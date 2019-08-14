ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: T1 умирать не собирается, тревоги по поводу сокращений и история эстонского гастарбайтера

"Ехала в цивилизованную страну, а приехала к тараканам в барак". Как эстонская фирма чуть было не оставила работника без денег

фото иллюстративное Foto: Vallo Kruuser



В июле к Delfi обратилась читательница Алиса с историей своей матери Надежды, которая отправилась на работу в Нидерланды, но сбежала оттуда из-за ужасных условий проживания. После этого ей не только не хотели выплачивать зарплату, но и потребовали заплатить крупную компенсацию. Читательница утверждает, что фирма собирается обратиться против ее матери в суд.

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Департаменту полиции и погранохраны грозят масштабное урезание бюджета и сокращение штата

Uues politsei vormirõivad Foto: Madis Veltman



Сегодня работников Департамент полиции и погранохраны (PPA) оповестили через внутренний сайт о возможном урезании в следующем году бюджета ведомства на 6 млн евро. Это означает упразднение 150 рабочих мест, из которых под реальное сокращение попадут чуть менее ста.

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Государство готовится затянуть пояс потуже: министерства составляют планы по экономии

Kõikidel ministeeriumitel palutakse uurida, kust saaks eelarvet kokku tõmmata. Foto: Karin Kaljuläte



Как выясняется, Департамент полиции и погранохраны — не единственное ведомство, которое попросило составить план по экономии.

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Строительное судно "Северного потока — 2" шириной в три футбольных поля стоит в порту Мууга

Foto: Scanpix/ RIA Novosti

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Судно-трубоукладчик Solitaire, которое занимается укладкой газопровода ”Северный поток — 2” и ходит под флагом Мальты, уже некоторое время находится в порту Мууга.

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