждать первых ресторанов?

Foto: Arnd Wiegmann, Reuters

Вы правильно прочитали — известная сеть ресторанов быстрого питания Burger King появится и в Эстонии. Tallink Grupp сообщила бирже, что приобрела прав на франшизу Burger King в Эстонии, Латвии и Литве.
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ВИДЕО 18+ | Оксана Акиньшина показала фанатам порноспектакль

ТОП

Российская актриса Оксана Акиньшина поделилась с подписчиками в Instagram видеозаписью представления с эротическими элементами. В комментариях к посту артистка отметила, что постановка проходила в Мадриде, передает Lenta.ru
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