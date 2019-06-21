21.06.2019, 21:13

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Стрельба в таксистов в Теллискиви и самоубийство подозреваемого


rus.delfi.ee
EST 4
Tulistamine Telliskivis, sündmuskohal töötavad kriminalistid
фото иллюстративноеFoto: Tiit Blaat

Итак, подведем итоги этой пятницы. Они, скорее, грустные...

ФОТО и ВИДЕО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | В Таллинне стреляли в двух таксистов: один погиб, второй в тяжелом состоянии

Foto: Tiit Blaat


Сегодня около трех часов ночи в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне, на улице Теллискиви выстрелили в двух таксистов. Один погиб.
Loe edasi...

Цены на бракосочетания в столичном ЗАГСе значительно выросли

Perekonnaseisuamet saab registreerida abielu Foto: Priit Simson


С 1 июля Департамент записи актов гражданского состояния поднимает цены: Если торжественная регистрация по субботам сейчас стоит 90 евро, то с июля за нее придется заплатить 250 евро, к которым прибавляется 30 евро госпошлины.
Loe edasi...

Женщина встревожена: клещей так много, что простая прогулка может оказаться смертельной!

Foto on illustratiivne Foto: Hendrik Osula


Читательница "МК-Эстония" Валентина встревожена большим количеством клещей:
Loe edasi...

Что происходит с конфискованным у должников имуществом и другие "тайны" судебных исполнителей

MK-Estonia


Кабинет судебного исполнителя Ристо Сеппа меньше всего напоминает типичный офис. Скорее это пещера с сокровищами, где никогда не знаешь, что найдешь. Вдоль стен — картины и клюшки для гольфа, позади рабочего стола — стол с россыпью монет… И много всего остального. Все это — конфискованное имущество, которое нужно разобрать, оценить и продать, пишет "МК-Эстония".
Loe edasi...

Приятный сюрприз! Стоимость бензина опустилась ниже 1,3 евро

Kütusehinnad Neste tanklas Peetris reede hommikul. Foto: Tarmo Paju


Сегодня на автозаправках Эстонии водителей ждал сюрприз: впервые за более чем два с половиной месяца (когда произошел резкий скачок вверх) литр 95-го бензина стоит менее 1,3 евро.
Loe edasi...

ПУТЕШЕСТВИЕ НА МАШИНЕ ВРЕМЕНИ | Это мощно! Как изменился Таллинн за семь лет

2011. aastal polnud Kalaranna tänavat justkui olemaski. Google Maps/kollaaž


Издание Eesti Ekspress предлагает при помощи обновленного Google Street View вспомнить, как выглядели некоторые уголки Таллинна семь лет тому назад.
Loe edasi...

Трехлетняя девочка выпала из окна многоквартирного дома и от полученных травм скончалась

Maetud lapsed kalmistul Foto: Andres Putting


Вчера днем из окна квартиры на пятом этаже многоквартирного дома на улице Пыллу в Тарту выпала 3-летняя девочка. К сожалению, спасти ее жизнь не удалось.
Loe edasi...

Представитель Takso 24: в наших такси есть тревожные кнопки, при помощи которых можно вызвать подмогу

Foto: Tiit Blaat

ТОП


Сегодня ночью в результате стрельбы в творческом городке Теллискиви был убит один таксист и тяжело ранен другой.
Loe edasi...

ВИДЕО | Направленная на улицу Теллискиви камера наружного наблюдения ночью как назло не работала


Камера наружного наблюдения шиномонтажной мастерской Rettum направлены прямо на улицу Теллискиви, по которой, скорее всего, передвигался преступник, открывший стрельбу по таксистам, однако сегодня ночью она как назло не работала.
Loe edasi...

ГРАФИК | Как действовал стрелок в Теллискиви

Tiit Blaat


Сегодня в 3 часа ночи в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне, на улице Теллискиви выстрелили в двух таксистов. Из графика видно, с какой стороны стрелок приблизился к своим жертвам и куда затем убежал.
Loe edasi...

Монолог таксиста: главное оружие самообороны для водителя — его автомобиль

Taksod Draamateatri kõrval Foto: Priit Simson


По просьбе RusDelfi, водитель такси после трагической ночи в Таллинне рассказал о том, настолько ли опасна его профессия.
Loe edasi...

Nordica отказалась от пяти линий. Министерство экономики не исключает продажу авиакомпании

Nordica lennuk. Foto: Andres Putting


Эстонская авиакомпания Nordica отказывается полностью от обслуживания пяти линий из столицы Эстонии. Проигравший в Таллиннском аэропорту авиакомпании Air Baltic борьбу за свой кусок рынка эстонский авиаперевозчик продолжит работу как субподрядчик польского LOT на трех зарубежных линиях. Сохраняя таким образом рабочие места и авиационный парк.
Loe edasi...

ВИДЕО DELFI | Таллиннские таксисты: в машинах тревожных кнопок нет, надо вооружаться


Сегодня около трех часов ночи в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне, на улице Теллискиви стреляли в двух таксистов. Один погиб. Стрелявший совршил самоубийство.
Loe edasi...

Спикер парламента Грузии ушел в отставку на фоне протестов в Тбилиси

Foto: AFP/SCANPIX


На политсовете правящей партии "Грузинская мечта" под руководством ее председателя Бидзины Иванишвили было принято решение об отставке с должности председателя парламента Ираклия Кобахидзе.
Loe edasi...

ФОТО и ВИДЕО | "Увидев полицейских, он совершил самоубийство". Полиция и прокуратура рассказали подробности ночной стрельбы в Теллискиви

Nabala bussipeatus, kus Raivo enesetapu sooritas Foto: Rauno Volmar


В три часа началась пресс-конференция полиции о ночной стрельбе в Теллискиви. Какими подробностями поделятся с общественностью?
Loe edasi...

Таксист: уйду из такси, за 800 евро с таким риском работать смысла нет

Takso Foto: Arnulf Hettrich, via www.imago-images.de, imago images / Arnulf Hettrich


Таксист одной из таллиннских фирм рассказал Delfi, что работа в такси рискованная, а заработная плата себя не оправдывает.
Loe edasi...

"Патиссон пускай за 50 евро в день работает". Как соцсети RusDelfi реагируют на новость о съемках у Нолана

Nolani filmivõtte rahvas Foto: Margus Pahv


Новость о том, почему люди отказываются сниматься в фильме Нолана в Горхолле, вызвала большой интерес у читателей RusDelfi. Смотрите, что они написали об этом в нашем аккаунте Facebook и в комментариях.
Loe edasi...

"Он гулял по деревне и присел отдохнуть". Бдительный мужчина, опознавший стрелка с Теллискиви, рассказал об его обнаружении

Nabala bussipeatus, kus Raivo enesetapu sooritas Foto: Rauno Volmar


Сегодня рано утром Райво Юримяэ, стрелявший в таксистов в Теллискиви, совершил самоубийство на автобусной остановке в Набала. По словам мужчины, который сообщил в полицию о Райво, стрелок долго гулял по деревне.
Loe edasi...

ВИДЕО: Сотрудник скорой оживляет умирающего таксиста

Tulistamine Telliskivis, sündmuskohal töötavad kriminalistid Foto: Tiit Blaat


Сегодня около трех часов ночи в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне, на улице Теллискиви выстрелили в двух таксистов. Один погиб.
Loe edasi...

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также:
Читайте также: