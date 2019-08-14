14.08.2019, 21:54

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: T1 умирать не собирается, тревоги по поводу сокращений и история эстонского гастарбайтера


rus.delfi.ee
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päästeõppus teletornis
Foto on illustreeriv.Foto: Siim Lõvi

Предлагаем вам подборку наиболее важных новостей за среду, 14 августа.

Собственник Т1 Mall of Tallinn: не все так плохо, в торговый центр приходит долгожданный Debenhams

Pro Kapitali juhatuse liige Allan Remmelkoor Foto: Eva Ligi


Хотя уже длительное время создается впечатление, что в предназначенных для магазина Debenhams помещениях торгового комплекса T1 ничего не происходит, член правления компании Pro Kapital, владеющей центром, Аллан Реммелькоор говорит, что Debenhams скоро приходит в комплекс.
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Эстония как плацдарм для военных действий с Россией. Какая судьба нам уготована?

Foto: Jaanus Lensment, AFP/Scanpix


Почетный председатель Партии реформ Сийм Каллас рассуждает в своем мнении в Eesti Päevaleht о том, что произошло бы с Эстонией в случае крупного военного конфликта с участием России.
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"Ехала в цивилизованную страну, а приехала к тараканам в барак". Как эстонская фирма чуть было не оставила работника без денег

фото иллюстративное Foto: Vallo Kruuser


В июле к Delfi обратилась читательница Алиса с историей своей матери Надежды, которая отправилась на работу в Нидерланды, но сбежала оттуда из-за ужасных условий проживания. После этого ей не только не хотели выплачивать зарплату, но и потребовали заплатить крупную компенсацию. Читательница утверждает, что фирма собирается обратиться против ее матери в суд.
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Департаменту полиции и погранохраны грозят масштабное урезание бюджета и сокращение штата

Uues politsei vormirõivad Foto: Madis Veltman


Сегодня работников Департамент полиции и погранохраны (PPA) оповестили через внутренний сайт о возможном урезании в следующем году бюджета ведомства на 6 млн евро. Это означает упразднение 150 рабочих мест, из которых под реальное сокращение попадут чуть менее ста.
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Государство готовится затянуть пояс потуже: министерства составляют планы по экономии

Kõikidel ministeeriumitel palutakse uurida, kust saaks eelarvet kokku tõmmata. Foto: Karin Kaljuläte


Как выясняется, Департамент полиции и погранохраны — не единственное ведомство, которое попросило составить план по экономии.
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Строительное судно "Северного потока — 2" шириной в три футбольных поля стоит в порту Мууга

Foto: Scanpix/ RIA Novosti

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Судно-трубоукладчик Solitaire, которое занимается укладкой газопровода ”Северный поток — 2” и ходит под флагом Мальты, уже некоторое время находится в порту Мууга.
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