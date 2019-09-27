ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Тайна гибели "Эстонии", интервью Кальюлайд и новый игрок на рынке гамбургеров

28 сентября 2019 года исполняется 25 лет со дня одной из крупнейших катастроф ХХ столетия — гибели парома ”Эстония”. В катастрофе погиб Прийт Лиги — брат депутата Рийгикогу, экс-министра Юргена Лиги.

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Президент Кальюлайд — о доверии к США, встрече с Путиным и самой большой угрозе для Эстонии

Foto: Jefrem Lukatskõi, AP

Президент Керсти Кальюлайд в интервью американскому изданию The Atlantic выразила поддержку строгому требованию президента США, чтобы страны НАТО выполняли цель тратить на государственную оборону не менее 2% от ВВП.

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Burger King наконец приходит в Эстонию. Когда ждать первых ресторанов?

Foto: Arnd Wiegmann, Reuters

Вы правильно прочитали — известная сеть ресторанов быстрого питания Burger King появится и в Эстонии. Tallink Grupp сообщила бирже, что приобрела прав на франшизу Burger King в Эстонии, Латвии и Литве.

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ВИДЕО 18+ | Оксана Акиньшина показала фанатам порноспектакль

Российская актриса Оксана Акиньшина поделилась с подписчиками в Instagram видеозаписью представления с эротическими элементами. В комментариях к посту артистка отметила, что постановка проходила в Мадриде, передает Lenta.ru

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