ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Стрельба в таксистов в Теллискиви и самоубийство подозреваемого



Кабинет судебного исполнителя Ристо Сеппа меньше всего напоминает типичный офис. Скорее это пещера с сокровищами, где никогда не знаешь, что найдешь. Вдоль стен — картины и клюшки для гольфа, позади рабочего стола — стол с россыпью монет… И много всего остального. Все это — конфискованное имущество, которое нужно разобрать, оценить и продать, пишет "МК-Эстония".

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Приятный сюрприз! Стоимость бензина опустилась ниже 1,3 евро

Kütusehinnad Neste tanklas Peetris reede hommikul. Foto: Tarmo Paju



Сегодня на автозаправках Эстонии водителей ждал сюрприз: впервые за более чем два с половиной месяца (когда произошел резкий скачок вверх) литр 95-го бензина стоит менее 1,3 евро.

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ПУТЕШЕСТВИЕ НА МАШИНЕ ВРЕМЕНИ | Это мощно! Как изменился Таллинн за семь лет

2011. aastal polnud Kalaranna tänavat justkui olemaski. Google Maps/kollaaž



Издание Eesti Ekspress предлагает при помощи обновленного Google Street View вспомнить, как выглядели некоторые уголки Таллинна семь лет тому назад.

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Трехлетняя девочка выпала из окна многоквартирного дома и от полученных травм скончалась

Maetud lapsed kalmistul Foto: Andres Putting



Вчера днем из окна квартиры на пятом этаже многоквартирного дома на улице Пыллу в Тарту выпала 3-летняя девочка. К сожалению, спасти ее жизнь не удалось.

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Представитель Takso 24: в наших такси есть тревожные кнопки, при помощи которых можно вызвать подмогу

Foto: Tiit Blaat

ТОП ФОТО и ВИДЕО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | В Таллинне стреляли в двух таксистов: один погиб, второй в тяжелом состоянии дополнено в 18:35 ФОТО | Установлена личность устроившего стрельбу в Теллискиви. Полиция: если увидите этого человека, ни в коем случае не приближайтесь и сразу же звоните 112! ФОТО и ВИДЕО | "Увидев полицейских, он совершил самоубийство". Полиция и прокуратура рассказали подробности ночной стрельбы в Теллискиви



Сегодня ночью в результате стрельбы в творческом городке Теллискиви был убит один таксист и тяжело ранен другой.

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ВИДЕО | Направленная на улицу Теллискиви камера наружного наблюдения ночью как назло не работала



Камера наружного наблюдения шиномонтажной мастерской Rettum направлены прямо на улицу Теллискиви, по которой, скорее всего, передвигался преступник, открывший стрельбу по таксистам, однако сегодня ночью она как назло не работала.

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ГРАФИК | Как действовал стрелок в Теллискиви

Tiit Blaat



Сегодня в 3 часа ночи в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне, на улице Теллискиви выстрелили в двух таксистов. Из графика видно, с какой стороны стрелок приблизился к своим жертвам и куда затем убежал.

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Монолог таксиста: главное оружие самообороны для водителя — его автомобиль

Taksod Draamateatri kõrval Foto: Priit Simson



По просьбе RusDelfi, водитель такси после трагической ночи в Таллинне рассказал о том, настолько ли опасна его профессия.

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Nordica отказалась от пяти линий. Министерство экономики не исключает продажу авиакомпании