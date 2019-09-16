ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Стрельба в Нарве, вопросы гражданства и болезнь Заворотнюк

ФОТО DELFI | В Нарве произошла стрельба. Полиция задержала стрелка

Narvas tulistati meest Foto: Dmitri Fedotkin

Полиция получила сообщение, что в Нарве произошла стрельба, в результате чего пострадал один человек. В 12:10 полиция задержала подозреваемого 49-летнего мужчину.

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В гимназию не берут: хорошист не может продолжить обучение в школе из-за пересданного экзамена

Foto: Vallo Kruuser

В самом конце лета, когда все школьники и их родители активно готовятся к новому учебному году, Дмитрий Дементьев оказался не у дел. В школу, где он проучился девять классов, его не берут, а в другие гимназии поступать поздно. Почему так получилось, какие правила поступления в гимназию существуют и регулируется ли это этот процесс государством — узнала ”МК-Эстония”.

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