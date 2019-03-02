ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Судьба Батарейной тюрьмы и затишье перед выборами
Читайте, чем запомнился этот день!
Читайте, чем запомнился этот день!
Примерно такие слова произнёс как-то один из представителей эстонской Фемиды. Вот только ошибки бывают разные. Считать ли взятки, склонение к гомосексуальной связи или планирование убийства ошибками?
Loe edasi...
Скончался известный физик и нобелевский лауреат Жорес Алферов, передает ТАСС.
Loe edasi...
Очередная волна мошенничеств прокатилась по нашей стране.
Loe edasi...
Первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Пентагон приступил к разработке новой стратегии ведения военных действий ”Троянский конь”, сообщает РИА ”Новости”.
Loe edasi...
Сегодня — последний день, когда политагитация дозволена, и по такому случаю разные партии устроили в районе Нымме близ Культурного центра и рынка своеобразную ярмарку.
Loe edasi...
”Прилетел я недавно из отпуска и попытался вызвать такси через приложение Taxify, — рассказывает читатель ”МК-Эстонии” Владимир. — Потом попробовал Uber и Yandex-такси — такая же ерунда”. Как подозревает Владимир, в аэропорту специально ”глушат” эти приложения, чтобы люди пользовались только теми таксофирмами, которые имеют туда официальный доступ. А они дороже…
Loe edasi...
Министр юстиции и представитель Riigi Kinnisvara AS подписали договор о создании международного мемориального музея памяти жертв коммунизма в Батарейной морской крепости, пишет rus.err.ee.
Loe edasi...
Полиция днем в субботу, 2 марта, была вынуждена организовать операцию, чтобы остановить создававшего опасные ситуации на дороге водителя, пишет rus.err.ee.
Loe edasi...
Обобщение и внедрение сирийского опыта позволило выделить новую практическую область стратегии России, заявил в субботу начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Loe edasi...
Читайне прогноз погода на день выборов и еще на несколько дней вперед.
Loe edasi...
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.