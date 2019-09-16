ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Стрельба в Нарве, вопросы гражданства и болезнь Заворотнюк
Предлагаем вам обзор основных новостей за понедельник, 16 сентября.
Предлагаем вам обзор основных новостей за понедельник, 16 сентября.
Полиция получила сообщение, что в Нарве произошла стрельба, в результате чего пострадал один человек. В 12:10 полиция задержала подозреваемого 49-летнего мужчину.
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В самом конце лета, когда все школьники и их родители активно готовятся к новому учебному году, Дмитрий Дементьев оказался не у дел. В школу, где он проучился девять классов, его не берут, а в другие гимназии поступать поздно. Почему так получилось, какие правила поступления в гимназию существуют и регулируется ли это этот процесс государством — узнала ”МК-Эстония”.
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Глава МВД Март Хельме призывает с осторожностью относиться к попыткам либерализовать политику предоставления гражданства, в том числе для абхазских эстонцев, пишет rus.err.ee.
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Конституционная комиссия Рийгикогу приняла сегодня решение отправить на первое чтение два законопроекта, которые дают возможность ходатайствовать о получении эстонского гражданства в упрощенном порядке для несовершеннолетних, чьи родители жили в стране до восстановления независимости.
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У актрисы развились полиорганная недостаточность и пневмония.
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Артистка находится в частной московской клинике.
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Во имя популяризации экотоплива Alexela сегодня в течение часа на всех своих заправках сжиженного газа раздает эстонский биометан (экотопливо CNG). Также на протяжении всей недели сеть заправок раздает автомобильный газ LPG по особой цене. Таким образом предприятие обращает внимание народа на нейтральность по отношению к климату.
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"Четыре года без повышения зарплат не приведут нас на грань катастрофы, мы уже находимся там, и в дальнейшем ситуация будет только усугубляться", — отмечает руководитель Эстонского союза работников просвещения (Eesti Haridustöötajate Liit — EHL) Реэмо Волтри.
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