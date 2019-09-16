16.09.2019, 22:01

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Стрельба в Нарве, вопросы гражданства и болезнь Заворотнюк


rus.delfi.ee
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Pommikahtlus Narva mnt 13 juures
Foto on illustreeriv.Foto: Madis Veltman

Предлагаем вам обзор основных новостей за понедельник, 16 сентября.

ФОТО DELFI | В Нарве произошла стрельба. Полиция задержала стрелка

Narvas tulistati meest Foto: Dmitri Fedotkin

Полиция получила сообщение, что в Нарве произошла стрельба, в результате чего пострадал один человек. В 12:10 полиция задержала подозреваемого 49-летнего мужчину.
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В гимназию не берут: хорошист не может продолжить обучение в школе из-за пересданного экзамена

Foto: Vallo Kruuser

В самом конце лета, когда все школьники и их родители активно готовятся к новому учебному году, Дмитрий Дементьев оказался не у дел. В школу, где он проучился девять классов, его не берут, а в другие гимназии поступать поздно. Почему так получилось, какие правила поступления в гимназию существуют и регулируется ли это этот процесс государством — узнала ”МК-Эстония”.
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Март Хельме призвал к осторожности: сотни тысяч жителей России могут заявить, что они — этнические эстонцы

Mart Helme. Foto: Jaanus Lensment

Глава МВД Март Хельме призывает с осторожностью относиться к попыткам либерализовать политику предоставления гражданства, в том числе для абхазских эстонцев, пишет rus.err.ee.
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Дети неграждан и иностранцев смогут получить гражданство в упрощенном порядке. Это касается 1500 подростков в Эстонии

Priit Simson

Конституционная комиссия Рийгикогу приняла сегодня решение отправить на первое чтение два законопроекта, которые дают возможность ходатайствовать о получении эстонского гражданства в упрощенном порядке для несовершеннолетних, чьи родители жили в стране до восстановления независимости.
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У Анастасии Заворотнюк начались тяжелые осложнения

Фото: Global Look Press

У актрисы развились полиорганная недостаточность и пневмония.
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Стало известно, сколько тратит семья Заворотнюк на лечение актрисы

Фото: Global Look Press

Артистка находится в частной московской клинике.
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Сегодня Alexela в течение часа раздает бесплатно экотопливо

Alexela LNG tankla avamine Foto: Margus Pahv

Во имя популяризации экотоплива Alexela сегодня в течение часа на всех своих заправках сжиженного газа раздает эстонский биометан (экотопливо CNG). Также на протяжении всей недели сеть заправок раздает автомобильный газ LPG по особой цене. Таким образом предприятие обращает внимание народа на нейтральность по отношению к климату.
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Лидер EHL: если учителям не повысят зарплату, они объявят забастовку

Митинг учителей в 2012 году Andres Putting

ТОП

"Четыре года без повышения зарплат не приведут нас на грань катастрофы, мы уже находимся там, и в дальнейшем ситуация будет только усугубляться", — отмечает руководитель Эстонского союза работников просвещения (Eesti Haridustöötajate Liit — EHL) Реэмо Волтри.
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