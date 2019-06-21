ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Стрельба в таксистов в Теллискиви и самоубийство подозреваемого
Итак, подведем итоги этой пятницы. Они, скорее, грустные...
Итак, подведем итоги этой пятницы. Они, скорее, грустные...
Сегодня около трех часов ночи в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне, на улице Теллискиви выстрелили в двух таксистов. Один погиб.
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С 1 июля Департамент записи актов гражданского состояния поднимает цены: Если торжественная регистрация по субботам сейчас стоит 90 евро, то с июля за нее придется заплатить 250 евро, к которым прибавляется 30 евро госпошлины.
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Читательница "МК-Эстония" Валентина встревожена большим количеством клещей:
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Кабинет судебного исполнителя Ристо Сеппа меньше всего напоминает типичный офис. Скорее это пещера с сокровищами, где никогда не знаешь, что найдешь. Вдоль стен — картины и клюшки для гольфа, позади рабочего стола — стол с россыпью монет… И много всего остального. Все это — конфискованное имущество, которое нужно разобрать, оценить и продать, пишет "МК-Эстония".
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Сегодня на автозаправках Эстонии водителей ждал сюрприз: впервые за более чем два с половиной месяца (когда произошел резкий скачок вверх) литр 95-го бензина стоит менее 1,3 евро.
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Издание Eesti Ekspress предлагает при помощи обновленного Google Street View вспомнить, как выглядели некоторые уголки Таллинна семь лет тому назад.
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Вчера днем из окна квартиры на пятом этаже многоквартирного дома на улице Пыллу в Тарту выпала 3-летняя девочка. К сожалению, спасти ее жизнь не удалось.
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Сегодня ночью в результате стрельбы в творческом городке Теллискиви был убит один таксист и тяжело ранен другой.
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Камера наружного наблюдения шиномонтажной мастерской Rettum направлены прямо на улицу Теллискиви, по которой, скорее всего, передвигался преступник, открывший стрельбу по таксистам, однако сегодня ночью она как назло не работала.
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Сегодня в 3 часа ночи в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне, на улице Теллискиви выстрелили в двух таксистов. Из графика видно, с какой стороны стрелок приблизился к своим жертвам и куда затем убежал.
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По просьбе RusDelfi, водитель такси после трагической ночи в Таллинне рассказал о том, настолько ли опасна его профессия.
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Эстонская авиакомпания Nordica отказывается полностью от обслуживания пяти линий из столицы Эстонии. Проигравший в Таллиннском аэропорту авиакомпании Air Baltic борьбу за свой кусок рынка эстонский авиаперевозчик продолжит работу как субподрядчик польского LOT на трех зарубежных линиях. Сохраняя таким образом рабочие места и авиационный парк.
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Сегодня около трех часов ночи в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне, на улице Теллискиви стреляли в двух таксистов. Один погиб. Стрелявший совршил самоубийство.
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На политсовете правящей партии "Грузинская мечта" под руководством ее председателя Бидзины Иванишвили было принято решение об отставке с должности председателя парламента Ираклия Кобахидзе.
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В три часа началась пресс-конференция полиции о ночной стрельбе в Теллискиви. Какими подробностями поделятся с общественностью?
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Таксист одной из таллиннских фирм рассказал Delfi, что работа в такси рискованная, а заработная плата себя не оправдывает.
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Новость о том, почему люди отказываются сниматься в фильме Нолана в Горхолле, вызвала большой интерес у читателей RusDelfi. Смотрите, что они написали об этом в нашем аккаунте Facebook и в комментариях.
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Сегодня рано утром Райво Юримяэ, стрелявший в таксистов в Теллискиви, совершил самоубийство на автобусной остановке в Набала. По словам мужчины, который сообщил в полицию о Райво, стрелок долго гулял по деревне.
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Сегодня около трех часов ночи в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне, на улице Теллискиви выстрелили в двух таксистов. Один погиб.
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