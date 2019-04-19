19.04.2019, 22:04

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Страстная пятница и конец визита Кальюлайд в Москву


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Kersti Kaljulaidi pressikonverents Eesti saatkonnas Moskvas
Kersti Kaljulaidi pressikonverents Eesti saatkonnas MoskvasFoto: Tiit Blaat

Сегодня Керсти Кальюлайд возложила цветы к памятнику жертвам репрессий в Москве и вернулась в Таллинн. Католики и лютеране сегодня отмечали Страстную пятницу. Эвелин Ильвес рассматривает возможность стать председателем Партии зеленых. Читайте интервью с Андрусом Ансипом и новую возможную причину пожара в Нотр-Даме.

ФОТО: Президент Кальюлайд в Москве возложила цветы к памятнику жертвам политических репрессий "Стена скорби"

Foto: Tiit Blaat

Визит президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву продолжается. В пятницу около 11:30 Кальюлайд возложила цветы к памятнику жертвам политических репрессий "Стена скорби".
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ВИДЕО DELFI | Депутат Европейского парламента Урмас Паэт: даже если отношения не хорошие, все равно надо общаться

Присутствующий в Москве во время визита президента Керсти Кальюлайд евродепутат и экс-министр иностранных дел Урмас Паэт в интерью нашему корреспонденту Роману Старапопову высказал одобрение возобновлению диалога на высшем уровне и вспомнил о своем опыте общения с российским коллегой.
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ВИДЕО: На Невском проспекте в Санкт-Петербурге BMW наехал на пешеходов. Пострадала гражданка Эстонии

Не менее шести человек пострадали в аварии на углу набережной Фонтанки и Невского проспекта в Санкт-Петербурге, где автомобиль BMW вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. Среди получивших травмы — граждане Эстонии и Германии, пишет "Фонтанка".
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Названа новая возможная причина пожара в Нотр-Даме

Scanpix, AP:Gigarama.ru

Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя французской судебной полиции.
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ЭКСКЛЮЗИВ | Вечный двигатель Ансип о семье, тяжелой аварии и будущем: в президенты не хочу. Я благодарен, что жители Эстонии так долго меня терпели!

MÕNI HETK ON ilusam kui teine. Hermani ja Helviga. Erakogu

”В жизни не достаточно выполнять максимально хорошо одну задачу, ото всех ожидают, да и мы сами хотим большего. Я бы не хотел, чтобы мои дети говорили про деда, что тот был мэром, премьер-министром или вице-президентом. Для своих детей и внуков я хочу быть просто отцом и дедом”, — рассказывает политик Андрус Ансип в интервью Kroonika.
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Эвелин Ильвес рассматривает возможность стать председателем Партии зеленых

EVELIN ILVES Foto: Kristjan Lepp

В программе Kolmeraudne на TV3 экс-первая леди Эвелин Ильвес, которая баллотируется в Европарламент по списку Партии зеленых, сообщила, что у нее есть и другие цели.
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Песков призвал страны Балтии не опасаться: Россия не представляет угрозу ни для кого из своих соседей

AP

Президент России Владимир Путин обсудил на встрече с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд опасения стран Балтии по поводу российской угрозы. Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу, назвав подобные высказывания "абсолютно безосновательными", передает ТАСС.
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ФОТО DELFI: Католики и лютеране отметили Страстную пятницу шествием с крестом в Таллинне

Foto: Rauno Volmar

Сегодня в Эстонии государственный и религиозный праздник — Страстная пятница. В честь праздника через Старый город прошло шествие с крестом.
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Керсти Кальюлайд: я часто слышу "русскоязычное меньшинство — угроза для вашей безопасности”. Я на такое обижаюсь

Kersti Kaljulaidi kohtumine Vladimir Putiniga Foto: Tiit Blaat

После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве президент ЭР Керсти Кальюлайд дала интервью газете "Коммерсантъ", в котором она упомянула, что президенты затронули тему Украины, а также поговорила о русском языке и русскоязычном населении Эстонии.
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После визита Керсти Кальюлайд в Москву Литва призвала Эстонию согласовывать действия

Kersti Kaljulaidi kohtumine Vladimir Putiniga Foto: Tiit Blaat

Спустя день после встречи президента Эстонии Керсти Кальюлайд с руководителем России Владимиром Путиным министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в пятницу призвал Эстонию согласовывать действия и осторожно подходить к диалогу с Москвой, передает литовский Delfi со ссылкой на BNS.
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ФОТО: На острове Прангли пьяный мужчина подстрелил собаку, животное в критическом состоянии

Tulistada saanud koer Foto: Eesti Loomakaitse Liit

В ночь с четверга на пятницу около 1:15 полиция получила вызов на остров Прангли, где мужчина выстрелил из ружья в собаку.
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ФОТО и ВИДЕО: Mini Cooper ищет хозяина! В Ласнамяэ водитель сбил столб и бросил автомобиль

В четверг около 23:30 на улице Махтра в Ласнамяэ врезался в столб водитель в желтом автомобиле Mini Cooper, после чего он бросил машину и сбежал с места происшествия.
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ГАЛЕРЕЯ | Смотрите и вдохновляйтесь: что интересного можно увидеть на выставке дизайна INTERJÖÖR 2019

Фото: Мадис Вельтман

В Эстонском выставочном павильоне уже в 22-й раз проходит ежегодная выставка предметов интерьера и дизайна INTERJÖÖR 2019, целью которой является представление новинок, а также ставших уже признанными и популярными тенденций в сфере отделки помещений, мебели, интерьера и дизайна.
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