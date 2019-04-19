ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Страстная пятница и конец визита Кальюлайд в Москву

Присутствующий в Москве во время визита президента Керсти Кальюлайд евродепутат и экс-министр иностранных дел Урмас Паэт в интерью нашему корреспонденту Роману Старапопову высказал одобрение возобновлению диалога на высшем уровне и вспомнил о своем опыте общения с российским коллегой.

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ВИДЕО: На Невском проспекте в Санкт-Петербурге BMW наехал на пешеходов. Пострадала гражданка Эстонии

Не менее шести человек пострадали в аварии на углу набережной Фонтанки и Невского проспекта в Санкт-Петербурге, где автомобиль BMW вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. Среди получивших травмы — граждане Эстонии и Германии, пишет "Фонтанка".

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Названа новая возможная причина пожара в Нотр-Даме

Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя французской судебной полиции.

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ЭКСКЛЮЗИВ | Вечный двигатель Ансип о семье, тяжелой аварии и будущем: в президенты не хочу. Я благодарен, что жители Эстонии так долго меня терпели!

MÕNI HETK ON ilusam kui teine. Hermani ja Helviga. Erakogu

”В жизни не достаточно выполнять максимально хорошо одну задачу, ото всех ожидают, да и мы сами хотим большего. Я бы не хотел, чтобы мои дети говорили про деда, что тот был мэром, премьер-министром или вице-президентом. Для своих детей и внуков я хочу быть просто отцом и дедом”, — рассказывает политик Андрус Ансип в интервью Kroonika.

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Эвелин Ильвес рассматривает возможность стать председателем Партии зеленых

EVELIN ILVES Foto: Kristjan Lepp

В программе Kolmeraudne на TV3 экс-первая леди Эвелин Ильвес, которая баллотируется в Европарламент по списку Партии зеленых, сообщила, что у нее есть и другие цели.

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Песков призвал страны Балтии не опасаться: Россия не представляет угрозу ни для кого из своих соседей

AP

Президент России Владимир Путин обсудил на встрече с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд опасения стран Балтии по поводу российской угрозы. Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу, назвав подобные высказывания "абсолютно безосновательными", передает ТАСС.

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ФОТО DELFI: Католики и лютеране отметили Страстную пятницу шествием с крестом в Таллинне

Foto: Rauno Volmar

Сегодня в Эстонии государственный и религиозный праздник — Страстная пятница. В честь праздника через Старый город прошло шествие с крестом.

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