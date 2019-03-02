ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Судьба Батарейной тюрьмы и затишье перед выборами

ФОТО DELFI: Налетай! Торопись! Партии организовали в Нымме предвыборную ярмарку

"Valimislaat" Tallinnas Nõmmel Foto: Madis Veltman

Сегодня — последний день, когда политагитация дозволена, и по такому случаю разные партии устроили в районе Нымме близ Культурного центра и рынка своеобразную ярмарку.

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Глушат – не глушат? Читатель заподозрил, что таксисты в аэропорту играют в нечестные игры

Taxify juhid kogunesid õhtukohvile 26.01.2018 Foto: Andres Putting

”Прилетел я недавно из отпуска и попытался вызвать такси через приложение Taxify, — рассказывает читатель ”МК-Эстонии” Владимир. — Потом попробовал Uber и Yandex-такси — такая же ерунда”. Как подозревает Владимир, в аэропорту специально ”глушат” эти приложения, чтобы люди пользовались только теми таксофирмами, которые имеют туда официальный доступ. А они дороже…

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В Батарейной крепости будет международный музей памяти жертв коммунизма

фото иллюстративное Foto: Andres Putting

Министр юстиции и представитель Riigi Kinnisvara AS подписали договор о создании международного мемориального музея памяти жертв коммунизма в Батарейной морской крепости, пишет rus.err.ee.

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Полиция с помощью "ежа" остановила любителя быстрой езды

Politseipildid Foto: Andres Putting

Полиция днем в субботу, 2 марта, была вынуждена организовать операцию, чтобы остановить создававшего опасные ситуации на дороге водителя, пишет rus.err.ee.

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В России разработали стратегию по защите ее интересов за пределами страны

фото иллюстративное REUTERS

Обобщение и внедрение сирийского опыта позволило выделить новую практическую область стратегии России, заявил в субботу начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

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Шуба и валенки или мини-юбка и шлепки: в чем идти на выборы? Читайте прогноз погоды

Читайне прогноз погода на день выборов и еще на несколько дней вперед.

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