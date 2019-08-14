ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: T1 умирать не собирается, тревоги по поводу сокращений и история эстонского гастарбайтера
Предлагаем вам подборку наиболее важных новостей за среду, 14 августа.
Предлагаем вам подборку наиболее важных новостей за среду, 14 августа.
Хотя уже длительное время создается впечатление, что в предназначенных для магазина Debenhams помещениях торгового комплекса T1 ничего не происходит, член правления компании Pro Kapital, владеющей центром, Аллан Реммелькоор говорит, что Debenhams скоро приходит в комплекс.
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Почетный председатель Партии реформ Сийм Каллас рассуждает в своем мнении в Eesti Päevaleht о том, что произошло бы с Эстонией в случае крупного военного конфликта с участием России.
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В июле к Delfi обратилась читательница Алиса с историей своей матери Надежды, которая отправилась на работу в Нидерланды, но сбежала оттуда из-за ужасных условий проживания. После этого ей не только не хотели выплачивать зарплату, но и потребовали заплатить крупную компенсацию. Читательница утверждает, что фирма собирается обратиться против ее матери в суд.
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Сегодня работников Департамент полиции и погранохраны (PPA) оповестили через внутренний сайт о возможном урезании в следующем году бюджета ведомства на 6 млн евро. Это означает упразднение 150 рабочих мест, из которых под реальное сокращение попадут чуть менее ста.
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Как выясняется, Департамент полиции и погранохраны — не единственное ведомство, которое попросило составить план по экономии.
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