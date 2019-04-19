ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Страстная пятница и конец визита Кальюлайд в Москву

Сегодня Керсти Кальюлайд возложила цветы к памятнику жертвам репрессий в Москве и вернулась в Таллинн. Католики и лютеране сегодня отмечали Страстную пятницу. Эвелин Ильвес рассматривает возможность стать председателем Партии зеленых. Читайте интервью с Андрусом Ансипом и новую возможную причину пожара в Нотр-Даме.
ФОТО: Президент Кальюлайд в Москве возложила цветы к памятнику жертвам политических репрессий "Стена скорби"
ВИДЕО DELFI | Депутат Европейского парламента Урмас Паэт: даже если отношения не хорошие, все равно надо общаться
Присутствующий в Москве во время визита президента Керсти Кальюлайд евродепутат и экс-министр иностранных дел Урмас Паэт в интерью нашему корреспонденту Роману Старапопову высказал одобрение возобновлению диалога на высшем уровне и вспомнил о своем опыте общения с российским коллегой. Loe edasi...
ВИДЕО: На Невском проспекте в Санкт-Петербурге BMW наехал на пешеходов. Пострадала гражданка Эстонии
Названа новая возможная причина пожара в Нотр-Даме
Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя французской судебной полиции. Loe edasi...
ЭКСКЛЮЗИВ | Вечный двигатель Ансип о семье, тяжелой аварии и будущем: в президенты не хочу. Я благодарен, что жители Эстонии так долго меня терпели!
”В жизни не достаточно выполнять максимально хорошо одну задачу, ото всех ожидают, да и мы сами хотим большего. Я бы не хотел, чтобы мои дети говорили про деда, что тот был мэром, премьер-министром или вице-президентом. Для своих детей и внуков я хочу быть просто отцом и дедом”, — рассказывает политик Андрус Ансип в интервью Kroonika. Loe edasi...
ФОТО: На острове Прангли пьяный мужчина подстрелил собаку, животное в критическом состоянии
В ночь с четверга на пятницу около 1:15 полиция получила вызов на остров Прангли, где мужчина выстрелил из ружья в собаку. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: Mini Cooper ищет хозяина! В Ласнамяэ водитель сбил столб и бросил автомобиль
В четверг около 23:30 на улице Махтра в Ласнамяэ врезался в столб водитель в желтом автомобиле Mini Cooper, после чего он бросил машину и сбежал с места происшествия. Loe edasi...
ГАЛЕРЕЯ | Смотрите и вдохновляйтесь: что интересного можно увидеть на выставке дизайна INTERJÖÖR 2019
В Эстонском выставочном павильоне уже в 22-й раз проходит ежегодная выставка предметов интерьера и дизайна INTERJÖÖR 2019, целью которой является представление новинок, а также ставших уже признанными и популярными тенденций в сфере отделки помещений, мебели, интерьера и дизайна. Loe edasi...